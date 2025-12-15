סייד לחוכמה: אבו פרחי שתק בקיץ ומרוויח עכשיו

אומרים ש"סייג לחוכמה, שתיקה", ואם יש מישהו שמגלם זאת בצורה הטובה ביותר בימים אלה במכבי תל אביב הוא סייד אבו פרחי. כן, המשפט למעלה נבחר כי אפשר לעשות איתו משחק מילים משעשע לכותרת, אך אם נהיה אמיתיים, זו גם האמת. לא סתם במכבי תל אביב מזכירים באותה הנשימה את החלוץ ואת אורי עזו, את ההבדל בין איך שאחד קיבל את השיחה איתו בקיץ, אל מול השני.

שחקני כדורגל אינם דומים, בטח שלא זהים, כך שברור שהתוצאה לא הייתה יכולה להיות זהה, אך במועדון של מיץ' גולדהאר יש דרך ואתה יכול ללכת איתה יד ביד באותו השביל, ואתה יכול גם להחליט שהשביל הזה לא מתאים לך ולהפסיד מול המועדון. אבו פרחי בחר להושיט יד, שתק בקיץ, והנה עכשיו הוא המרוויח הגדול. מהחלוץ החמישי בהיררכיה כאשר העונה החלה, יש שיגידו שהוא היום הראשון, לפחות עד שיגיע מחליף ליון ניקולאסקו הפצוע, ועד אז יכולים לעבור עוד שבעה משחקים לפחות. במכבי ת"א זה המון.

סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

אבו פרחי סומן בקריית שלום כבר לפני ארבע שנים. הימים הם ימי ברק יצחקי כמנהל מחלקת הכדורגל, כאשר במחלקת הנוער נמצא קלאודיו בראגה. תיקון, הימים הם ימי אוסקר גלוך. אז, הקשר בן ה-17 היה הדבר הכי מדובר במתחם האימונים של מכבי ת"א. לא היה אחד שלא שם אליו לב וזו הייתה שאלה של זמן עד שיגיע הרגע שלו בבוגרים. יצחקי ידע מהר מאוד שהצהובים לא ייהנו ממנו יותר מדי ברמת הבוגרים, היה לו ברור שגלוך יימכר מהר וכאשר שאלו אותו מי יהיה הבא אחריו - התשובה הייתה: "האמת, בנערים יש עכשיו ילד נדיר, סייד אבו פרחי, הוא הדבר הבא".

אבו פרחי, בן 19.5 בלבד בימים אלה, היה עילוי במחלקה מגיל מאוד צעיר. מאמני המחלקה לא תמיד ידעו מה הכי נכון לו וגם לא המנהלים שלה. הוא שיחק כקשר 50-50, כ-10, בשלב מסוים זז לעמדת הכנף, אח"כ לחלוץ. הייתה עונה אחת שכיסה את כל העמדות יחדיו. באחת השיחות עם קלאודיו בראגה כאשר הגיע לגיל נערים א', נאמר לפורטוגלי על ידי יצחקי: "הוא צריך להיות חלוץ, זאת העמדה שתעשה לו הכי טוב לקריירה", אבל קשה להגיד שזה באמת קרה.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

מאמני המחלקה המשיכו להשתמש בו בעיקר בכנף, לעיתים בשפיץ, עד שגורלו הפגיש אותו שוב עם אורי עזו ואז גם באה ההזזה לעמדת החלוץ. הוא הצליח לבלוט בכל העמדות בהן שיחק בעיקר כי ביחס לנערים ונוער היה לו בסיס פיזי טוב יותר מהשאר, אז העוצמות האלה בקישור דיברו מאוד למאמנים. מצד שני, גם הטכניקה שלו הייתה טובה ביחס לאחרים, עם מהירות, כוח ודריבל, ראו בו גם כשחקן כנף. אחרים זיהו אצלו את קור הרוח והבעיטה הטובה. כל אלה חוברו יחדיו כדי שישחק כחלוץ ושם באמת פרח.

בעונת 2022/3 כבש 19 שערים, בעונה לאחר מכן התחיל עם קבוצת הנוער, אך הקבוצה לא הייתה טובה ובמכבי ת"א הרגישו שאבו פרחי מתחיל "להשתעמם". יש רגעים כאלה בקריירה של שחקן נוער, שהוא מרגיש שהוא כבר טוב מדי כדי לשחק בליגה הזאת והולך לאיבוד. במכבי שקלו רבות מה יהיה הדבר הנכון שיאתגר את השחקן מחדש ויוציא ממנו את האיכויות שלו, והשאלה בינואר לכפר קאסם מהליגה הלאומית הייתה הפתרון. זה נגמר עם חמישה שערים בחמישה חודשים כמושאל לראשונה בקריירה שלו בקבוצת בוגרים ומשם הדרך להשאלה לליגת העל נסללה.

קצת לפני כן, הוא היה חלק מסגל של רובי קין בקדם העונה. האירי התרשם מאוד מהחלוץ שגם כבש שער נגד בורנמות' במחנה האימונים החם של הצהובים בספרד, אך קין חזר ארצה והיה צריך לעשות סינון בסגל. היו לו את ערן זהבי ודור תורג'מן בקבוצה והוא לא ראה איפה אבו פרחי משתלב מבחינת דקות משחק. במכבי ת"א חשבו שזה נכון יותר שאת הפריצה בליגה הלאומית ימשיכו בליגת העל והשחקן יצא להשאלה נוספת.

סייד אבו פרחי חוגג (חג'אג' רחאל)

שרון מימר לקח אותו לבני ריינה וגם הוא, כמו המאמנים במחלקת הנוער של מכבי ת"א, ראה בו הרבה צדדים. אז הוא שיחק אצלו קצת בשפיץ, אבל בעיקר בכנפיים. ימין ושמאל, פעמים רבות במערך של חמישה בהגנה. אבו פרחי סיים את עונת ההשאלה שלו עם שישה שערים בכל המסגרות ועם ביקוש מכמעט כל קבוצות ליגת העל לקראת העונה הקרובה. מכבי ת"א זכתה באליפות עם ז'רקו לאזטיץ' אבל יצאה לעבר קיץ קשה מאוד. ערן זהבי כבר עזב, היה ברור שדור תורג'מן רוצה לעזוב ובקריית שלום תהו על מי לבנות ואיך מבין מי שחוזרים מהשאלות.

אבו פרחי יצא למחנה האימונים עם הקבוצה והמאמן הסרבי אהב את מה שראה. גם הוא כמו מאמניו לאורך הקריירה, זיהה שאפשר להשתמש בו בכמה עמדות וזה דיבר אליו. אבל, היה פה גם העניין של השחקן עצמו. באותם הימים מכבי נקלעה לעימות המתוקשר עם אורי עזו, ואז אבו פרחי נכנס לשיחה אצל המנהל המקצועי, בן מנספורד. נאמר לו שהולכים להיות הרבה שינויים עד שהחלון יסתיים ושהוא יכול להישאר, לנסות ולחכות לצ'אנס שלו או ללכת בדרך אחרת, אך במועדון הסבירו לו שמבחינתם יהיה להם קשה לשחרר אותו כמו שהם מנתחים את הסיטואציה וכפי שנכתב בתחילת הטקסט - עדיף שילך איתם יד ביד.

סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

לפני מספר שבועות, אביו, מוחמד, סיפר בראיון ל-ONE על ההחלטה להישאר. "אמרתי לבן שלי שאם הוא רוצה להגיע לאירופה הוא צריך לדעת להילחם על המקום שלו. הוא במקום הכי טוב במדינה. קודם תוכיח את עצמך בהרכב של מכבי תל אביב שנה או שנתיים. יש זמן והכל בסדר". הלך הרוח הזה של מוחמד אבו פרחי דבק גם בילד, סייד נשאר והעונה של מכבי ת"א החלה. את ההזדמנות האמיתית הראשונה קיבל בליגה האירופית מול דינמו זאגרב. אצל האלופה הגיעו למשחק כשעתיים אחרי צאת צום יום הכיפורים, לאזטיץ' הלך עם הרכב שברובו שחקנים שלא צמו ואת השער הראשון (מבין שניים בלבד) של הקבוצה באירופה העונה כבש החלוץ הצעיר.

העונה המשיכה, לאזטיץ' ויון ניקולאסקו לא ראו עין בעין במשך תקופה ארוכה, אלעד מדמון התקשה לקחת את ההזדמנויות הרבות שקיבל, גם דור פרץ הועדף בשלב מסוים כחלוץ, אך הימים עברו ואבו פרחי החל לקבל עוד ועוד דקות. הוא החזיר עם שער שוויון דרמטי מול אשדוד לפני ארבעה משחקים, והמשיך עם שער יתרון על הפועל חיפה כמה ימים לאחר מכן. יש לו העונה 4 שערים בכל המסגרות, כך גם למדמון. לניקולאסקו יש רק 2. עכשיו, כשהחלוץ ממולדובה גמר את העונה, המעמד של אבו פרחי כבר שונה לגמרי. יש שיגידו שהוא הראשון בהיררכיה לפחות עד שיגיע חיזוק בחלון של ינואר, וזה משמעותי.

במכבי מאוד מרוצים מהחלוץ ולפני מספר שבועות הודיעו כי הם מפעילים את האופציה שיש להם בחוזה לעונה הבאה. אבו פרחי, יחד עם נציגו עו"ד שחר גרינברג, פנו באותו המעמד להנהלת המועדון ותהו - האם לא נכון כבר לפתוח את החוזה ולהאריך אותו לפרק זמן ארוך יותר? הרי בסופו של דבר הוא רוצה להישאר ולהילחם על מקומו, אז למה לא להראות הערכה גם מהצד השני? התשובה ממכבי ת"א הייתה מיידית - כן, וכך נחתם חוזה עד 2028 עם אופציה לעוד שנתיים. במילים אחרות, חמש שנים שעתידו יהיה תלוי במכבי, וזו אמירה, שלו ושלהם.

ז'רקו לאזטיץ' (רועי כפיר)

במועדון מספרים על ילד עם אופי חזק, עם תכונות טובות על המגרש ומחוצה לו, ובטוחים שיש להם ביד יהלום שיכול וצריך לפרוץ בגדול כבר העונה בקבוצה הבוגרת. תקופת המשחקים הקרובה בה אין ללאזטיץ' את ניקולאסקו, יכולה בהחלט להיות התקופה הזו. הוא פתח בגרמניה נגד שטוטגרט ותוך כדי המשחק עבר לשחק בכנף ימין כדי לעזור לקבוצה טקטקית לעמוד נכון יותר במחצית השנייה, אבל בליגה סביר להניח שלאזטיץ' ישתמש בו בחוד. שם הוא צריך לשחק בעיני כולם, אבל גם אם יעלה בעמדות האחרות בדשא אף אחד לא יופתע.

סייד אבו פרחי (חגי מיכאלי)

לצד היכולות על הדשא, גם בראיונות אחרי משחק התגלה אבו פרחי כיהלום לא קטן. במועדון אוהבים מאוד לראות את השחקן מתראיין, את הדברים שהוא אומר ואת הבגרות שהוא מפגין בגילו. לאבו פרחי נשאר רק דבר אחד - לכבוש מול שער 11. אחרי המשחק מול הפועל חיפה הוא ציין את זה ואף אמר שהוא רוצה לכבוש מול כל האוהדים ביציע הזה, ואת המשאלה הזו הוא כבר ממש משתוקק להגשים שכן הוא מרגיש מכביסט ושחקן בית לכל דבר ועניין. מוטב יהיה אם גם חלק מאוהדי הקבוצה יפסיקו עם שירת "טועמה מחבל" ו"ל... את הערבים", ולא רק בגלל עונשי הגזענות החדשים בכדורגל הישראלי.