כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
2712-2412הפועל ת"א1
2417-2311בית"ר ירושלים2
2315-2312מכבי פ"ת3
2221-3812מכבי נתניה4
2114-2112הפועל ב"ש5
2121-2712הפועל פ"ת6
209-2110מכבי חיפה7
2014-2412מכבי ת"א8
1611-1412בני יהודה9
1517-2112הפועל כפ"ס10
1526-1611עירוני ק"ש11
1419-2210הפועל רעננה12
1418-1811מ.ס. אשדוד13
1128-1212מכבי הרצליה14
1028-2112הפועל רמה"ש15
931-1412הפועל חיפה16
825-1211הפועל ראשל"צ17
134-912הפועל עכו18

גורן: חיפה איכותית, אבל ניתן הכל כדי לעבור שלב

שחקנה הישראלי של ברצלונה, שהוגרלה מול הירוקים בשלב 32 הגדולות של ליגת האלופות לנוער, הגיב להגרלה ל-ONE: "שמחתי מההגרלה, אפגוש חברים מהנבחרת"

|
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

אחרי שקבוצתו ברצלונה קיבלה בהגרלת ליגת האלופות לנוער את מכבי חיפה ב-32 הקבוצות האחרונות במפעל, אוריין גורן הגיב להגרלה ל-ONE לקראת המפגש הפיקנטי אותו “יארחו” הירוקים בהונגריה.

“שמחתי על ההגרלה, אפגוש את חלק מחבריי לנבחרת ובכללי כיף לפגוש קבוצה ישראלית. אני יודע שמכבי חיפה איכותיים, אבל אנחנו ניתן הכל כדי לעבור לשלב הבא. עד המשחק הזה נשארו לנו עוד הרבה משחקים לשחק לפני, אז כרגע אנחנו מתמקדים במשחקים האלו”.

הקטלונים סיימו את שלב הליגה עם 3:4 על פרנקפורט וסך הכל צברו 13 נקודות. הקבוצה נאלצה להמתין לתוצאות כל מחזור המשחקים כדי לדעת את מיקומה הסופי, ובסופו של דבר סיימה במקום השמיני.

כך או כך, ברצלונה נכנסה להגרלה שנערכה אמש בידיעה שאת שלב 32 האחרונות תצטרך לשחק בחוץ, מול אחת הקבוצות ממסלול אלופות הליגות הלאומיות, ולבסוף מי שעלתה בגורל היא מכבי חיפה.

