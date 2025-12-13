גורן: חיפה איכותית, אבל ניתן הכל כדי לעבור שלב

אחרי שקבוצתו ברצלונה קיבלה בהגרלת ליגת האלופות לנוער את מכבי חיפה ב-32 הקבוצות האחרונות במפעל, אוריין גורן הגיב להגרלה ל-ONE לקראת המפגש הפיקנטי אותו “יארחו” הירוקים בהונגריה.

“שמחתי על ההגרלה, אפגוש את חלק מחבריי לנבחרת ובכללי כיף לפגוש קבוצה ישראלית. אני יודע שמכבי חיפה איכותיים, אבל אנחנו ניתן הכל כדי לעבור לשלב הבא. עד המשחק הזה נשארו לנו עוד הרבה משחקים לשחק לפני, אז כרגע אנחנו מתמקדים במשחקים האלו”.

הקטלונים סיימו את שלב הליגה עם 3:4 על פרנקפורט וסך הכל צברו 13 נקודות. הקבוצה נאלצה להמתין לתוצאות כל מחזור המשחקים כדי לדעת את מיקומה הסופי, ובסופו של דבר סיימה במקום השמיני.

כך או כך, ברצלונה נכנסה להגרלה שנערכה אמש בידיעה שאת שלב 32 האחרונות תצטרך לשחק בחוץ, מול אחת הקבוצות ממסלול אלופות הליגות הלאומיות, ולבסוף מי שעלתה בגורל היא מכבי חיפה.