ליגה גרמנית 25-26
379-4913באיירן מינכן1
2916-2914לייפציג2
2811-2313בורוסיה דורטמונד3
2620-2914הופנהיים4
2429-2914איינטרכט פרנקפורט5
2319-2813באייר לברקוזן6
2222-2113שטוטגרט7
1823-1914אוניון ברלין8
1621-2213פ.צ. קלן9
1622-2013פרייבורג10
1622-1814בורוסיה מנשנגלדבאך11
1624-1813ורדר ברמן12
1524-2014וולפסבורג13
1524-1514המבורג14
1328-1714אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
624-1113מיינץ18

שוב ללא פרץ: המבורג הפסידה 4:1 להופנהיים

השוער שוב לא פתח בהרכב של קבוצתו וראה את חבריו מפסידים לקבוצה מהמקום הרביעי. פרנקפורט ניצחה 0:1 את אוגסבורג, 1:3 לוולפסבורג על מנשנגלדבאך

|
שחקני המבורג מאוכזבים (IMAGO)
שחקני המבורג מאוכזבים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-14 בגרמניה המשיכו הערב (שבת), כאשר במוקד המבורג של דניאל פרץ, ששוב לא פתח וראה את חבריו מפסידים 4:1 להופנהיים. בנוסף, סט פאולי ניצחה 1:2 את היידנהיים, וולפסבורג ניצחה 1:3 את בורוסיה מנשנגלדבאך ופרנקפורט רשמה 0:1 על אוגסבורג.

הופנהיים – המבורג 1:4

קבוצתו של פרץ, שכאמור שוב הוא לא פתח, הפסידה לקבוצה שנמצאת במקום הרביעי. זה התחיל מדהים עבור המארחת, שעלתה ליתרון כבר אחרי שמונה דקות משער של גרישה פרומל, שבישל בדקה ה-31 לאוזאן קאבאק. בחצי השני, טים למפרלה הצטרף לחגיגה בדקה ה-65 ופיסניק אסלאני עשה 0:4 בדקה ה-72. עד הסיום, רייאן פיליפ צימק את התוצאה בדקה ה-82 וחתם את ההתמודדות. המבורג במקום ה-14 עם 15 נקודות.

תוצאות נוספות:

סט פאולי – הידנהיים 1:2
בורוסיה מנשנגלדבאך – וולפסבורג 3:1
פרנקפורט – אוגסבורג 0:1

ליגה צרפתית

ראן – ברסט 1:3

