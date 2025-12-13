שוב ללא פרץ: המבורג הפסידה 4:1 להופנהיים

משחקי המחזור ה-14 בגרמניה המשיכו הערב (שבת), כאשר במוקד המבורג של דניאל פרץ, ששוב לא פתח וראה את חבריו מפסידים 4:1 להופנהיים. בנוסף, סט פאולי ניצחה 1:2 את היידנהיים, וולפסבורג ניצחה 1:3 את בורוסיה מנשנגלדבאך ופרנקפורט רשמה 0:1 על אוגסבורג.

הופנהיים – המבורג 1:4

קבוצתו של פרץ, שכאמור שוב הוא לא פתח, הפסידה לקבוצה שנמצאת במקום הרביעי. זה התחיל מדהים עבור המארחת, שעלתה ליתרון כבר אחרי שמונה דקות משער של גרישה פרומל, שבישל בדקה ה-31 לאוזאן קאבאק. בחצי השני, טים למפרלה הצטרף לחגיגה בדקה ה-65 ופיסניק אסלאני עשה 0:4 בדקה ה-72. עד הסיום, רייאן פיליפ צימק את התוצאה בדקה ה-82 וחתם את ההתמודדות. המבורג במקום ה-14 עם 15 נקודות.

תוצאות נוספות:

סט פאולי – הידנהיים 1:2

בורוסיה מנשנגלדבאך – וולפסבורג 3:1

פרנקפורט – אוגסבורג 0:1

ליגה צרפתית

ראן – ברסט 1:3