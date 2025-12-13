"על דבר כזה משביתים את כל הכדורגל הישראלי"

סאגת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב והמשטרה לא עוצרת. אחרי שבשבוע שעבר אוהדים של הקבוצה שלבשו חולצות נגד המשטרה לא הוכנסו לאצטדיון בלומפילד, מה שגרם למחאות של הקהל האדום, הדבר נמשך.

היום (שבת), לפני משחק הקבוצה מול עירוני קריית שמונה באצטדיון בנתניה, פורסמו תיעודים בהם נראים שוטרים בכניסה לאצטדיון בודקים את אוהדי הפועל תל אביב, ומבקשים מהם להציג את החולצות שהם לובשים.

ראש עיריית גבעתיים ויו”ר ועדת הספורט במרכז השלטון המקומי, רן קוניק הגיב לכך בחשבון ה-X שלו: “כיו״ר ועדת הספורט בשלטון המקומי וכחבר במועצה הלאומית לספורט אני מתכוון לעשות הכל בכדי שהדבר הזה ייפסק מיידית. ידידי שינו זוארץ, על דבר כזה משביתים ממחר את כל הכדורגל הישראלי, מצטער. ידידי השר מיקי זוהר, זה דבר שעליך לטפל בו מחר בבוקר מול ראש הממשלה אם צריך. מה יהיה השלב הבא? ייבדקו חולצות בכניסה לכל עיר?”