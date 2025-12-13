יום שבת, 13.12.2025 שעה 19:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1320-1614עירוני ק"ש10
1323-1713הפועל פ"ת11
1224-1913הפועל חיפה12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"על דבר כזה משביתים את כל הכדורגל הישראלי"

שוטרים בדקו את החולצות שאוהדי הפועל לובשים בכניסה לאצטדיון. רן קוניק פנה לזוארץ ולשר זוהר: "מה יהיה השלב הבא? יבדקו חולצות בכניסה לכל עיר?"

|
אוהדי הפועל ת
אוהדי הפועל ת"א עם החולצות נגד המשטרה (רועי כפיר)

סאגת החולצות של אוהדי הפועל תל אביב והמשטרה לא עוצרת. אחרי שבשבוע שעבר אוהדים של הקבוצה שלבשו חולצות נגד המשטרה לא הוכנסו לאצטדיון בלומפילד, מה שגרם למחאות של הקהל האדום, הדבר נמשך.

היום (שבת), לפני משחק הקבוצה מול עירוני קריית שמונה באצטדיון בנתניה, פורסמו תיעודים בהם נראים שוטרים בכניסה לאצטדיון בודקים את אוהדי הפועל תל אביב, ומבקשים מהם להציג את החולצות שהם לובשים.

ראש עיריית גבעתיים ויו”ר ועדת הספורט במרכז השלטון המקומי, רן קוניק הגיב לכך בחשבון ה-X שלו: “כיו״ר ועדת הספורט בשלטון המקומי וכחבר במועצה הלאומית לספורט אני מתכוון לעשות הכל בכדי שהדבר הזה ייפסק מיידית. ידידי שינו זוארץ, על דבר כזה משביתים ממחר את כל הכדורגל הישראלי, מצטער. ידידי השר מיקי זוהר, זה דבר שעליך לטפל בו מחר בבוקר מול ראש הממשלה אם צריך. מה יהיה השלב הבא? ייבדקו חולצות בכניסה לכל עיר?”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */