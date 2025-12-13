״הלוואי שכל החיים אאמן שחקנים כמו סדריק דון״

הפועל ירושלים פתחה את הסיבוב השני עם הרבה תקווה להמשך, אחרי שגברה היום (שבת) 0:2 על מ.ס אשדוד באצטדיון ה-י״א והשיגה ניצחון שני העונה. האדומים מהבירה צימקו את הפער מהקו האדום לנקודה בלבד, ומנגד המועדון מעיר הנמל עם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון.

בסיום, מאמן הפועל ירושלים, זיו אריה, דיבר: ״אשדוד קבוצה טובה מאוד שהתחילה טוב, אנחנו פחות. אחרי זה זה התהפך וחצי שני היה יותר שקול. שמח שבניגוד למשחקים אחרים הצלחנו לנצח את המשחק הזה בסוף. זה חשוב לנו מאוד, ואנחנו עם הפנים למשחק הבא״.

על כובש הצמד אמר: ״סדריק ילד טוב ושחקן טוב. הלוואי עליי לאמן שחקנים כאלה כל הקריירה. הוא עובד קשה ויש לו קארמה טובה, אז מגיע לו. אנחנו לא משחקים לפי תעודת זהות ומשחקים עם הסגל שיש לנו״.

חגיגות בהפועל ירושלים (שחר גרוס)

״אם זה ג׳ון או מישהו אחר, אנחנו רוצים ששחקנים יקחו את הצ׳אנסים שהם מקבלים ומקווה שהוא וכולם ימשיכו ככה. אני רוצה להתאמן מחר, לנוח ביום שני ולהתרכז בהפועל חיפה״, סיכם המאמן.

שוער הקבוצה, נדב זמיר, אמר: ״מאוד מרוצה מהמשחק, מהרשת הנקייה ומהעובדה שידענו לסיים את המשחק כמו שצריך. כולם רואים איזו קבוצה טובה אשדוד ושזה מגרש חוץ קשה, אז הניצחון הזה חשוב מאוד״.

השוער המשיך: ״מרגישים את העלייה. לדעתי, למעט ריינה, יש לנו פה רצף משחקים שאנחנו משחקים טוב בהרבה מתחילת העונה, והתוצאות מראות את זה. יש לנו הפסד אחד בשמונת המשחקים האחרונים. נחגוג הערב וממחר הראש בהפועל חיפה״.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

״אני מרגיש שאני מתקדם כל דקה שאני פה בהפועל ירושלים. בסופו של דבר המטרה שלי היא כמו של כל הקבוצה – להישאר בליגה, לעשות כמה שיותר ניצחונות ונקודות אחרי הסיבוב הראשון הפחות טוב. מבחינה אישית אני רק רוצה להתקדם מיום ליום״, סיכם זמיר.

בצד המפסיד, מאמן מ.ס אשדוד, חיים סילבס, אמר: ״ברור שכשמפסידים ההרגשה לא טובה. מחצית ראשונה הייתה מחצית טובה שלנו, מחצית שנייה לא מספיק. המשחק כולו היה שוויוני, במיוחד במחצית השנייה, והיה נראה שזה יוכרע על פעולה אחת, וירושלים עשו את זה טוב״.

״היינו לא מאורגנים בהגנה בשער הראשון שלהם, ובשער השני כבר כולם עלו כדי להשיג את הגול. הפעולה הזו בשער הראשון הכריעה. אני נזכר בלפחות שלושה או ארבעה מצבים שיכולנו לקחת את המשחק לכיוון שלנו, אבל ככה זה בכדורגל״, המשיך סילבס.

זיו אריה וחיים סילבס (שחר גרוס)

המאמן הוסיף: ״עשינו רצף טוב והייתה תקופה מאוד עמוסה עם הרבה חוסרים. לקחנו את זה בחשבון וצריך לראות איך פותרים את זה בסגל. הפציעות הן חלק מהסיטואציה. עלינו למשחק קצת חסרים, אבל זה משהו שלוקחים בחשבון לאורך כל העונה. בשביל זה יש סגל רחב ובשביל זה שחקנים מקבלים הזדמנות״.

״כמובן שזה לא כיף שיש חילופים כפויים באמצע המשחק, אבל זה חלק מהמשחק וזה לא הסיבה להפסד. אין משחק קל או נוח. הרבה משחקים פה שוויוניים מאוד, וצריך לדעת לעשות את הדברים שהביאו אותנו לפה״.

״נצטרך לאושש את השחקנים גם אחרי ימים פחות טובים כמו היום, אבל אני סומך עליהם. צריכים להתאושש מהר ולהגיע למשחק הבא מול סכנין הכי מוכנים, כי כל משחק עד סוף העונה הוא מלחמה״.

אכזבה גדולה באשדוד (שחר גרוס)

״כשנתקרב לינואר נבחן את הסגל ונראה איפה אפשר להתחזק מבחוץ, אבל חשוב גם להתחזק מבפנים. שהשחקנים שנמצאים יחזרו לכושר הטוב שלהם ונחזור להיות הקבוצה הטובה מפתיחת העונה״, סיכם סילבס.

שחקן הקבוצה, מאור ישילירמק, אמר בסיום: ״לוקחים מהמשחק הזה את כל הדברים – מה שעשינו טוב ומה שפחות. בוחנים מה צריך לעשות קדימה כדי להשתפר וממשיכים הלאה. מרגישים חד משמעית שאשדוד יכולה לעשות עונה טובה״.

״הבנו שבלי הרצון ובלי לרוץ כל הזמן זה לא ילך, ורואים את השיפור אצלנו העונה. אם נמשיך בדרך הזו, תהיה לנו עונה טובה. המשחקים הקרובים מחייבים מוכנות מנטלית. צריך להתאושש מהיום הזה ולהמשיך קדימה בכל הכוח״.