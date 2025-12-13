קללות וגידופים לעבר אבי לוזון בדרבי פ"ת בנוער

הדרבי הגדול של העיר פתח תקווה בנוער התקיים הערב (שבת), כשמכבי פתח תקווה ניצחה 3:4 דרמטי במיוחד את הפועל פתח תקווה, אחרי מהפך גדול שהושלם בדקות האחרונות להתמודדות.

כ-2000 צופים מילאו את המושבה נתנו אווירה מדהימה לדרבי נוער בניהם אבי לוזון (יו״ר מכבי פת) אופיר חיים (מאמן נבחרת הנוער) נועם שהם (מאמן מכבי פ״ת) וניר לווין (המנהל המקצועי של הפועל פ״ת) השחקנים הגיבו עם קצב אדיר כבר מהפתיחה, שהפועל עלתה ליתרון מהיר מאוד והובילה כבר בדקה ה-6 2-0, אבל אדום ופנדל חוזר החזירו את מכבי פ״ת לחיים שביצעה מהפך אדיר במחצית השנייה.

אוהדי הקבוצה המפסידה לא קיבלו את ההפסד בקלות, כשלקראת הסיום הם נצפו באים לכיוונו של יו”ר הקבוצה, אבי לוזון, כשהם שרים לעברו, מקללים ומגדפים אותו. אחד מהם אף נופף בשטרות לעברו.

אוהדי הפועל פתח תקווה מקללים את אבי לוזון (פרטי)

אוהד מנופף בשטרות (פרטי)

בהפועל פ”ת היה זעם גדול לאחר המשחק על השופט: “זה שיפוט שערורייתי שלא היה כזה. נתן להם פנדל שלא היה, הם החמיצו ונתן חוזר וקיבלנו צהובים על כלום. הם קיבלו צהוב רק בדקה החמישים ומשהו”.

בסוף המשחק ניגש המנהל המקצועי ניר לווין ולשופט וליווה אותו לחדר הלבשה תוך כדי שהוא מעיר לו על השיפוט.

בן קפלן, מאמן הפועל פ״ת, על המשחק: ״אני לא חושב שיכולנו לחלום על פתיחה טובה ממה שהייתה לנו היום. היה קשה להתכונן בגלל הסופה, למרות זאת התכוננו טוב והשחקנים באו ממש מוכנים. המשחק בא לטובתנו ממש טוב בהתחלה. אפילו ב־2:1, שהתחיל מהפנדל, הבנתי מהטלוויזיה שאולי לא היה, אבל הגבנו טוב ועלינו ל־3:1, וזאת הייתה תוצאה שהיינו צריכים לשמור עליה.

״השחקנים היו צריכים להיות קצת יותר חכמים. עשינו עבירות קצת מיותרות. ב־10 שחקנים לא הייתה ברירה אלא ללכת אחורה. מכבי פ״ת היא קבוצה מאוד איכותית ומאומנת, וכל שנה מתמודדת על האליפות, אבל אלו גם המטרות שלנו. למרות ההפסד הזה, אנחנו שואפים גבוה״.

זה דרבי והוא כביכול מעל הכול, אבל בסוף זה רק שלוש נקודות. יש לנו עוד נקודות רבות לקחת בשביל לעמוד במטרות שלנו. אני מאוד גאה בשחקנים, אין אחד שלא נתן את ה־200 אחוז שלו עד השנייה האחרונה, ודברים פשוט פחות הסתדרו לנו היום״.

על המטרות: ״המטרות שלנו הן לעשות פלייאוף עליון. אנחנו לא רוצים ללכת לפלייאוף התחתון. בפלייאוף העליון יהיה אפשר לפתח יותר שחקנים ולשחק יותר כדורגל. המטרה הראשית היא לעלות לבוגרים, ויש שחקנים שמתאמנים כבר בקבוצה הבוגרת״.

על השיפוט: ״אני לא רוצה לדבר על השיפוט, אבל היה לנו קשה היום. היה קשה לנו להתמודד עם הרבה דברים במגרש, וברור שזה משפיע על השחקנים. אתה מרגיש שהמטוטלת קצת לא לכיוונך. אני חושב שהיו דברים כמו כרטיסים שיצאו לנו בקלות ולצד השני לא נתנו. אני לא מאשים את השופטים, אני מאשים את עצמנו שלא שמרנו על התיקו או על הניצחון״.

תמיר לוזון, מאמן מכבי פ״ת, סיכם את המשחק ואמר: ״קודם כול היינו קצת בהלם מהפתיחה. למרות שהכנו את השחקנים לאווירה כזאת, נכנסנו להלם וספגנו שערים משום מקום, מטעויות של כדורגל ומטעויות חולמניות שלנו בהגנה. חזרנו למשחק בפנדל, ואז שוב קיבלנו גול ממצב נייח, שוב מטעות שלנו בחלק האחורי.

לאחר מכן הגיע הכרטיס האדום ששינה את המשחק. היינו עליהם, ואמרתי לשחקנים במחצית שיש להם מספיק זמן לנצח את המשחק, בטח ובטח כשהקבוצה היריבה נשארה עם עשרה שחקנים. אני שמח שהבחורים גילו אופי ועשו את המהפך״.

על המחצית השנייה הוסיף: ״השער בדקה ה־46 פתח לנו את המשחק והביטחון שלנו עלה. עשינו חילוף מאוד התקפי, הוצאנו קשר ובלם והכנסנו קשר וחלוץ. שינינו מערך וצורת משחק, ובסוף זה עבד לנו״.

על ליאם אלוק: ״אני צופה לו עתיד. מתחילת השנה הוא סבל מפציעות וגם התגייס, מה שקטע לו את רצף האימונים. עכשיו הוא סוף סוף חוזר לכושר והוא בא על שכרו. הוא שחקן נהדר ואני צופה לו עתיד״.

על מטרות העונה: ״אם נוציא לרגע את הליגה, השנה היא מאוד שוויונית ומאוד צמודה, וראינו את זה גם היום. כל החלק העליון מורכב מקבוצות טובות מאוד שבכל יום נתון יכולות לנצח. אני מסכים שצריך לשמור על יציבות, וסבלנו גם מחוסר מזל בכל מה שקשור לכשירות של שחקנים ולגיוסים. היום, אחרי הרבה זמן, היה לנו סגל מלא, ואני מקווה שמכאן ניצור את התלכיד שאנחנו רוצים העונה. מבחינת מטרות, המטרה שלנו היא לגדל שחקנים לקבוצה הבוגרת״.

על עתידו האישי אמר: ״כרגע טוב לי בפיתוח של שחקנים. אני מתחיל ללמוד בקורס פרו למאמנים, ושם אני יכול לעשות את קפיצת המדרגה. אני לוקח את השנה הזאת כשנת פיתוח נוספת בשבילי, ומה שיצפה העתיד, יצפה״.