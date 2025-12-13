חזרה למסלול: 1:2 לאתלטיקו מדריד על ולנסיה

כל הליגות ברחבי אירופה צוברות תאוצה לאט לאט וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-16 לעונה זו בלה ליגה נמשך היום (שבת) עם 1:2 של אתלטיקו מדריד על ולנסיה. בהמשך, מיורקה תארח את אלצ’ה (17:15) ואספניול תתארח אצל חטאפה (22:00).

ולנסיה – אתלטיקו מדריד 2:1

אחרי שני הפסדים ברציפות ולאחר שאיבדו קצת גובה, חניכיו של דייגו סימאונה שבו לנצח עם שלוש נקודות חשובות במטרופוליטנו, כשקוקה פתח בדקה ה-17, לוקאס בלטראן השווה זמנית בדקה ה-63 ואז אנטואן גריזמן חתם בדקה ה-74. שערים גם של פפלו בצד של המארחת וגם של אלכסנדר סורלות’ אצל האורחת נפסלו, ובסופו של דבר הקולצ’ונרוס הגיעו ל-34 נקודות, אך בכל מקרה יסיימו את המחזור מאחורי ברצלונה, ריאל מדריד ו-ויאריאל. ולנסיה בצרות והקו האדום קרוב מתמיד, כשהיא עם 15 נקודות בלבד העונה.