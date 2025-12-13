פראן טורס ורשפורד בהרכב ברצלונה לאוססונה

כשהיא בקצב נהדר ומחזיקה ברצף של ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, ברצלונה לא רוצה לעצור ותארח הערב (שבת) ב-19:30 (שידור חי בערוץ ONE) את אוססונה. לקראת המשחק, הרכב הקבוצה פורסם.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פדרי, ראפיניה, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

כאמור, הקטלונים מחזיקים ברצף של ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, כאשר בליגה הרצף עומד על שישה משחקים רצופים מאז ההפסד לריאל מדריד בקלאסיקו.

ברצלונה פותחת את המחזור במקום הראשון כשהיא ביתרון של 4 נקודות על פני השנייה ריאל מדריד. היא תקווה להשיג את שלוש הנקודות, כפי שעשתה ב-7 מתוך 8 המשחקים האחרונים מול אוססונה.