כלפון: דרכו האנושית והחיוך של ג'בארין יחסרו

ערב השבת העביר יו"ר מנהל הליגות בכדורגל, ארז כלפון, מכתב למשפחת ג'בארין, מכתב תנחומים על מותו של מוחמד ג'בארין (אבו שלמה) בטרם עת. כלפון הכיר היטב את ג'בארין, עוד מהתקופה בה הפועל אום אל פאחם הייתה חלק מהליגה הלאומית, עד ירידתה לליגה א' צפון, שם ממוקמת, לעת עתה, במקום האחרון, עם מינוס ארבע נקודות.

"משפחת ג'בארין היקרה", ציין בראשית דבר ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל. "קיבלנו היום בצער רב את הידיעה על פטירתו של מוחמד סולימן ג'בארין, המוכר לכולנו כאבו סולימאן. פטירתו בטרם עת הותירה חלל גדול בקרב כל מי שהכירו והוקירו. אבו סולימאן היה איש של כדורגל בכל רמ"ח איבריו".

"מסור, אוהב אדם ואיש של דו קיום אמיתי, כזה שמאמין בכוחו של הספורט לחבר בין אנשים, קהילות ולבבות ושהוביל את מועדון הכדורגל הפועל אום אל פאחם להישגים מקצועיים מרשימים. דרכו האנושית והחיוך שלו יחסרו לנו. בשם מנהלת הליגות לכדורגל, עובדיה וקהילת הכדורגל המקצועני כולה, אנו משתתפים בצערכם הכבד, שולחים חיבוק חם ומשתתפים באבלכם".

ארז כלפון (רדאד ג'בארה)

מחר (ראשון), אחרי שנדחה מיום שישי, המשחק בין הפועל מגדל העמק להפועל אום אל פאחם יתקיים כחלק מהמחזור ה-11 בליגה א' צפון, משחק שיתקיים במגרש במגדל העמק, בשעה 18:00. מגדל העמק מגיעה להתמודדות מהמקום ה-11 עם 10 נקודות ושני ניצחונות בלבד, בעוד הפועל אום אל פאחם מגיעה למשחק מהמקום ה-16 והאחרון עם מינוס ארבע נקודות.