יום שבת, 13.12.2025 שעה 19:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1320-1614עירוני ק"ש10
1323-1713הפועל פ"ת11
1224-1913הפועל חיפה12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

אוהדי הפועל ת"א לא עודדו 13 דקות ו-12 שניות

במחאה נגד המשטרה בעקבות סאגת החולצות, הקהל האדום הביע את עמדתו עם דממה בפתיחה מול עירוני קריית שמונה באצטדיון נתניה. ההסבר לזמן המדויק בפנים

|
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

כבר תקופה ארוכה שיש מתיחות רבה בין המשטרה לבין הקהל בישראל, ובפרט הקהל של הפועל תל אביב, כאשר במחזור הקודם מבחינת האוהדים של הפועל נחצה קו אדום, כאשר מספר צופים הוצאו מאצטדיון בלומפילד בעקבות חולצה שאותה לא ראו בעין טובה אצל השוטרים.

בסופו של דבר ארגון האולטראס של הפועל ת”א הוציא הודעה בה הוא קורא לכולם לא להיכנס לאצטדיון ביפו, ובאמת יציעים 4-5, שמאכלסים את הארגון, היה כמעט ריק לחלוטין. בעקבות כל האירועים, אוהדי הפועל ת”א החליטו על חרם במשחק נגד קריית שמונה היום (שבת) באצטדיון בנתניה.

באולטראס הוציאו הודעה שבה רשמו שבעקבות כל האירועים, הם לא יעודדו לא עם תופים, לא עם דגלים ולא עם שירים, כשצפויה להיות דממה מוחלטת מצידם במשך 13 הדקות ו-12 השניות הראשונות במפגש. הסיבה לזמן המדויק היא ‘ACAB’, ראשי תיבות מוכרים שפירושם בעברית הם ‘כל השוטרים הם ממזרים’.

אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)

המספר 1312 (סדר האותיות באנגלית) משמש כייצוג חלופי לשם, ובעקבות המספר הזה החליטו האוהדים לבצע את הזמן המדויק הזה. בכל מקרה, לאחר שאוהדי הפועל ת”א הודיעו על המחאה הזו, מספר ארגונים אחרים הצטרפו למאבק נגד המשטרה כמו אוהדי מכבי חיפה, הפועל ב”ש, הפועל פ”ת וחדרה.

