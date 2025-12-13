רואה 6/6: 2:6 להפועל כפ"ס על בית"ר ירושלים

סופת "ביירון" מאחורינו והכדורגל חזר אלינו. המחזור ה-12 בליגה הבכירה בשנתון 2009 יצא אל הדרך כבר אתמול (שישי), כאשר הפועל כפר סבא רשמה 2:6 ענק על בית"ר ירושלים, בעוד מ.ס אשדוד הפתיעה את מכבי פתח תקווה ונפרדה ממנה ב-2:2. היום (שבת), התקיימו להם שישה משחקים נוספים. ב-30.12 יינעל המחזור, כאשר מכבי נתניה תארח את הפועל קריית שמונה.

בין היתר, הפועל כפר סבא רשמה 2:6 ענק על בית"ר ירושלים, הרבה בזכות יום נהדר של אורי תבואה, שהתכבד ברביעייה (!). מכבי פתח תקווה חזרה מאשדוד עם 2:2. הפועל רעננה רשמה 0:3 גדול בבית מול מכבי חיפה. הפועל תל אביב חזרה מנהלל עם 0:2. המוליכה, מכבי תל אביב, עם ניצחון 12 ברציפות, לאחר 1:6 על סכנין. דניאל בן שושן חזר לאחר שלושה חודשים וכבש.

הפועל כפר סבא – בית"ר ירושלים 2:6

בעונת 2023/24 אורי תבואה כיכב בסקציה נס ציונה ועונה לאחר מכן הועבר למכבי פתח תקווה בקול תרועה. בפועל? שיחק בשעה משחקים, כשלרוב עלה מהספסל. העונה, חבר לסגל של עמית ארצי ונכון לכרגע, מאחוריו שבעה שערים, כולל הרביעייה (!) מול בית"ר ירושלים. דור חלף וגיא דהן הוסיפו לחגיגה. נועם סבאג ויהלי סמולינסקי הביאו כבוד מינימלי לבית"ר ירושלים.

הפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)

בדקה ה-68 נריה בן לולו, שנכנס כמחליף ארבע דקות קודם לכן, ראה את הכרטיס האדום בשורות בית"ר ירושלים. בדקה ה-80 התאזנה כמות השחקנים במגרש, כאשר גם זוהר ארז ראה את הכרטיס האדום, בצד של הפועל כפר סבא. הירוקים מהשרון השיגו ניצחון חמישי העונה ולרשותם 15 נקודות. בית"ר ירושלים בתחתית, עם 11 נקודות לעת עתה (בין הקבוצות שספגו הכי הרבה).

מ.ס. אשדוד – מכבי פתח תקווה 2:2

נדמה היה כי תומר פלג ובן זוארץ מובילים את מכבי פתח תקווה לניצחון שמיני העונה, אלא שלליאם מלכה ונועם נחמני היו תוכניות אחרות בחצי השני של המחצית השנייה. 2:2 בסיום, שכולו נקודה יקרה מאוד למ.ס אשדוד מהחלק התחתון של הטבלה. תוצאת תיקו ראשונה העונה לאשדוד בבית. יותם פלג, שוערה של אשדוד, מצא עצמו נפצע ומוחלף בדקה ה-37 בידי נועם רחמים.

הפועל חדרה – בני יהודה ת"א 0:3

הצפוניים שהפסידו בשבוע שעבר 5:2 למכבי חיפה מתאוששים ובגדול מול הכתומים משכונת התקווה. הקבוצה של ישראל צרפתי הייתה עדיפה על זו של עופר ראובן ורשמה ניצחון ליגה רביעי העונה, בזכות שערים של ג'מאל עבד אל נור, מואמן קבהא ושער עצמי של איתי טוב. הפסד שלישי ברציפות לבני יהודה, כשבששת המשחקים האחרונים השיגה רק נקודה אחת בלבד.

הפועל חדרה נערים א' (צילום מואיד עויסאת)

הפועל ירושלים – הפועל באר שבע 4:4

ואו, איזה משחק קיבלנו באבו גוש. הירושלמים של עודד ברנע חזרו מפיגוש של 3:1 ושמרו על יציבות, לאחר ארבעה ניצחונות רצופים. באר שבע, לאחר שני הפסדים רצופים, מתייצבת במעט עם נקודה ביד. באר שבע הוליכה 1:3 משערים של שלומי ממוניי (צמד) ויגל חדד, כשלירושלים הבקיע עילי בר-מאיר, דאגים אבי צימק ל-3:2, איתי ברודסקי קבע 2:4 לבאר שבע ואז דאגים אבי (עם צמד) וענבר מורג הביאו לתיקו דרמטי בדמות 4:4. תיקו ראשון העונה לבאר שבע בחוץ.

מ.כ נהלל יזרעאל – הפועל תל אביב 2:0

לאחר הניצחון בשבוע שעבר, נהלל יזרעאל יורדת אל הקרקע, נוכח ההפסד השמיני שלה העונה, בדומה לחברותיה בתחתית. יחד עם הפועל חדרה, מדובר בקבוצה שספגה הכי הרבה שערים בליגה. לשחקניו של אוהד אשכנזי לקח 58 דקות לשבור את הסכר שבנתה נהלל יזרעאל, בזכות שער של שי וקסמן. בדקה ה-79 יותם כלפה הוסיף וקבע 0:2 לאדומים מוולפסון, מצמרת הטבלה.

הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה – בית"ר טוברוק 1:3

הנתנייתים הובילו 0:1 משער של אפי חלפון, פתח תקווה הפכה וניצחה בפעם הרביעית העונה, משערים של מתן בסנט, גיא שונשיין ושלו אוצרי. זה משחק שלישי ברציפות שבית"ר טוברוק מפסידה. בחמשת משחקיה האחרונים, הקבוצה השיגה נקודה אחת בלבד. הפועל פתח תקווה עם ניצחון שני ברציפות, כשגם בשבוע שעבר הבקיעה שלושה שערים, בניצחון 0:3 על בני סכנין.

הפועל פתח תקווה נערים א' (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב – בני סכנין 1:6

המוליכה שמרה על מיקומה בטבלה מול יריבה פחות חזקה בליגה. מכבי תל אביב של ארז בלפר עם 12 ניצחונות רצופים ו-36 נקודות. רותם האיקלי, עידו יוסף, גיא ממן, אושר שמואל, און יונה ודניאל בן שושן, שחזר לאחר היעדרות של שלושה חודשים, קבעו את תוצאת המשחק. האני דגש השווה זמנית. וליד חמזה, שוערה של סכנין, הוצא בדקה ה-45, כשנכנס במקומו גוליאן חדאד. סכנין נשארת במקום ה-17 והלפני האחרון עם שבע נקודות.

הפועל רעננה – מכבי חיפה 0:3

רעננה הפתיעה את מכבי חיפה והשיגה ניצחון גדול בבית מול הירוקים מצמרת הטבלה, זאת בזכות שערים של עמית נחמני, יהונתן דור ועומר צחי. אורן קריספין החליט להוציא בדקה ה-39 להתמודדות את אדם גרימברג ויגל תרשיש, הקפטן, כשבמקומם העלה את נהוראי אליהו ונועם מלכה. זה לא הספיק למכבי חיפה. שני ההפסדים העונה של הירוקים מהכרמל היו במשחקי החוץ שלהם. עמי טיאר עם ניצחון גדול בבית עם שחקניו הצעירים.

הפועל רעננה נערים א' (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה (30.12, טרם נקבע)