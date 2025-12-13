2:2 נפלא בין מכבי חיפה למכבי ת"א בנערים ב'

סופת "ביירון" מאחורינו והכדורגל חזר אלינו. המחזור ה-14 בליגה הבכירה בשנתון 2010 יצא אל הדרך היום (שבת), כאשר התקיימו להם שמונה מתוך תשעת המשחקים בליגה. בין היתר, במשחק המרכזי, מכבי חיפה, שטרם הפסידה העונה, נפרדה ב-2:2 מול מכבי תל אביב. לאור התוצאה וניצחונה של מכבי פתח תקווה, המלאבסים חולקים המקום הראשון עם הירוקים מהכרמל.

מכבי חיפה – מכבי תל אביב 2:2

משחק רב שערים, בסופו מכבי חיפה שומרת על מאזן ללא הפסד, אלא שחולקת עתה המקום הראשון יחד עם מכבי פתח תקווה, כשלשתיהן 34 נקודות. טרם ההתמודדות, מצב הטבלה היה כזה שמכבי חיפה מובילה עם 33 נקודות, מכבי פתח תקווה אחריה עם 31 נקודות ומכבי תל אביב במקום השלישי עם 30 נקודות. את מרבית שעריה העונה ספגה מכבי תל אביב בחוץ (12 מ-14 שערים).

אורי אדמן (לילך וויס-רוזנברג)

אושר חבזו מול אורי אדמן (לילך וויס-רוזנברג)

אושר חבזו (לילך וויס-רוזנברג)

אליעזר בן אהרון פתח עם נועם חלבני בין הקורות, כשבשני המשחקים האחרונים שלו לא ספג ולו שער אחד. מנגד, יהונתן סופר המשיך לתת קרדיט לאיתי סלע, שהיה חלק מההפסד המפתיע 3:1 לרעננה בשבוע שעבר. חיפה פתחה גם עם ארבעה מחמשת הסקוררים שלה – דורה, גולדנברג, פרדה ושעבאן. תל אביב פתחה עם כל חמשת הסקוררים שלה: אגבאריה, דבח, סיסאי, יהייס ואלנקייב.

תומר חן, השופט הראשי, לצד קווניו, אחמד עאבד ושאדי ברמכי, פתחו ההתמודדות בשעה 11:00 במגרש 'קצף תחתון' בחיפה. בדקה ה-14 להתמודדות, עמית ביטון ראה את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות, צהוב למכבי חיפה. בדקה ה-23 להתמודדות, לירוי רמלר ראה את הכרטיס הצהוב השני והאחרון בהתמודדות שיצא מכיסו של חן, צהוב למכבי חיפה.

לאחר 36 דקות משחק, מוחמד אגבאריה, מלך שערי מכבי תל אביב, קבע 0:1 לאורחים. שמונה שערי ליגה לזכותו, לצד ארבעה שערים במסגרת הגביע. אגבאריה גדל במחלקת הנוער של הפועל אום אל פאחם במשך שנתיים עד מעברו למכבי תל אביב בעונת המשחקים 2023/24, עונה בה חבר לקבוצת ילדים א' של המועדון וסיים עונה עם 14 שערים ב-16 משחקים.

שחקני נערים ב' של מכבי תל אביב חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

בדקה ה-39 להתמודדות, מכבי חיפה התעשתה על עצמה וקבעה 1:1 בזכות שער ראשון העונה (ובכלל) של שחקן ההגנה, אריאל סיידה. לא חלפו דקות ומכבי תל אביב החזירה לעצמה את היתרון בזכות שער ראשונה העונה לשחקן הגנה אחר – אושר חבזו, 1:2 למכבי תל אביב. שער ראשון לחבזו מאז 25/05/2024. בתוצאה הזו ירדו הקבוצות לחדרי ההלבשה.

אריאל סיידה (לילך וויס-רוזנברג)

שחקני נערים ב' של מכבי חיפה מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

המחצית השנייה הייתה די שוויונית עד שבדקה ה-70 תומר חן מצא לנכון לשרוק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. אל הכדור ניגש הקפטן, נועם גולדנברג, שהכניע בחוכמה את איתי סלע וקבע 2:2. גולדנברג בשערו התשיעי העונה בליגה, לצד שלושה שערים במסגרת הגביע. התוצאה נשמרה עם תום, חלוקת נקודות בין שתי קבוצות איכותיות עד מאוד.

שחקני נערים ב' של מכבי חיפה מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

יהונתן בלייכר (לילך וויס-רוזנברג)

אדר פרדה (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי פתח תקווה – הפועל חדרה 1:2

בעוד מכבי חיפה, המוליכה, עד למחזור זה, הוציאה רק נקודה בביתה מול מכבי תל אביב, הכחולים של טל מציורו רשמו ניצחון ביתי ענק וחשוב להמשך הדרך מול הפועל חדרה של רן בר, שהקשו לא מעט על המקומיים. לאחר 15 דקות משחק, חדרה כבר הוליכה 0:1 משער של אופק שלום. רגע לפני הירידה לחדרי ההלבשה, יונתן קוריאט וליאו ציוני קבעו מהפך ו-1:2 למכבי פתח תקווה.

נוכח התוצאה ונוכח תוצאת התיקו ב'קצף' חיפה, הרי שראש טבלת ליגת נערים ב' – על נראית כך: מכבי חיפה עם 34 נקודות ומכבי פתח תקווה עם 34 נקודות. מכבי תל אביב נשארת מאחוריהן, במקום השלישי, עם 31 נקודות. ניצחון 11 העונה למכבי פתח תקווה, בעוד חדרה עם הפסד ליגה שביעי, המשאיר אותה בחלקו התחתון של הטבלה.

בני יהודה ת"א – הפועל רעננה 2:0

הקבוצה מהשרון השיגה ניצחון ליגה שישי העונה מול הכתומים משכונת התקווה, הנמצאים בשתי נקודות מעל רעננה בטבלה. אלון מיכאל כהן התכבד בצמד שערים והביא הניצחון לחבר'ה של ניב אוזן. כהן עם שישה שערים בליגה, לצד שער במסגרת הגביע. בעונה החולפת התכבד בשמונה שערי ליגה. בקרוב הוא שם ואף מעבר. ניצחון שני ברציפות לרעננה, אחרי שרשמה 1:3 על מכבי תל אביב בשבוע שעבר.

הפועל באר שבע – הפועל קריית שמונה 1:1

הצפוניים משיגים נקודה יקרה מול הקבוצה מבירת הנגב, בתוצאת התיקו הראשונה שלה לעונת 2025/26. רועי וקנין העלה את קריית שמונה ליתרון של 0:1, אורי אברזל הישווה התוצאה ל-1:1.

הפועל תל אביב – מ.ס. אשדוד 0:4

האדומים ממתחם וולפסון שומרים על המקום הרביעי, בזכות ניצחון תשיעי העונה, לצד חמישה הפסדים. באשדוד סופרים הפסד 10 העונה ונשארים הם בתחתית הטבלה. עידו דבי (צמד), עידן סלמן ויהלי אברהם סגרו עניין מול הקבוצה מעיר הנמל. ברקע התוצאה, אשדוד השיגה העונה שבע נקודות במשחקי החוץ שלה, כשלרשותה 10 נקודות בלבד.