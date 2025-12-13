אלונסו: ארבלואה עשוי להיות מאמן ריאל בעתיד

ריאל מדריד תגיע למשחק החוץ בוויטוריה מול אלאבס, שייערך מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) עם חדשות מעורבות מבחינת הסגל: קיליאן אמבפה, פדריקו ואלוורדה, אנטוניו רודיגר ודין האוסן עמדו לרשות צ'אבי אלונסו באימון המסכם לאחר שהתגברו על פציעות, בעוד אדוארדו קמאבינגה לא כשיר ולא ייסע למשחק.

במקביל, מצבו של קו ההגנה בעייתי מאוד, ובאגפים המצב חמור אף יותר מכיוון שכל ששת המגנים בסגל, כולל אלברו קאררס ופראן גארסיה המורחקים, אינם זמינים, מה שעשוי להוביל לשילוב שחקן קבוצת המילואים, ויקטור וולדפניאס, בהרכב. צ'אבי אלונסו דיבר במסיבת עיתונאים על המשחק והתייחס לשמועות על עתידו ולמצב הסגל.

“תמיד היה לי קשר מתמיד עם הנשיא ואנשים אחרים במועדון, כולנו ביחד בתוך זה", אמר המאמן כשנשאל על מעמדו, “מבחינתי הדבר הכי חשוב הוא המועדון והקבוצה. יש לנו משחק חשוב מאוד בגלל המצב, אנחנו רוצים לשנות את רצף התוצאות. מה שנמצא על הכף הוא המשחק". על אלברו ארבלואה אמר אלונסו: “הוא עשוי להיות מאמן ריאל בעתיד".

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אלונסו המשיך: “אני בכדורגל הרבה שנים ושום דבר לא מפתיע אותי. אלה דברים נורמליים, דברים שקורים ושימשיכו לקרות בעתיד. צריך להתמודד אים עם אחריות לתפקיד ולמה שאנחנו מייצגים. צריך לעבוד כדי לשנות את הסיטואציה, זה לא משהו שמפתיע אותי יותר מדי".

אלונסו דיבר גם על מצבו של אמבפה: “הוא כשיר, אנחנו מקבלים אותו בחזרה ונחליט ביום המשחק (אם יפתח), כמובן שאלה חדשות טובות". המאמן הוסיף: “יש לנו שלושה שחקנים מורחקים, זה חלק מהמשחק. אין לנו הרבה שחקנים אז מילאנו את הסגל בשחקנים מקסטיליה, שתמיד מספקים את הסחורה. המשחק מול סיטי? עשינו הרבה דברים טובים, ניתחנו מה קרה, זה כבר נגמר".

אלונסו המשיך ודיבר על המצב: “אנחנו ביחד בחדר ההלבשה כל יום, עברנו רגעים טובים ולא כל כך טובים. אנחנו מאמינים שנוכל להשתפר אם נעבור את הרגעים הקשים האלה. אולי בעתיד נביט לאחור ונסתכל על הרגעים האלה שבהם סבלנו, אבל שהמצב אחר".

פלורנטינו פרס וצ'אבי אלונסו בימים אחרים (ריאל מדריד)

על מעמד המאמן כיום אמר אלונסו: “בכדורגל הספרדי אולי יש זיכרון קצר, אבל יש כבר שני מאמנים שפוטרו והיו עוד יותר בעבר. אולי אני טועה, אבל הרושם שלי הוא שיש יותר פיטורים בשלב הזה".