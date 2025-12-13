בית"ר בראש דירוג כמות האוהדים במחזור ה-13

68,986 אוהדים פקדו את האצטדיונים במשחקי המחזור ה-13 בליגת העל, כך עולה מנתוני הקהל שפרסמה המנהלת היום (שבת). הקבוצה שמשכה הכי הרבה קהל היא בית"ר ירושלים עם 25,386 אוהדים בדרבי מול הפועל ירושלים, שאוהדיה הסתפקו ב-2,100 כרטיסים. כל זאת הביא את הכמות הכללית בדרבי ל-27,486 באצטדיון טדי.

על הכמות השנייה בטיבה חתומה הפועל ב"ש במשחק הביתי מול מכבי ת"א עם 15,961 אוהדים. יש לציין שאוהדי מכבי ת"א לא היו בטוטו טרנר כחלק מעונש של בית הדין.

13,032 אוהדים הגיעו למשחק של הפועל ת"א מול הפועל פ"ת באצטדיון בלומפילד – מרביתם כמובן של האדומים. מדובר בסך הכל ב-11,278 אוהדי הפועל ת"א לעומת 1,754 בלבד של המלאבסים.

אוהדי הפועל תל אביב בסיום המשחק (שחר גרוס)

ומה עם מכבי חיפה? 6,356 אוהדים ירוקים עשו את הדרך לאצטדיון מרים בנתניה, שם הקבוצה של ברק בכר שיחקה מול עירוני קריית שמונה. 502 אוהדים של הקבוצה המקומית הגיעו למשחק.

אוהדי מכבי חיפה בנתניה (רדאד ג'בארה)

היריבה העירונית, הפועל חיפה, זכתה לתמיכה של 1,612 אוהדים באצטדיון סמי עופר מול מכבי נתניה, בעוד 745 אוהדים של האורחים הגיעו לחיפה. 1,857 אוהדי מ.ס אשדוד תמכו בקבוצתם באצטדיון הי"א מול עירוני טבריה, שרק 52 מאוהדיה הדרימו. בדרבי המגזר, 1,031 אוהדי מכבי בני ריינה הגיעו לאצטדיון גרין, לעומת 352 בלבד של בני סכנין.