3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

אבוקסיס ימשיך עם ההרכב שניצח את הפועל חיפה

לקראת המפגש מול ב"ש ב-19:30 ("יש לנו מספיק כישרון לעשות בעיות לכל קבוצה"), טבארש לא יפתח ועמית כהן יישאר ב-11. קרוב ל-1,500 אוהדים יגיעו

כארם ג'אבר ועמית כהן (עמרי שטיין)
כארם ג'אבר ועמית כהן (עמרי שטיין)

לאחר הניצחון הדרמטי על הפועל חיפה במחזור הקודם, מכבי נתניה תתארח הערב (שבת, 19:30) באצטדיון טוטו טרנר אצל הפועל ב"ש, במטרה להתחיל ברצף ניצחונות, כפי שעשתה בשלהי הסיבוב הקודם.

המאמן יוסי אבוקסיס יגיע להתמודדות בסגל כמעט מלא מלבד פציעתו של לואי חילף, כאשר מי שישוב מהרחקה הוא הריברטו טבארש, שריצה עונש בגין צבירת כרטיסים צהובים במשחק מול הפועל חיפה.

למרות זאת, אבוקסיס יפתיע כשלא יחזיר את השחקן להרכב ומי שיפתח שבוע נוסף בהרכב על כל קו ימין, הוא עמית כהן, שרשם משחק טוב בסמי עופר. ההרכב של אבוקסיס צפוי להיות זהה לזה שצבר שלוש נקודות.

הריברטו טבארש (אורן בן חקון)הריברטו טבארש (אורן בן חקון)

הקהל הנתנייתי, שמאמין בקבוצה מאז הגיעו שחקני חיזוק, יגיע בכמות של קרוב ל-1,500, כאשר בנתניה, שתצא בשעות הבוקר למלון, יש אמונה שניתן לחזור ממשחק החוץ, נגד הקבוצה בה אימן בעבר יוסי אבוקסיס, עם שלוש נקודות.

"יש לנו מספיק כישרון לעשות בעיות לכל קבוצה ובכל מגרש והראינו את זה. מצד אחד אנחנו יכולים להוציא תוצאה טובה, אבל מצד שני, אם נספוג גולים קלים, לא נוכל להיות שם", אמרו אצל הקבוצה מעיר היהלומים.

הרכב משוער: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

