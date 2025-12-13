אבוקסיס ימשיך עם ההרכב שניצח את הפועל חיפה

לאחר הניצחון הדרמטי על הפועל חיפה במחזור הקודם, מכבי נתניה תתארח הערב (שבת, 19:30) באצטדיון טוטו טרנר אצל הפועל ב"ש, במטרה להתחיל ברצף ניצחונות, כפי שעשתה בשלהי הסיבוב הקודם.

המאמן יוסי אבוקסיס יגיע להתמודדות בסגל כמעט מלא מלבד פציעתו של לואי חילף, כאשר מי שישוב מהרחקה הוא הריברטו טבארש, שריצה עונש בגין צבירת כרטיסים צהובים במשחק מול הפועל חיפה.

למרות זאת, אבוקסיס יפתיע כשלא יחזיר את השחקן להרכב ומי שיפתח שבוע נוסף בהרכב על כל קו ימין, הוא עמית כהן, שרשם משחק טוב בסמי עופר. ההרכב של אבוקסיס צפוי להיות זהה לזה שצבר שלוש נקודות.

הריברטו טבארש (אורן בן חקון)

הקהל הנתנייתי, שמאמין בקבוצה מאז הגיעו שחקני חיזוק, יגיע בכמות של קרוב ל-1,500, כאשר בנתניה, שתצא בשעות הבוקר למלון, יש אמונה שניתן לחזור ממשחק החוץ, נגד הקבוצה בה אימן בעבר יוסי אבוקסיס, עם שלוש נקודות.

"יש לנו מספיק כישרון לעשות בעיות לכל קבוצה ובכל מגרש והראינו את זה. מצד אחד אנחנו יכולים להוציא תוצאה טובה, אבל מצד שני, אם נספוג גולים קלים, לא נוכל להיות שם", אמרו אצל הקבוצה מעיר היהלומים.

הרכב משוער: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.