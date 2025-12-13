יום שבת, 13.12.2025 שעה 11:02
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1624-2016ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1530-1516ג'ירונה17
1422-1515מיורקה18
1022-715אוביידו19
928-1615 לבאנטה20

"להגביר לחץ: בארסה לא תרחם על אוססונה"

פליק מתכנן להעלות הרכב התקפי ב-19:30 (חי בערוץ ONE) עם לאמין ימאל, ראפיניה, רשפורד ופראן טורס במטרה להגדיל את ההפרש ל-7. דה יונג שוב יסופסל?

|
מרקוס רשפורד, לאמין ימאל ופראן טורס (IMAGO)
מרקוס רשפורד, לאמין ימאל ופראן טורס (IMAGO)

מאז ההפסד של ברצלונה לריאל מדריד בקלאסיקו, התמונה במאבק האליפות בספרד השתנתה לחלוטין: מפיגור חמש נקודות אחרי היריבה המושבעת, הקטלונים חזרו לפסגה עם יתרון של ארבע נקודות. ובצל הלחץ העצום בסנטיאגו ברנבאו, אלופת ספרד תוכל להגביר את הלחץ על ריאל אם תנצח את אוססונה הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) ותגדיל את ההפרש לשבע נקודות לפחות עד המשחק של הבלאנקוס מול אלאבס מחר.

“בארסה לא מרחמת על אוססונה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, “הקבוצה של האנזי פליק מחפשת ניצחון שביעי רצוף בליגה כדי להגביר את הלחץ על ריאל לפני המשחק בוויטוריה. לאלופה יש שלוש נקודות יותר מאשר בעונה שעברה".

אחרי הקאמבקים מול אלאבס (1:3), אתלטיקו מדריד (1:3), בטיס (2:4) ואיינטרכט פרנקפורט (1:2), בארסה פוגשת את הקבוצה הגרועה בליגה במשחקי חוץ עם שתי נקודות בלבד מתוך 24 – ופליק מקווה הפעם לא להזדקק לעוד רמונטאדה.

האנזי פליק וראפיניה (האתר הרשמי של ברצלונה)האנזי פליק וראפיניה (האתר הרשמי של ברצלונה)

בארסה כבשה העונה 61 שערים רשמיים ויש לה ממוצע של 2.77 למשחק - קרוב מאוד ל-2.9 בעונת הבכורה של פליק. פראן טורס הרוויח את מקומו בהרכב על חשבון רוברט לבנדובסקי, לאמין ימאל ומרקוס רשפורד תורמים באופן קבוע, ראפיניה רק הולך ומשתפר, ואפילו רוני ברדג’י הספיק לבלוט מול בטיס.

ממשיכה בשלה: ברצלונה עם 1:3 על בנפיקה

בקטלוניה מעריכים שטורס יפתח כחלוץ ברביעייה התקפית במיוחד: לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, וראפיניה בעמדת ה-10. אריק גארסיה שהאריך את חוזהו ומסומן כקפטן העתידי של בארסה, צפוי להמשיך בקישור האחורי על חשבון פרנקי דה יונג עם פדרי לצידו, וג’רארד מרטין כבלם.

