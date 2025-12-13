יום שבת, 13.12.2025 שעה 11:14
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

צעירים מרוסיה ובלארוס יוכלו לחזור להתחרות

הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי יאפשר לספורטאים מתחת לגיל 18 לשוב להתחרות עם דגל מדינתם לראשונה מאז הסנקציות. ההגבלות על בוגרים יישארו

דגל רוסיה והדגל האולימפי (רויטרס)
דגל רוסיה והדגל האולימפי (רויטרס)

הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי יאפשר לספורטאים צעירים מרוסיה ובלארוס לחזור לתחרויות בינלאומיות - לראשונה מאז הוטלו עליהם הסנקציות ב-2023 בעקבות המלחמה באוקראינה, אליה פלשו שתי המדינות. מתי זה יקרה בפועל? ובכן, ייתכן ויקח עוד זמן.

כזכור, הוועד האולימפי הבינלאומי השעה את הוועדים האולימפיים של רוסיה ובלארוס ב-2023, לאחר שהצהירו כי ספורטאים ממחוזות באוקראינה שנכבשו ייצגו את רוסיה, הצהרה שהיא הפרה בוטה של האמנה האולימפית. בעקבות זאת, ספורטאים משתי המדינות הורחקו מתחרויות בינלאומיות.

כעת הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי קיבל החלטה על כך שספורטאים צעירים מתחת לגיל 18 שמחזיקים בדרכון רוסי או בלארוסי, לא יהיו מוגבלים עוד בגישתם לתחרויות נוער בינלאומיות, הן בספורט אישי והן בספורט קבוצתי. כלומר, הספורטאים הללו יוכלו להתחרות עם דגל מדינתם וההמנון כמו כולם. 

מלחמת רוסיה ואוקראינה (רויטרס)מלחמת רוסיה ואוקראינה (רויטרס)

אמנם בצעד הזה למעשה יש הקלה בסנקציות על המדינות הללו, לראשונה מאז הוטלו עליהן הסנקציות בעקבות המלחמה באוקראינה, אך ההגבלות על ספורטאים בוגרים מרוסיה ובלארוס יישארו כפי שהן בשלב זה. במקרים חריגים, כמו שקרה באולימפיאדת פאריס 2024, ספורטאים בודדים מהם הורשו להתחרות בלי דגל והמנון, בתנאי שהוכיחו כי אין להם קשר לצבא רוסיה והם לא תמכו בפלישה לאוקראינה.

גם הסנקציות הקיימות נגד ממשלות רוסיה ובלארוס יישארו כפי שהן, כולל, איסור על הזמנת נציגי המדינות לאירועי ספורט בינלאומיים או קיום פגישות עם פקידי ממשל מרוסיה ובלארוס, וזה יישאר בתוקף גם בתחרויות נוער וגם בבוגרים. כמו כן, עמדת הוועד האולימפי הבינלאומי היא שאיגודי ספורט חייבים להמשיך ולהימנע מארגון או תמיכה באירועי ספורט בינלאומיים בשטח רוסיה.

בעקבות ההודעה הזו, הוועד האולימפי האירופי הודיע כי “יפעל לפי הנחיות והמלצות הוועד האולימפי הבינלאומי. עם זאת, הנחיותיו המעודכנות יעלו לדיון בישיבותיו הקרובות של הוועד האולימפי האירופי”. כלומר, ייתכן והיישום של ההמלצות הללו בשטח עוד יקח זמן. מה שכן, ייתכן שהספורטאים הרוסים והבלארוסים יחזרו למשחקי הנוער האולימפיים בדקאר 2026.

