יום שבת, 13.12.2025 שעה 12:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

יובאנוביץ' בחוץ, סטיוארט בחוד, פייר קורנו חוזר

הסרבי לא בסגל, מלמד צפוי לרדת לספסל והמגן הצרפתי תורגל במקום פיינגזיכט, כשאוחנה ימשיך בקישור: ההכנות של מכבי חיפה לריינה. עיסאת צפוי להשתלב

|
פייר קורנו מברך את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
פייר קורנו מברך את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תנסה מחר (ראשון, 20:15) לחבר ניצחון שלישי ברציפות והפעם מול בני ריינה מתחתית הליגה. יהיה זה משחקו האחרון של עבדולאי סק לפני שייצא לאליפות אפריקה. סק ייעדר בחודש הקרוב ממשחקים מאוד משמעותיים כמו מול בית"ר ירושלים, מ.ס אשדוד, דרבי מול הפועל חיפה ומפגש גדול נגד הפועל באר שבע.

מי שאמור לחזור להרכב אחרי ריינה הוא הבלם ליסב עיסאת ששיחק לאורך כל המחזורים הראשונים עד אשר הוחלט להחזיר את שון גולדברג למרכז ההגנה. לאורך כל האימונים השבוע עיסאת תורגל לסירוגין ונראה שהכוונה של ברק בכר לאפשר לו להשתלב מול ריינה תוך כדי משחק כדי לצבור דקות ולהחזירו לעניינים לקראת החודש הקרוב.

במכבי חיפה כבר משלימים עם המצב שהבלם פדראו לא יהיה כשיר לחודש הקרוב ואף אחד נכון לעכשיו לא יודע לספר על תאריך יעד לחזרתו של פדראו למרות שהוא מנסה מידי פעם לחזור לאימונים.

פדראו (עמרי שטיין)פדראו (עמרי שטיין)

ברק בכר נאמן לדרכו ימשיך במערך של שלושה שחקנים מקדימה, כאשר השינוי המרכזי הצפוי הוא בחזרתו של מלך שערי הקבוצה טרבינטה סטיוארט על חשבונו של גיא מלמד. החלוץ השלישי ג'ורג'ה יובאנוביץ' עדיין מושך פציעה ולא יהיה בסגל, מה שמשאיר את הירוקים עם שני שחקני חוד, סטיוארט ומלמד, כל זאת בזמן שיש גם בסגל את עומר דהן שיושאל בינואר הקרוב, אבל אינו נמצא ברוטציה.

שינוי נוסף שתורגל הוא הצבתו של קני סייף בצד ימין, כאשר קנג'י גורה תורגל בצד שמאל. בקישור לא יהיו שינויים. מיכאל אוחנה שהפך להיות בורג משמעותי ומרענן בתקופת בכר ימשיך לקבל קרדיט לצד עלי מוחמד ואיתן אזולאי. פייר קורנו תורגל גם הוא כמגן שמאלי ונראה שיזכה לעדיפות על פני ינון פיינגזיכט שפתח בשלושת המשחקים האחרונים וחזר רק אתמול להתאמן בצורה מלאה אחרי שהיה חולה. כ-2,700 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי חיפה מתוך 3,600 שהוקצו למשחק הקרוב.

