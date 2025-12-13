מכבי תל אביב תתארח הערב (שבת, 19:10) בכפר בלום למשחק מול הפועל גליל עליון במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל. הצהובים שנמצאים במאזן 1:7 בליגה, מצאו את הקצב שלהם לאחרונה ובהמשך יגיע השבוע הכפול ביורוליג במהלכו יפגשו ביום שלישי את דובאי וביום חמישי יארחו את ולנסיה בפיס ארנה. ביום ראשון שלאחר מכן ישלימו הם ישלימו רצף של ארבעה משחקים בעשרה ימים כאשר יפגשו את עירוני נס ציונה באולם לב המושבה.

"כל משחק יכול להכריע את יתרון הביתיות, עובדים עליו כל השנה", אמרו במועדון לקראת גליל עליון, “אין לנו פריבילגיה להפסיד ולא משנה מי היריבה”. בכל זאת, ההפסד להפועל תל אביב בדרבי (היה במשחק חוץ) שם את מכבי ת"א במצב שאין לה באמת מרווח טעויות כבר בשלב הזה של העונה.

במכבי ת"א דיברו על התקופה הקשה שעברו בשנתיים האחרונות שהיו אינטנסיביות ומתישות ועל הקושי בלשמור על דריכות לקראת כל משחק ומשחק: "צריכים להתרכז בעצמנו ולנצח את המשחק", רק שהפעם כאמור יש הרבה על הכף.

עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי ת"א רוצה לשמור על מיקומה בטבלה במאבק על המקום הראשון, וביורוליג תנסה לשפר את מיקומה בטבלה. "צריכים להיות עקביים כל השנה", אמרו במועדון, "כרגע הקבוצה חיברה לראשונה שני ניצחונות ביורוליג וזו לא סיבה להיכנס לאופוריה. זו סיבה להיות יותר חדים ולהכין את עצמנו יותר טוב לשבוע כפול ביורוליג".

קטש:״אני לא מהמתרגשים אבל זה היה מיוחד״

אבל כאמור, עוד לפני כן מצפה המשחק מול גליל. ערב המחזור התשיעי בליגת העל, חניכיו של גוני יזרעאלי מדורגים במקום ה-12 בטבלה, מעל הקו האדום עם מאזן 6:2. אליצור נתניה ומכבי ראשון לציון מדורגות מתחת לקו האדום עם ניצחון אחד בסך הכל בשמונה משחקים.