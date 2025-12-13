יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

"כל משחק יכול להכריע את יתרון הביתיות"

מכבי תתארח ב-19:10 אצל גליל ובמועדון יודעים: "אין פריבילגיה להפסיד ולא משנה מי היריבה". על היורוליג: "2 ניצחונות ברצף זו לא סיבה לאופוריה"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שבת, 19:10) בכפר בלום למשחק מול הפועל גליל עליון במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל. הצהובים שנמצאים במאזן 1:7 בליגה, מצאו את הקצב שלהם לאחרונה ובהמשך יגיע השבוע הכפול ביורוליג במהלכו יפגשו ביום שלישי את דובאי וביום חמישי יארחו את ולנסיה בפיס ארנה. ביום ראשון שלאחר מכן ישלימו הם ישלימו רצף של ארבעה משחקים בעשרה ימים כאשר יפגשו את עירוני נס ציונה באולם לב המושבה.

"כל משחק יכול להכריע את יתרון הביתיות, עובדים עליו כל השנה", אמרו במועדון לקראת גליל עליון, “אין לנו פריבילגיה להפסיד ולא משנה מי היריבה”. בכל זאת, ההפסד להפועל תל אביב בדרבי (היה במשחק חוץ) שם את מכבי ת"א במצב שאין לה באמת מרווח טעויות כבר בשלב הזה של העונה.

במכבי ת"א דיברו על התקופה הקשה שעברו בשנתיים האחרונות שהיו אינטנסיביות ומתישות ועל הקושי בלשמור על דריכות לקראת כל משחק ומשחק: "צריכים להתרכז בעצמנו ולנצח את המשחק", רק שהפעם כאמור יש הרבה על הכף.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

מכבי ת"א רוצה לשמור על מיקומה בטבלה במאבק על המקום הראשון, וביורוליג תנסה לשפר את מיקומה בטבלה. "צריכים להיות עקביים כל השנה", אמרו במועדון, "כרגע הקבוצה חיברה לראשונה שני ניצחונות ביורוליג וזו לא סיבה להיכנס לאופוריה. זו סיבה להיות יותר חדים ולהכין את עצמנו יותר טוב לשבוע כפול ביורוליג". 

קטש:״אני לא מהמתרגשים אבל זה היה מיוחד״

אבל כאמור, עוד לפני כן מצפה המשחק מול גליל. ערב המחזור התשיעי בליגת העל, חניכיו של גוני יזרעאלי מדורגים במקום ה-12 בטבלה, מעל הקו האדום עם מאזן 6:2. אליצור נתניה ומכבי ראשון לציון מדורגות מתחת לקו האדום עם ניצחון אחד בסך הכל בשמונה משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */