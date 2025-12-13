תצוגת ענק למיטשל בקאמבק של קליבלנד בוושינגטון

וושינגטון (20:3) - קליבלנד (11:15) 130:126

דונובן מיטשל סיפק מופע אדיר והוביל את קליבלנד לקאמבק מרשים בוושינגטון, כשהוא קולע 48 נקודות, מתוכן 24 ברבע הרביעי בלבד, לאחר פיגור דו ספרתי עמוק בדקות הסיום. למרות ערב קליעה חלש במיוחד של הקאבלירס מחוץ לקשת, כולל 0 מ-11 של דריוס גרלנד, מיטשל לקח אחריות, קלע שלשה קריטית ששינתה את המומנטום, הוסיף סל חשוב בצבע בדקה האחרונה והמשיך להיות דומיננטי גם בצד ההגנתי עם מהלך מכריע במאבק על ריבאונד בדקות ההכרעה.

קליבלנד עברה ערב תנודתי שכלל מחצית ראשונה מפוזרת ורבע שלישי בעייתי במיוחד, שבסיומו מצאה את עצמה בפיגור משמעותי, אך פתיחת הרבע האחרון של מיטשל, עם רצף נקודות מהיר, החזירה את הקבוצה לעניינים. גם עבירה טכנית ויציאה זמנית שלו מהמשחק לא עצרו את המומנטום, והוא חזר כדי לסגור עניין ברגעים החשובים. בצד של וושינגטון בלטו בוב קרינגטון וסי ג'יי מקולום עם 27 נקודות כל אחד, וג'מיר ווטקינס הוסיף שיא קריירה של 15, אך זה לא הספיק מול היכולת החריגה של מיטשל בדקות הסיום.

מיטשל (רויטרס)

גולדן סטייט (13:13) - מינסוטה (9:16) 127:120

סטף קרי חזר לפרקט אחרי היעדרות של חמישה משחקים והציג ערב התקפי גדול עם 39 נקודות, אך זה לא הספיק לווריירס מול הטימברוולבס בצ’ייס סנטר. קרי קלע באחוזים גבוהים, כולל שש שלשות, ואף הוביל קאמבק מאוחר שהחזיר את גולדן סטייט לתמונה בדקות הסיום, אך מינסוטה הגיבה ברצף מהלכים מכריעים, בעיקר מחוץ לקשת. הווריירס התקשו בקליעה משלוש לאורך המשחק ואיבדו יותר מדי כדורים, נתונים שפגעו ביכולת שלהם להשלים את המהפך.

מינסוטה, ששיחקה ללא אנתוני אדוארדס, נשענה על יתרון הגודל והפיזיות בקו הקדמי. ג’וליוס רנדל הוביל עם ערב מגוון של נקודות, ריבאונדים ואסיסטים, רודי גובר שלט בצבע ונאז ריד סיפק תרומה משמעותית גם כקלע וגם כמוסר. בגולדן סטייט קוונטין פוסט תרם נקודות חשובות, ג’ימי באטלר היה פעיל בכל תחומי המשחק ופאט ספנסר המשיך לקבל קרדיט בחמישייה, אך בדקות ההכרעה היתרון הפיזי והדיוק של הטימברוולבס הכריעו את ההתמודדות.

סטף קרי (רויטרס)

דטרויט (5:20) - אטלנטה (12:14) 115:142

איזייאה סטיוארט הוביל ערב קבוצתי מרשים של הפיסטונס עם 17 נקודות, כשדטרויט מציגה עומק יוצא דופן ויום התקפי מאוזן במיוחד. שבעה שחקנים סיימו בספרות כפולות ו-12 קלעו לפחות 7 נקודות, נתון שמשווה שיא NBA היסטורי. קייד קנינגהאם תרם 15 נקודות ו-7 אסיסטים, והקבוצה המשיכה בכושר החיובי שלה עם ניצחון חמישי ב-6 המשחקים האחרונים.

בצד של ההוקס, ג'יילן ג'ונסון רשם טריפל דאבל שלישי ברציפות עם 19 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, שיא מועדון לעונה אחת וכניסה לרשימה היסטורית של שחקנים עם רצף משחקים רב תרומה בכל הקטגוריות המרכזיות. ניקייל אלכסנדר-ווקר בלט גם הוא עם 22 נקודות, אך דטרויט השתלטה על המשחק במיוחד ברבע השלישי, שבו הציגה עליונות ברורה בשני צידי המגרש והכריעה את ההתמודדות.

ג'יידן אייבי (רויטרס)

פילדלפיה (10:14) - אינדיאנה (19:6) 105:115

ג'ואל אמביד הציג את משחקו הטוב ביותר העונה עם 39 נקודות והוביל את הסיקסרס לניצחון ביתי על הפייסרס, במשחק שבו פילדלפיה נאלצה להסתדר ללא טייריס מקסי שנעדר בשל מחלה. פול ג'ורג' תרם 23 נקודות, שיא עונתי עבורו, ו-וי ג'יי אדג'קומב הוסיף 22, כשהסיקסרס נראים חדים בעיקר בדקות ההכרעה. אמביד, שסבל מפציעות רבות בשנה וחצי האחרונות ושיחק במספר מצומצם של משחקים העונה, נראה קרוב לגרסה המוכרת שלו, כולל שלשת סטפ-בק עם הבאזר במחצית הראשונה.

אינדיאנה עוד הובילה ברבע האחרון, אך נקלעה לבצורת התקפית ממושכת שאפשרה לסיקסרס לצאת לריצה מכריעה, כשאמביד חותם אותה בריבאונד התקפה וסל עם עבירה. פסקאל סיאקאם הוביל את הפייסרס עם 20 נקודות, אך קבוצתו התקשתה לעמוד בקצב, גם על רקע פער גדול בכמות זריקות העונשין, שהוביל לתסכול גלוי על הספסל, כולל עבירות טכניות למאמן ריק קרלייל ולסיאקאם עצמו. עבור פילדלפיה, זה היה עוד סימן מעודד לכך שעם אמביד על הפרקט, הקבוצה נראית יציבה ומסוכנת הרבה יותר.

ג'ואל אמביד (רויטרס)

שארלוט (18:7) - שיקגו (14:10) 129:126

ג'וש גידי סיפק משחק נהדר עם 26 נקודות, 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים והוביל את שיקגו לקאמבק מרשים במחצית השנייה, אחרי פיגור דו ספרתי. זאק קולינס תרם 16 נקודות מהספסל, וקובי ווייט הוסיף 20 נקודות, כולל זריקות עונשין מכריעות בדקות הסיום, כשכל חמישיית הבולס מסיימת בספרות כפולות. שיקגו גילתה אופי, מחקה פיגור של 13 נקודות ושמה סוף לרצף הפסדים ארוך.

בצד של שארלוט, קון קנופל קבע שיא קריירה עם 33 נקודות לצד 9 אסיסטים, ומיילס ברידג'ס הוסיף 32 נקודות, כשהשניים הובילו מחצית ראשונה חזקה במיוחד. ההורנטס שמרו על יתרון גם ברבע השלישי, אך לא הצליחו לעצור את המומנטום של שיקגו בדקות האחרונות, כולל מהלך הגנתי קריטי בהחלטת שופטים אחרי צפייה חוזרת. למרות ערב קליעה מוצלח מחוץ לקשת, זה לא הספיק, במשחק שבו ג'וש גרין רשם הופעת בכורה עונתית לאחר ניתוח בכתף.

ג'וש גידי (רויטרס)

ממפיס (14:11) - יוטה (15:9) 130:126

קיונטה ג'ורג' סיפק ערב שיא עם 39 נקודות והיה האיש המרכזי של יוטה, כולל שש הנקודות האחרונות של קבוצתו ברגעים המכריעים, במשחק שבו חזר ג'ה מוראנט לסגל ממפיס לאחר היעדרות של עשרה משחקים. ג'ורג' הוסיף גם 8 אסיסטים, כשלאורי מרקאנן תרם 26 נקודות ו-9 ריבאונדים וקווין לאב סיים עם 20 נקודות, מתוכן 13 ברבע השלישי, שסייעו ליוטה להישאר בתמונה גם אחרי תקופה לא פשוטה.

בצד של ממפיס בלט סנטי אלדאמה עם 22 נקודות, בעוד מוראנט רשם 21 נקודות ו-10 אסיסטים במשחק החזרה שלו, וקאם ספנסר הוסיף 20 נקודות עם ערב מושלם מחוץ לקשת. ההתמודדות הייתה צמודה כבר מהפתיחה, עם יתרון קל לממפיס במחצית, תנודות מומנטום ברבע השלישי וריצה של יוטה לקראת הכניסה לרבע האחרון, במשחק שהדגיש גם את היכולת של ממפיס מול יריבות עם מאזן שלילי וגם את הצורך של יוטה לייצר יציבות אחרי רצף הפסדים כואבים.