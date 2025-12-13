טירוף מסי בהודו: התקבל על ידי אלפי אוהדים

ממיאמי להודו, עם גביע מסי באמצע, ליאו מסי ממשיך לייצר טירוף עולמי גם הרחק מהמגרש. הכוכב הארגנטינאי שהה בימים האחרונים במיאמי, עיר מגוריו, שם נכח בטורניר “גביע מסי”, טורניר עד גיל 16 שנערך בין 9 ל-14 בדצמבר ונושא את שמו, לפני שהמרכז התקשורתי עבר מזרחה, להודו. החל מהיום בדצמבר יצא לדרך “GOAT India Tour”, סבב שכולל הרבה יותר אירועים, הופעות ומפגשים חגיגיים מאשר כדורגל בפועל.

בהודו נערכו לבואו של מסי בקנה מידה עצום. הסיור יימשך עד 15 בדצמבר ויכלול ביקורים בארבע ערים: קולקטה, אחמדאבאד, בומביי וניו דלהי. בין היתר מתוכננים משחקי ראווה, כיתות אמן ומפגשים עם דמויות בולטות מעולם הספורט והתרבות, כשדמותו של מסי עומדת במרכז לוח אירועים עמוס במיוחד, כולל חנוכת פסל ענק בדמותו.

מסי הגיע לקולקטה יחד עם לואיס סוארס ועם רודריגו דה פול, כחלק מהפמליה הרשמית של סיורו. אלפי אוהדים קיבלו את פניו כבר בשדה התעופה, ורבים נוספים התאספו סביב המלון שבו הוא שוהה. במהלך הביקור בקולקטה צפוי מסי להשתתף בפעילויות ממומנות, לקבל הוקרה מראש ממשלת מערב בנגל, ממטה באנרג’י, ולהופיע באירועים רשמיים באצטדיון סולט לייק, בנוכחות אישים כמו סוראף גנגולי ושאה רוק חאן.

הפסל של מסי בהודו (IMAGO)

הגעתו של מסי להודו מעוררת רגשות מיוחדים, במיוחד בקולקטה, עיר עם היסטוריה עמוקה של אהבת כדורגל, שהעריצה בעבר אגדות כמו מראדונה, פלה ורונאלדיניו. גם בלי משחק רשמי על הדשא, הנוכחות של מסי נחשבת לאירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. העובדה שנפתחו עשרות אלפי מושבים באצטדיון רק כדי לאפשר לאוהדים להיות חלק מהחוויה ממחישה עד כמה, בהודו, מסי הוא הרבה מעבר לכדורגלן.