יום שבת, 13.12.2025 שעה 08:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

טירוף מסי בהודו: התקבל על ידי אלפי אוהדים

הפרעוש נחת במדינה לצד חבריו באינטר מיאמי לואיס סוארס ורודריגו דה פול. מהפסל הענק ועד האירועים המתוכננים: הלו"ז של ביקורו של הארגנטינאי בפנים

|
מסי בהודו (אינסטגרם)
מסי בהודו (אינסטגרם)

ממיאמי להודו, עם גביע מסי באמצע, ליאו מסי ממשיך לייצר טירוף עולמי גם הרחק מהמגרש. הכוכב הארגנטינאי שהה בימים האחרונים במיאמי, עיר מגוריו, שם נכח בטורניר “גביע מסי”, טורניר עד גיל 16 שנערך בין 9 ל-14 בדצמבר ונושא את שמו, לפני שהמרכז התקשורתי עבר מזרחה, להודו. החל מהיום בדצמבר יצא לדרך “GOAT India Tour”, סבב שכולל הרבה יותר אירועים, הופעות ומפגשים חגיגיים מאשר כדורגל בפועל.

בהודו נערכו לבואו של מסי בקנה מידה עצום. הסיור יימשך עד 15 בדצמבר ויכלול ביקורים בארבע ערים: קולקטה, אחמדאבאד, בומביי וניו דלהי. בין היתר מתוכננים משחקי ראווה, כיתות אמן ומפגשים עם דמויות בולטות מעולם הספורט והתרבות, כשדמותו של מסי עומדת במרכז לוח אירועים עמוס במיוחד, כולל חנוכת פסל ענק בדמותו.

מסי הגיע לקולקטה יחד עם לואיס סוארס ועם רודריגו דה פול, כחלק מהפמליה הרשמית של סיורו. אלפי אוהדים קיבלו את פניו כבר בשדה התעופה, ורבים נוספים התאספו סביב המלון שבו הוא שוהה. במהלך הביקור בקולקטה צפוי מסי להשתתף בפעילויות ממומנות, לקבל הוקרה מראש ממשלת מערב בנגל, ממטה באנרג’י, ולהופיע באירועים רשמיים באצטדיון סולט לייק, בנוכחות אישים כמו סוראף גנגולי ושאה רוק חאן.

הפסל של מסי בהודו (IMAGO)הפסל של מסי בהודו (IMAGO)

הגעתו של מסי להודו מעוררת רגשות מיוחדים, במיוחד בקולקטה, עיר עם היסטוריה עמוקה של אהבת כדורגל, שהעריצה בעבר אגדות כמו מראדונה, פלה ורונאלדיניו. גם בלי משחק רשמי על הדשא, הנוכחות של מסי נחשבת לאירוע שאי אפשר להתעלם ממנו. העובדה שנפתחו עשרות אלפי מושבים באצטדיון רק כדי לאפשר לאוהדים להיות חלק מהחוויה ממחישה עד כמה, בהודו, מסי הוא הרבה מעבר לכדורגלן.

