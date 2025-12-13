יום שבת, 13.12.2025 שעה 07:32
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2392-252921דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2306-237320פילדלפיה 76'
62%2312-247421בוסטון סלטיקס
59%2545-260222קליבלנד קאבלירס
55%2578-259622אטלנטה הוקס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
45%2428-235920שיקגו בולס
41%2582-250822מילווקי באקס
29%2450-240121שארלוט הורנטס
25%2363-220320ברוקלין נטס
24%2536-234421אינדיאנה פייסרס
11%2432-215619וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
80%2320-252820דנבר נאגטס
78%1980-219118יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
41%2519-244722דאלאס מאבריקס
40%2502-240220יוטה ג'אז
38%2441-237721ממפיס גריזליס
33%2553-248321פורטלנד בלייזרס
29%2569-234921סקרמנטו קינגס
19%2419-230721לוס אנג'לס קליפרס
18%2717-249822ניו אורלינס פליקנס

"דני וולף הראה שהוא שייך", "חכם מאוד לגילו"

בארה"ב נדהמו מהישראלי של ברוקלין: "מתחיל לבסס לעצמו תפקיד קבוע, הפגין יעילות גבוהה ויכולת סיומת, היצירתיות שלו הייתה משמעותית עבור הנטס"

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דני וולף סיפק עוד משחק שמחזק את מעמדו בברוקלין, גם אם הנטס יצאו מההתמודדות בדאלאס עם הפסד. הפורוורד הצעיר רשם שורה סטטיסטית מרשימה של 17 נקודות, 7 ריבאונדים, אסיסט, חטיפה וחסימה, עם 6 מ-10 מהשדה ו-3 מ-3 לשלוש, אך מעבר למספרים בלט בעיקר בהשפעה שלו על קצב המשחק ב-119:111 לדאלאס.

וולף היה מדויק בהגנה, ממושמע בעמדות, תרם באגרסיביות מבוקרת והמשיך לקבל אמון בדקות ההכרעה, עדות למעמד שהוא בונה לעצמו. השילוב בין קליעה, סיומת בצבע ותנועה חכמה ללא כדור הפך אותו לגורם משמעותי גם ברגעים קשים, ולא במקרה בארה"ב כבר מדברים עליו בהקשר חיובי.

ב’ספורטס אילוסטרייד’ כתבו עליו: “דני וולף הראה שהוא שייך. זו הייתה חוויה של עליות וירידות עבור מחזור הדראפט של הנטס מ-2025. אבל נראה שלפחות שחקן אחד מהמחזור הזה מתחיל לבסס לעצמו תפקיד קבוע קדימה. דני וולף הרשים, ומעבר לסטטיסטיקה היבשה המרשימה, הצטיין במיוחד בדברים שלא תמיד מופיעים בגליון הסטטיסטי”.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

“מדובר בשחקן חכם מאוד לגילו, שמכיר היטב את המשימות ההגנתיות שלו ויודע לאתגר זריקות מבלי לבצע עבירות. יכולת המסירה שלו לא הובילה להרבה אסיסטים, אבל היא פתחה את ההתקפה בצורה משמעותית. בנוסף, הוא הפגין יכולת סיומת מרשימה ליד הטבעת, ובמקביל שמר על ההגנה כנה כשהוא קולע שלוש שלשות. ג'ורדי פרננדס השאיר אותו על הפרקט בדקות הסיום, מה שממחיש את רמת האמון שיש לו בפורוורד הצעיר. וולף נראה ומשחק כמו מציאה גדולה בדראפט”.

“וולף השפיע מאוד גם מהספסל עבור הנטס, כשהוא מסיים עם 17 נקודות ביעילות גבוהה. יכולת יצירת המשחק שלו, ביחס לגודל שלו, הייתה משמעותית מאוד עבור ברוקלין”, סיכמו בארה”ב.

