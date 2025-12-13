ארצי חגג: כולם יודעים שאני שחקן מאוד רגיש

הפועל חולון ניצחה אתמול (שישי) 66:67 את מכבי רמת גן במסגרת המחזור התשיעי של ליגת העל במשחק שהסתיים בדרך הכי דרמטית שאפשר, אך גם כזה שהיה רווי בחוסר שביעות רצון. הסגולים עלו למאזן של שישה ניצחונות אל מול שני הפסדים רגע לפני היציאה למחזור האחרון בשלב הבתים הראשון של ליגת האלופות של פיב"א מול בורסאספור.

התחושות במועדון בתקופה האחרונה הן שהקבוצה לא נראית טוב, מול הפועל גליל עליון המחצית הראשונה לא הייתה טובה, מול מכבי תל אביב חולוניה פשוט הובסה, נגד הפועל באר שבע היא הזיעה ולעירוני קריית אתא היא הפסידה. במועדון רתחו בסיום המשחק בגלל השיפוט לטענתם, אך באותה הנשימה הודו שהם פשוט משחקים רע. משנרגעו הרוחות בקבוצה הודו כי שמחו שמי שקלע את הסל המנצח היה נתנאל ארצי שהיה בתקופה לא טובה.

ארצי זכה למילות עידוד ממאמנו עת שירד מהפרקט לכיוון חדר ההלבשה ובכלל השחקן שלקח קשה את התקופה בה הזריקות לא נכנסו בה. גם דקות המשחק שלו ירדו והוא קיבל תמיכה ושיחות מחברו לקבוצה עידן זלמנסון, ובסביבת הקבוצה סיפרו כי הדבר עזר מאוד לשחקן שאתמול המשיך לזרוק מבחוץ למרות שהכדורים לא נכנסו ואז דווקא בזריקה האחרונה, זו שהייתה הכי חשובה זו של הכל או כלום ושממנה אין דרך חזרה, או ניצחון או הפסד, ארצי דאג להשלים קאמבק מהסרטים מפיגור של 19 נקודות ברבע הרביעי 07:12 דקות לסיום המשחק ועד לכדי ניצחון דרמטי מאין כמותו, כזה שהביא לשמחה עצומה גם מהניצחון וגם בגלל זהות גיבור הניצחון, ארצי.

ארצי על הבאזר מנצח את המשחק מול רמת גן!

במהלך המשחק התווספה גם סיבה עצומה לדאגה מבחינתם של הסגולים, כאשר ג'ורדן מקריי נפצע ולא חזר לשחק. החשש הוא מפציעה רצינית ובמהלך היום יעבור השחקן בדיקת MRI, כפי שעדכנו במועדון.

ארצי אמר לאחר המשחק: "הגענו למשחק הזה עם לא מעט חוסר מזל, הרבה זריקות שלנו לא נכנסו פנימה ולא הלך בדרך שרצינו. זה הקשה עלינו מאוד, אני לא זוכר בחולון סקור כזה נמוך, זריקות פנויות גם שלי ושל אחרים. מה שהביא לרבע הרביעי הוא התנהלות אחרת של כולנו, כולם המשיכו להאמין. יש לנו הרבה ללמוד מהמשחק, הגנתית היינו רוב המשחק שם, ברבע השלישי פישלנו”.

“אני שמח שהייתי חלק מהסיטואציה והזריקה שבאמת האמנתי שמשהו ייכנס. לא אכפת לי מהאחוזים, היה אכפת לי נטו לנצח במשחק הזה. אני רוצה לתת קרדיט ענק לשחקנים, לכל מי שהיה שותף למשחק הזה. היה מדהים. הקהל דחף אותנו, השאיר אותנו באנרגיות, זה מאוד חשוב. אני שמח שיש לכולם חיוך על הפנים, הראינו את האופי והלחימה שמצופים מחולון”.

שחקני הפועל חולון בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

“ברגע שראיתי שהכדור הגיע, ידעתי שמישהו ינצח במשחק. כשרועי העביר את הכדור הרגשתי שיש לי זהב ביד ואני חייב לקחת זה. הכדור נכנס. אני שמח מאוד, בשביל הקבוצה שלנו, זה הגיע לנו. אנחנו עושים את המאמצים כדי להשתפר ביום יום. כולם יודעים שאני שחקן מאוד רגיש, בפן החיובי, והכל חשוב. כל פוזשן, כל הזדמנות, הכל בא מבפנים. אני חושב שמגיע לנו טוב. זאת עונה שלישית שלי בחולון, ואני יודע מה הערכים של המקום הזה, מה אנשים מצפים. אני כבר לא ילד, מאוד בוגר, צריך לקחת אחריות ותמיד להסתכל קדימה, לדעת שהטוב נמצא מעבר לפינה”, הוסיף ארצי.

“היום הייתי בנעליים של ג'ורדן מקריי מול ירושלים, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. אני שמח שניצחנו בשני המשחקים האלה בסופו של דבר. מה שהוביל לשלשה זה הלחימה של השחקנים והאנרגיה מגיעה לכל אחד, הפעם היא הגיעה אלי. אני לא יודע מה זה BCL בחולון, מהרגע הראשון שלי פה אנחנו משחקים רק בחו"ל. זה יהיה לי מאוד מוזר, אבל גם מאוד טבעי בשבילי. אני רואה מה אנחנו מקבלים פה", סיכם.