יום שבת, 13.12.2025 שעה 11:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1624-2016ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1530-1516ג'ירונה17
1422-1515מיורקה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

דין האוסן והמנורה לאופטימיזציה של הגוף והנפש

אביו של בלם ריאל חושף את ההקפדה על הטיפול בשחקן, שחוזר לסגל של אלונסו לאלאבס. הייחודיות מאחורי המנורה, במה היא עוזרת והמחיר שלה: 1,000 אירו

|
דין האוסן (אינסטגרם)
דין האוסן (אינסטגרם)

דין האוסן סופר את הימים עד לחזרתו לריאל מדריד, לאחר יותר מ-16 ימים מחוץ למגרשים וחמישה משחקים שבהם לא שיחק, חזרה שיכולה להתבצע כבר במחזור הקרוב מול אלאבס, כאשר הספרדי נכלל בסגל של צ’אבי אלונסו.

מי שהוסיף עניין לשעות שקדמו לכך היה אביו, דון, שפרסם תמונה של בנו בעיצומו של טיפול פיזי וסשן התאוששות, עם תשומת לב כמעט מילימטרית לפרטים, שבה בולטת מנורת אור שמטרתה להאיץ את תחושת הרווחה הגופנית.

מדובר במכונת ביואופטימיזציה שמגרה את פעילות המיטוכונדריה ואת ייצור ה-ATP (אדנוזין תלת-פוספט) באמצעות אור אינפרה אדום, מפחיתה דלקות, עייפות וכאבי שרירים, משפרת את חילוף החומרים באמצעות הפעלת לפטין, מסדירה שינה, מצב רוח וקצב צירקדי, ומתאימה במיוחד לסשנים של התאוששות, ריכוז או מנוחה. מחירה עומד על 999 אירו.

הסטורי של אביו של האוסן (צילום מסך)הסטורי של אביו של האוסן (צילום מסך)

לשימוש בעור, בעיניים, ליופי ולהתאוששות קלה, מומלץ להציב את המכשיר במרחק של 20 ס"מ למשך 16 דקות, לטיפול בכאבים, דלקות ומפרקים במרחק של 10 ס"מ למשך 20 דקות; ולביצועים ספורטיביים ולטיפול ברקמות עמוקות (מוח, איברים), גם כן במרחק של 10 ס"מ למשך 25-30 דקות.

ניתן להשתמש בו גם להארת חללים פנימיים ולהכנסת תדרים הקיימים בשמש, אך חסרים בסביבות סגורות. הנתון הזה, כמו במקרה של מרקוס יורנטה שגם עושה בו שימוש, ממחיש עד כמה ספורטאים מקצוענים דוחפים את שגרת האימונים שלהם מעבר לשיטות המסורתיות.

מרקוס יורנטה (אינסטגרם)מרקוס יורנטה (אינסטגרם)

"מדובר בטכניקה טיפולית לא פולשנית המשתמשת באור באורכי גל שונים כדי לגרות תאים ולקדם את ההתחדשות שלהם ברקמות", הסביר לואיס פרננדס רוסה, מרצה לתואר בפיזיותרפיה באוניברסיטת CEU סן פבלו, בשיחה עם 'מארקה'.

