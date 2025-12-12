יום שבת, 13.12.2025 שעה 00:32
יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

איטודיס: המחצית השנייה אומרת הרבה עלינו

מאמן הפועל תל אביב סיכם את ה-74:79 של קבוצתו בבולוניה: "מה שהיה בהתחלה לא מתקבל, אבל שינינו גישה וזה לא קל, לכן מגיעות לשחקנים שלי ברכות"

|
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

זה לא היה הכי יפה, לא הכי חלק וכן היה דרמטי, ובסופו של דבר הפועל תל אביב השלימה קאמבק גדול כדי לנצח 74:79 את בולוניה בחוץ, רגע לפני שהאדומים יארחו לראשונה אי פעם ביורוליג כאן בישראל ביום שלישי נגד הכוכב האדום בלגרד, במשחק שישוחק בארנה. המוליכה הגיעה ל-11 ניצחונות, ותהיה עוד שבוע במקום הראשון, על אף שזה היה קורה גם בהפסד.

דימיטריס איטודיס סיכם בסיום את הניצחון של חניכיו: “אמרתי במחצית שצריך לשנות את הגישה בהגנה, אנחנו חייבים לתת פייט, ואני חושב שהניצחון מראה שעשינו את זה, אז ברכות לשחקנים שלנו, כי החצי הזה אומר הרבה, שמרנו טוב ולקחנו ריבאונד”.

עוד אמר: “במשחק כדורסל צריך גם לקלוע וגם להגן, אבל המאמץ ההגנתי חייב להיות שם, נתנו להם 24 נק’ ו-7 ריבאונד בהתקפה בהתחלה, זה לא מתקבל למשחק כזה. דיברנו על זה ואני אוהב שהשחקנים החליפו צ’יפ, זה לא קל, הם הבינו שצריך לבוא בגישה אחרת ולכן מגיעות להם ברכות”.

אלייז’ה בראיינט הוסיף: “בחצי הראשון נתנו יותר מידי ריבאונד בהתקפה, שינינו גישה בחצי השני. יש להם קלעים טובים, היינו צריכים להינעל ואני שמח שניצחנו. מה איטודיס אמר לנו במחצית? תשנו את הגישה, יצאנו בגישה לא טובה, מורגן קלע 3 שלשות ברצף, היינו צריכים להיות אגרסיביים יותר וזה קרה. במשחק יש מומנטום, והוא היה שלנו בסיום ומצאנו מה שיעבוד, ובכך הצלחנו לנצח”.

