יורוליג 25-26
73%1247-134515הפועל ת"א1
67%1263-129615ברצלונה2
67%1276-134015ולנסיה3
64%1107-112714פנרבחצ'ה4
60%1256-135715מונאקו5
60%1226-128415הכוכב האדום6
60%1295-133115פנאתינייקוס7
60%1242-127315ריאל מדריד8
60%1231-130515ז'לגיריס9
57%1161-120814אולימפיאקוס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
47%1240-121315וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
40%1297-123215פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

הקבוצה הכי טובה, השחקן הכי טוב: הפועל בשלה

פודקאסט הפועל סל סיכם ניצחון בבולוניה: בראיינט כרגע MVP, הרמה האדירה של אוטורו, חילוקי הדעות בנוגע לג'ונס, האופי בקבוצה, ההמשך ועוד. האזינו

אלייז'ה בראיינט חודר לצבע (ראובן שוורץ)
אלייז'ה בראיינט חודר לצבע (ראובן שוורץ)

במה שאפשר להגדיר העונה כאולם הכי קשה ביורוליג, הפועל תל אביב שוב הראתה אופי והצליחה לחזור מפיגור 14 כדי להיות הראשונה שמנצחת בבולוניה, עם 74:79 על הקבוצה המקומית, בדרך לעוד שבוע עם המאזן הכי טוב במפעל הבכיר באירופה.

ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכמו את הניצחון בפודקאסט הפועל ת”א בכדורסל: האדומים הקבוצה הכי טובה באירופה עם השחקן הכי טוב באירופה, חילוקי הדעות בפאנל על כריס ג’ונס, היכולת המדהימה של אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו והאם איש וויינרייט נתן את המשחק הכי טוב אי פעם עם 0 נקודות?

וגם: אנטוניו בלייקני זה אנטוניו בלייקני, הייבוש של ים מדר ותומר גינת, חזרת המשחקים לישראל, לקראת השבוע העמוס שיש גם בליגה וגם ביורוליג והדעות על היכולת של וסיליה מיציץ’ עד כה. האזנה נעימה.

