יום שישי, 12.12.2025 שעה 22:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
36%1221-115314פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

300 מטר מהאולם: הפגנות בבולוניה לפני הפועל

האדומים הגיעו לאולם באיטליה ושם חיכתה להם מחאה פרו פלסטינית עם לא מעל אנשים, שלטים ודגלי פלסטין. שוטרים רבים נמצאים באזור, צפו בתמונות משם

|
הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)

על אף שהסתיימה המלחמה כאן בישראל ואפילו משחקי היורוליג והיורוקאפ חזרו לארץ כבר, עדיין יש מקומות בעולם שנגדנו ומקפידות להראות זאת בדיבורים וגם במעשים, וגם להפועל ת”א חיכתה הפגנה פרו פלסטינית בדרך שלה למשחק החוץ נגד בולוניה היום (שישי, 21:30).

כ-300 מטר מהאולם באיטליה, לא מעט איטלקים התקבצו והניפו לא מעט שלטים ודגלי פלסטין, כדי לתת את דעתם בכל הנוגע למצב הפוליטי. בנוסף, יש שוטרים בכל פינה בקרבת האולם וגם בסמוך אליו, על מנת לנסות לדאוג שהמחאה תעבור בשלום. צפו בתמונות:

הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
הפרו פלסטינים שמפגינים לפני המשחק של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)הפרו פלסטינים שמפגינים לפני המשחק של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
דגל פלסטין בבולוניה (ראובן שוורץ)דגל פלסטין בבולוניה (ראובן שוורץ)
פרו פלסטינים בבולוניה (ראובן שוורץ)פרו פלסטינים בבולוניה (ראובן שוורץ)
השוטרים (ראובן שוורץ)השוטרים (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)הפגנה פרו פלסטינית בבולוניה (ראובן שוורץ)
שוטרים בכל פינה (ראובן שוורץ)שוטרים בכל פינה (ראובן שוורץ)

זו לא ההפגנה הראשונה בעקבות הביקור של הפועל תל אביב באיטליה היום, כאשר גם בבוקר התקיימה מחאה אנטי ישראלית ופרו פלסטינית, עליו דיווחנו כאן ב-ONE. בכל מקרה, האדומים ינסו לשים הכל בצד ולרשום ניצחון שיבטיח להם שבוע נוסף בפסגת היורוליג.

