ליגה ברזילאית 25-26
7927-7838פלמנגו1
7633-6638פלמייראס2
7031-5538קרוזיירו3
6739-6338מיראסול4
6439-5038פלומיננזה5
6338-5838בוטאפוגו6
6046-5038באהיה7
5147-4338סאו פאולו8
4950-4738גרמיו9
4857-4538ברגנטינו10
4844-4338אתלטיקו מיניירו11
4750-4538סאנטוס12
4747-4238קורינתיאנס13
4560-5538ואסקו דה גמה14
4552-3538ויטוריה15
4457-4438אינטרנסיונל16
4340-3438סיארה17
4358-4338פורטלזה18
3569-3538ג'ובנטוד19
1775-2838ספורט רסיפה20

בגיל 34 ועקב הבעיה בלב: אוסקר החליט לפרוש

אקס צ'לסי ונבחרת ברזיל צפוי להתיר את חוזהו בסאו פאולו ולתלות סופית את הנעליים אחרי קריירה מגוונת ובעיקר מפוספסת בה זכה פעמיים בפרמייר ליג

אוסקר (IMAGO)
אוסקר (IMAGO)

אוסקר, אקס צ’לסי ונבחרת ברזיל, החליט לסיים את הקריירה בגיל 34, כך על פי הדיווחים בברזיל. הקשר צפוי להתיר את חוזהו עם סאו פאולו ולפרוש מכדורגל מקצועני, לאחר שהתמודד בתקופה האחרונה עם בעיה לבבית. 

ההחלטה מגיעה לאחר אירוע מדאיג במהלך אימון, שבו איבד אוסקר את ההכרה בזמן שעבד על אופני כושר. הוא פונה לבית החולים, שם אובחנו אצלו שינויים קרדיולוגיים, אך מצבו הוגדר יציב.

אוסקר חזר לסאו פאולו בדצמבר האחרון, פחות משנה לפני גילוי הבעיה הרפואית, במה שנתפס כסגירת מעגל מרגשת. הוא החל את דרכו המקצוענית במועדון, אך עזב אותו בנסיבות מורכבות כבר בתחילת הקריירה. החזרה נועדה לאפשר לו לסיים את הקריירה במקום שבו הכול התחיל, אך פציעות חוזרות ועונה לא פשוטה של הקבוצה הקשו עליו לממש את התוכנית הזו במלואה.

עבור אוהדי הכדורגל באירופה, הקריירה של אוסקר תמיד לוותה בתחושת פספוס. אחרי חמש שנים מוצלחות בצ’לסי, שבהן רשם כ-200 הופעות וזכה בשתי אליפויות, בגביע הליגה ובליגה האירופית, הוא עזב את אירופה בגיל 25 לטובת שנגחאי. המעבר לסין העניק לו שכר עתק והצלחה מקומית, כולל אליפויות ונתונים אישיים מרשימים, אך גם הרחיק אותו מאור הזרקורים ומהנבחרת הברזילאית.

בסופו של דבר, בעיות הלב הכריעו את הכף. אוסקר, שהרוויח סכומי עתק לאורך הקריירה ואינו זקוק עוד לכדורגל מבחינה כלכלית, בחר לשים את הבריאות מעל הכל. כך מסתיימת דרכו של קשר מוכשר במיוחד, שהותיר חותם בצ’לסי, בליגה הסינית ובברזיל, אך גם ייזכר כמי שיכול היה להגיע רחוק הרבה יותר אלמלא הבחירות והנסיבות.

