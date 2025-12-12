יום שישי, 12.12.2025 שעה 20:56
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
67%1276-134015ולנסיה2
64%1164-127114מונאקו3
64%1147-120814הכוכב האדום4
64%1178-119814ברצלונה5
62%1063-112313אולימפיאקוס6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
60%1295-133115פנאתינייקוס8
60%1242-127315ריאל מדריד9
60%1231-130515ז'לגיריס10
53%1262-127315אולימפיה מילאנו11
50%1161-113914וירטוס בולוניה12
47%1312-128815דובאי13
36%1221-115314פרטיזן בלגרד14
33%1294-120315אנדולו אפס15
33%1342-128715באסקוניה16
33%1261-117215באיירן מינכן17
33%1381-133215מכבי ת"א18
33%1398-137015פאריס19
20%1294-114915ליון וילרבאן20

סל ניצחון 0.2 שניות לסוף: דובאי גברה על באיירן

הקבוצה מאסיה השיגה ניצחון שביעי בעונת הבכורה שלה ביורוליג עם 88:89 גדול על הגרמנים, הודות ל-22 נק' של מקינלי רייט שגם קלע סל גדול לפני הבאזר

|
שחקני דובאי (IMAGO)
שחקני דובאי (IMAGO)

היורוליג ממשיכה לצבור תאוצה והיום (שישי) יינעל לו המחזור ה-15 בליגה הטובה באירופה. מי שהחלה את יום המשחקים היא דובאי, שרשמה 88:89 על באיירן עם הבאזר. בהמשך, מונאקו תארח את פנרבחצ’ה, ברצלונה את אולימפיאקוס ונקבל דרבי של העיר בלגרד בין הכוכב לפרטיזן.

דובאי – באיירן מינכן 88:89

במשחק שהיה צמוד מההתחלה ועד הסוף, הסיומת הייתה בהתאם עם סל ניצחון מדהים עם הבאזר של המארחת, מהידיים של מקינלי רייט. דובאי השיגה ניצחון שביעי לצד שמונה הפסדים בזכות 22 נקודות של רייט, כולל השתיים שסידרו חגיגה כמובן, כאשר 21 של אנדראס אובסט לא הספיקו עבור הגרמנים, שרשמו הפסד 10 ורק וילרבאן מפרידה בינם לבין המקום האחרון בטבלה.

