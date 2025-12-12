סל ניצחון 0.2 שניות לסוף: דובאי גברה על באיירן

היורוליג ממשיכה לצבור תאוצה והיום (שישי) יינעל לו המחזור ה-15 בליגה הטובה באירופה. מי שהחלה את יום המשחקים היא דובאי, שרשמה 88:89 על באיירן עם הבאזר. בהמשך, מונאקו תארח את פנרבחצ’ה, ברצלונה את אולימפיאקוס ונקבל דרבי של העיר בלגרד בין הכוכב לפרטיזן.

דובאי – באיירן מינכן 88:89

במשחק שהיה צמוד מההתחלה ועד הסוף, הסיומת הייתה בהתאם עם סל ניצחון מדהים עם הבאזר של המארחת, מהידיים של מקינלי רייט. דובאי השיגה ניצחון שביעי לצד שמונה הפסדים בזכות 22 נקודות של רייט, כולל השתיים שסידרו חגיגה כמובן, כאשר 21 של אנדראס אובסט לא הספיקו עבור הגרמנים, שרשמו הפסד 10 ורק וילרבאן מפרידה בינם לבין המקום האחרון בטבלה.