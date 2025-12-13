מה היחסים ב-Winner למשחק בין ב"ש לנתניה?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם ברחבי הגלובוס, בין אם בכדורגל או בכדורסל. במוקד, הפועל ב”ש נגד מכבי נתניה במשחק ענק (19:30), ק”ש תארח את הפועל ת”א (17:00), ברצלונה תארח את אוססונה (19:30, חי בערוץ ONE) ובכדורסל גליל עליון תארח את מכבי ת”א (19:10).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

אחד המשחקים הגדולים שיש לעונה הזו להציע יקרה בטרנר. הפועל ב”ש פייבוריטית עם יחס של פי 1.45 לניצחון שלה על נתניה, כאשר היהלומים עם יחס של פי 5.20 לשלוש נקודות שלהם בדרום. היחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 4.40.

יוסי אבוקסיס ורן קוז'וק (רועי כפיר)

באצטדיון מרים, הפועל תל אביב עדיפה לפי המומחים והיחס על ניצחון שלה בחוץ נגד קריית שמונה עומד על פי 1.75. היחס לניצחון של שי ברדה על חברו לשם המשפחה אליניב עומד על פי 4. היחס על תיקו בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.45.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

נמשיך בכדורגל ונעבור לספרד. ברצלונה כמובן פייבוריטית בגדול נגד אוססונה בבית עם יחס של פי 1.15 לניצחון שלה בקאמפ נואו. היחס לניצחון מדהים של החבורה מפמפלונה עומד על פי 9.80, כאשר היחס על תיקו, שגם כן יהיה מפתיע במיוחד, עומד על פי 6.60.

האנזי פליק (IMAGO)

נעבור לכדור הכתום. מכבי תל אביב נהנתה מחזרת המשחקים ביורוליג לארץ ועם רצף של שני ניצחונות במפעל, כאשר היא תנסה להמשיך במומנטום ועדיפה על גליל עליון. היחס לניצחון של הצהובים ב-16 נקודות ומעלה הוא פי 1.80, והיחס לניצחון כלשהו של הצפוניים או הפסד עד 14 נק’ הוא פי 1.80. היחס לניצחון של מכבי ת”א בדיוק ב-15 הוא פי 9.