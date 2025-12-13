דקה 85: הפועל פ"ת - מכבי פ"ת 4:3

דרבי זה דרבי, וזה לא משנה אם זה בבוגרים, בנוער או בנערים, ובשעה זו הפועל פתח תקווה מארחת את מכבי פתח תקווה בליגה הבכירה בנוער במסגרת המחזור ה-12. בנוסף כעת במחזור הזה, הפועל תל אביב מארחת את הפועל חיפה ומכבי נתניה מארחת את הפועל כפר סבא.

הפועל פ”ת – מכבי פ”ת 3:3

מעבר ליוקרה שבדרבי, זה גם משחק של שתי קבוצות בחלק העליון של הטבלה. המארחת עם 21 נקודות ורק שלוש מאחורי הפועל ת”א ובית, כאשר מכבי פתח תקווה עם 20 נקודות ומי שתנצח כאן תעשה צעד גדול במאבק על האליפות, שכרגע בין לא מעט קבוצות בליגת העל לנוער. אבי לוזון, אופיר חיים וניר לוין הגיעו לראות את המשחק.

דקה 2, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:1: עמרי כהן הוציא כדור רוחב מבריק מאגף ימין כבר בפתיחה, יואב סולל הגיע אליו ומקרוב השלים לרשת.

דקה 7, שער! הפועל פ”ת כבר ב-0:2: פתיחה חריגה למארחת. אור חואזי ניסה לכבוש מרחוק, הכדור פגע בעמוד וירד לדשא שם יעקב נחמן הגיע אליו ראשון ודחק מקרוב.

דקה 26, שער! מכבי פ”ת חזרה ל-2:1: שוער המארחת נהוראי חבזו כבר חגג עצירת פנדל, אלא שהוא יצא מוקדם מדי מהקו והשופט קבע בעיטה חוזרת. ליאם אלוק לקח את הבעיטה ומצא את הרשת.

דקה 35, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-1:3: קצב נפלא בדרבי. הכדור קפץ לתוך הרחבה והגיע לעמרי כהן שהיה לבד ברחבת החמש, השחקן הניח את הגוף ושלח בעיטה מדויקת אל הרשת.

דקה 37, כרטיס אדום! הפועל פ”ת נותרה ב-10 שחקנים: טעות גדולה של יעקב נחמן. כובש השער השני ניסה לעצור התקפה בחצי עם משיכה בחולצה, אך לצערו זה עלה לו בצהוב שני והרחקה.

דקה 46, שער! מכבי פ”ת צימקה ל-3:2: עם פתיחת המחצית השנייה ליאם אלוק גלש לכדור רוחב והצליח לפגוע בכדור ולמצוא את הרשת. צמד לשחקן שמחזיר את קבוצתו למשחק.

דקה 77, שער! מכבי פ”ת איזה ל-3:3: איזו דרמה. לאחר שלחצה והחמיצה פעם אחר פעם, ליאם אלוק השלים שלושער אדיר עם בעיטה חכמה מתוך הרחבה.

הפועל ת”א – הפועל חיפה 0:2

אולי הפייבוריטית לזכות באליפות העונה, כאשר האדומים מתל אביברוצים להמשיך בעונה הנהדרת שלהם עם שלוש נקודות נוספות נגד הצפוניים. האדומים מהכרמל בעונה לא טובה בכלל ועם תשע נקודות לאחר 11 מחזורים, כשלמזלם עכו טרם ניצחה העונה ונראה שלרדת ליגה יהיה קשה מאוד העונה.

דקה 47, שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: עומרי לוי הגיע ראשון לכדור רוחב ועם הפס דייק והעלה את האדומים ליתרון.

דקה 72, שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:2: שוב עומרי לוי מצא את הרשת ונתן לקבוצתו יתרון מבטיח עם צמד.

מכבי נתניה – הפועל כפר סבא 1:1

היהלומים לגמרי במאבק על האליפות ועם 21 נקודות, רק שלוש מתחת לשתי המוליכות הפועל תל אביב ובית”ר ירושלים, והם יודעים שניצחון נוסף יקזז את הפער לפחות זמנית וייתן דחיפה להמשך. מנגד, הפועל כפר סבא בעונה לא רעה בכלל במרכז הטבלה עם 14 נקודות ב-11 מחזורים, והיא תנסה להפתיע בחוץ.

דקה 4, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: ליאור קארו היה חד וניצל בעיטה שהוסטה ברחבה כדי לכבוש בנגיחה לפינה הימנית.

דקה 31, מכבי נתניה נותרה ב-10 שחקנים: לאחר שפגע בשוער האורחת, כוכב היהלומים דניאל אטלן הורחק באדום ישיר.

דקה 54, שער! נתניה איזה ל-1:1: הרחקה הגיעה לעידו דוד בקצה השמאלי של הרחבה, הוא השתלט ושלח בעיטה נפלאה ברגל שמאל שננעצה בפינת השער.

סיום: הפועל עכו – מכבי ת”א 3:0

למרות שבמחצית הראשונה הם התקשו למצוא את הרשת, הצהובים עלו בצורה נהדרת למחצית השנייה כשיואב חוניו העניק יתרון, ואיתי זפרני השלים בדרך לניצחון והיצמדות לצמרת עם צמד משלו מפנדל בדקה ה-76 ועוד שער בדקה ה-91. עכו נותרה עמוק במקום האחרון עם הפסד 11 העונה מתוך 12 משחקים.

סיום: בני יהודה – הפועל ב”ש 1:0

במשחק בין שתי קבוצות שהיו צמודות בטבלה ורצו לנצל את ההזדמנות כדי לקפוץ קדימה, הדרומיים השיגו שלוש נקודות יקרות. איתי ברמי הכריע עם השער היחיד במשחק בדקה ה-84.

סיום: מכבי הרצליה – הפועל רמת השרון 3:0

האורחת שמסובכת במאבקי הירידה השיגה ניצחון קריטי עבורה והתקרבה ליריבתה בטבלה. תמיר כספי (54’) כבש ראשון, איתי מוסלי השלים צמד עם שער בדקה ה-85 ופנדל בדקה ה-91 בדרך לניצחון חלק.