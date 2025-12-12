האלימות לא עוצרת: שלוש תגרות נוראיות בארץ

כמות דו ספרתית של משחקים נערכה היום (שישי) בליגות הנערים והנוער. לפחות בשלושה משחקים נרשמו אירועי אלימות קשים ומזוויעים, כשעל פי עדויות לשניים מהמגרשים הגיעו ניידות משטרה על מנת להשליט סדר, ניידות מד"א הגיעו על מנת לטפל בפצועים.

איבדו את הצפון בדרום

במגרש הכדורגל באילת פוצץ המשחק בין קבוצות נערים ג' של בני אילת ועוצמה באר שבע, כעשרים דקות לפני תום המשחק פוצץ המשחק במצב של 0:1 לזכות אילת. ע"פ עד ראיה מצד באר שבע, הדבר נבע כתוצאה מפריצת קהל אילתי לשדה המשחק, לאחר שעימות בין שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, גלש לפסים אלימים, ומכאן הדרך לפיצוץ המשחק הייתה קצרה. מדבריו של עד הראיה: "נכנסו 20-30 בני נוער, שקודם לכן התאמנו ליד באיזו אומנות לחימה. הם הכו ללא רחם שחקנים של באר שבע. ייאמר לזכות המשטרה שהיא הגיעה בתוך זמן קצר, כך גם כוחות מד"א, שטיפלו בפגיעות פנים וגוף ששחקנים שלנו ספגו".

תותי (תאמר) נופי, מנהל מחלקת הנוער של אילת, הגיב לדברים: "נכנסו למגרש מספר ילדים מהקהל, חלק אילתיים חלק באר שבעים, והתפתחה מהומה במגרש, שארכה בערך 20 שניות ומיד הצדדים הפרידו והשופט בחר לשרוק לסיום".

השרון בשיגעון

במגרש הכדורגל בקדימה פוצץ משחק נערים ג' בין מכבי צורן לשמשון בני טייבה, זמן קצר לפני תום המשחק. גם כאן הטריגר להצתת האווירה היה עימות בין שני שחקנים, אחד מכל קבוצה. במכבי צורן טענו: “חצי דקה לסיום, השופט עמד לשלוף כרטיס אדום לשחקן שלנו ולשחקן יריב. מאותו רגע התחילו לתקוף את השופט ואת השחקנים שלנו. 3-4 שחקנים שלנו הוכו בצורה קשה עם פקקים של נעליים בגבם, שניים פונו לבית חולים ואחד ייתכן ששבר חוליה בגב. היה משקיף מטעם איגוד השופטים, שאני בטוח שיתמוך בגרסה שלנו. אנחנו מתכוונים ללכת עם זה הכי רחוק שאפשר. אסור לנו שדברים כאלה יקרו. זה הרבה מעבר לעבריינות. ראו רוע ושנאה בעיניים שלהם".

משמשון בני טייבה נמסר בתגובה: "שחקן צורן תקף שחקן שלנו וברח לספסל. השחקן שלנו רץ לעברו, המאמן עצר אותו, ואז נכנס אחד מההורים שלהם, תקף את המאמן, הילדים ראו את זה והם נקטו בהגנה עצמית. המגרש בצורן זה מגרש שקל להיכנס בו לכר הדשא. היו הורים רק מצד אחד, ההורים מהצד שלנו לא הגיעו, גם בצד שלנו נפצעו שחקנים, אחד מהם ניגש לטיפול רפואי בבית חולים. אחד מהורי צורן נגח בעוזר המאמן שלנו. הטעות הכי גדולה הייתה לשבץ שופט צעיר למשחק כזה, צריך היה לשבץ שופט מנוסה. השופט נתן אדום לשחקן שלנו, אחרי שראה סימני אלימות על גופו של השחקן שלנו. אנחנו נחכה לדו"ח השופט ונבקש גם זימון שופט לעדות בית הדין. נבקש שיפתחו את מצלמות האבטחה. המועדון שלנו קיים 35 שנים, אנחנו מארחים בצורה יפה ואנחנו נגד אלימות במגרשים. נגיע לבית הדין ואנו מקווים ששם הצדק ייצא לאור".

שמחת הניצחון הציתה אווירה

במגרש הכדורגל בחדרה אירחה קבוצת נערים ב' של הפועל בקה אל גרביה את מ.ס טירה, זאת לאחר שביום רביעי האחרון הוצא למגרש הכדורגל הסינטטי, בשל אירועי האלימות שהתרחשו במשחק בין קבוצות נערים א' של איחוד בני באקה והפועל לב השרון. ע"פ גורמים בשני המועדונים, שחקנים של טירה הכו שחקן של בקה אל גרביה, שלטענת שחקני טירה התגרה בהם לאחר סיום המשחק. שופט המשחק שלף כרטיס אדום לשחקן בקה אל גרביה ועוד חמישה כרטיסים אדומים לשחקני טירה.