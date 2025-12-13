הרכבים וציונים



כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה האנגלית, כאשר המחזור ה-16 נמשך לו בשעה זו עם מפגש קצוות באצטדיון האמירויות, שם ארסנל מארחת את וולבס למפגש בין הקבוצה שבמקום הראשון בליגה לזו שבמקום האחרון.

הלחץ מתחיל לגבור אצל התותחנים, כאשר אם לפני תקופה לא ארוכה היה נראה שהם ישייטו בדרך לאליפות אז לפתע זה נראה שזה לא יהיה כזה קל. הפסד במחזור האחרון לאסטון וילה נתן לסיטי לצמק את הפער לרק שתי נקודות, ופפ גווארדיולה לגמרי אורב לעוזרו לשעבר מיקל ארטטה.

ובכל זאת, המאמן של ארסנל לא יכול היה לבקש משחק קל יותר כדי לחזור למסלול הניצחונות בליגה, כיוון שקבוצתו חזרה כבר לנצח בכללי עם ניצחון באלופות אצל קלאב ברוז’. וולבס נועלת את הטבלה ואפשר כבר להכריז עליה כיורדת, כשהיא ללא ניצחון ב-15 מחזורים ועם שתי נקודות בלבד.

לצורך ההשוואה, כל שאר הקבוצות בליגה, גם אפילו ברנלי שממוקמת מקום אחד מעל הזאבים, הגיעו כבר למספר דו ספרתי של נקודות. רק וולבס ללא אף ניצחון אחד, וזה רק עניין של זמן עד שהקבוצה תיפרד מהליגה הבכירה באנגליה ותמשיך את דרכה בצ’מפיונשיפ.