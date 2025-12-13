יום שבת, 13.12.2025 שעה 22:43
יום שבת, 13/12/2025, 22:00אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 16
וולבס
דקה 44
0 0
שופט: רוברט ג'ונס
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2612-2015קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2522-2615מנצ'סטר יונייטד7
2419-1816אברטון8
2323-2516ברייטון9
2317-1815סנדרלנד10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
233-815וולבס20
מערכת ONE | 13/12/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
בוקאיו סאקה (IMAGO)
כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה האנגלית, כאשר המחזור ה-16 נמשך לו בשעה זו עם מפגש קצוות באצטדיון האמירויות, שם ארסנל מארחת את וולבס למפגש בין הקבוצה שבמקום הראשון בליגה לזו שבמקום האחרון.

הלחץ מתחיל לגבור אצל התותחנים, כאשר אם לפני תקופה לא ארוכה היה נראה שהם ישייטו בדרך לאליפות אז לפתע זה נראה שזה לא יהיה כזה קל. הפסד במחזור האחרון לאסטון וילה נתן לסיטי לצמק את הפער לרק שתי נקודות, ופפ גווארדיולה לגמרי אורב לעוזרו לשעבר מיקל ארטטה.

ובכל זאת, המאמן של ארסנל לא יכול היה לבקש משחק קל יותר כדי לחזור למסלול הניצחונות בליגה, כיוון שקבוצתו חזרה כבר לנצח בכללי עם ניצחון באלופות אצל קלאב ברוז’. וולבס נועלת את הטבלה ואפשר כבר להכריז עליה כיורדת, כשהיא ללא ניצחון ב-15 מחזורים ועם שתי נקודות בלבד.

לצורך ההשוואה, כל שאר הקבוצות בליגה, גם אפילו ברנלי שממוקמת מקום אחד מעל הזאבים, הגיעו כבר למספר דו ספרתי של נקודות. רק וולבס ללא אף ניצחון אחד, וזה רק עניין של זמן עד שהקבוצה תיפרד מהליגה הבכירה באנגליה ותמשיך את דרכה בצ’מפיונשיפ.

מחצית ראשונה
  • '33
  • החמצה
  • קרן נהדרת של דקלאן רייס מצאה את גבריאל מרטינלי לבד ברחבה, אך האחרון בעט ברשלנות והחמיץ מצב קורץ
  • '30
  • חילוף
  • חילוף מוקדם בארסנל: בן וויט לא היה מסוגל להמשיך, מיילס לואיס סקלי נכנס במקומו
  • '27
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה דווקא לוולבס. כל שחקני ארסנל עמדו כ-40 מטר מהשער, הוואנג הי צ'אן ניצל זאת כדי לדהור למתפרצת, אך מתוך הרחבה שלח בעיטה חלשה ודויד ראיה הדף
  • '20
  • אחר
  • ארסנל שלטה בצורה מוחלטת במשחק, אך התקשתה למצוא את הפרצה בבונקר של וולבס
  • '7
  • החמצה
  • בוקאיו סאקה שלח הרמה טובה לרחבה, יוריאן טימבר הגיע לכדור ונגח גבוה מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, רוברט ג'ונס, הוציא את המשחק לדרך!
