יום שבת, 13.12.2025 שעה 21:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

רבע 1, 01:11: בני הרצליה - הפועל י-ם 22:23

ליגת ווינר סל, מחזור 9: מפגש גדול וצמוד באולם היובל. האורחת רוצה ניצחון 12 ברצף בכל המסגרות, אורלנד ושחקניו עם 5 ברצף במפעל המקומי. מי תנצח?

|
יובל זוסמן (אורן בן חקון)
יובל זוסמן (אורן בן חקון)

לצד הפועל תל אביב, יש שתי קבוצות שהן הכי לוהטות בליגה והן נפגשות כעת. המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל מספק לנו משחק מסקרן במיוחד באולם היובל שבהרצליה, שם הקבוצה המקומית מארחת את הפועל ירושלים כשכל אחת עם ארבעה ניצחונות ברצף במפעל המקומי.

בכללי, האדומים מהבירה עם ריצה מטורפת של 11 ניצחונות ברציפות (!), אם מחשיבים גם את הליגה, גם את גביע ווינר וכמובן גם את היורוקאפ. הניצחון האחרון היה במשחק החזרה לישראל במסגרת אירופית, כשיונתן אלון והשחקנים שלו חגגו על המבורג בחולון.

מנגד, יהוא אורלנד כבר הרגיש שההנהלה הייתה על סף זעזוע, אך הוא מצא את הדרך לצאת מפתיחת העונה הרעה והפך את הקערה לגמרי. הקבוצה שלו עם ארבעה ניצחונות ברצף בליגה, ואפילו באמצע השבוע היא השיגה ניצחון ראשון באירופה, אך היא לא תעלה שלב הבא בליגת האלופות של פיב”א בכל מקרה.

רבע ראשון

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, דנבר ג’ונס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב, יובל זוסמן.

המארחת פתחה טוב את ההתמודדות עם ריצת 0:6. מהצד השני, ג’ארד הארפר הגיב עם שתי נקודות ואסיסט נהדר לאליהופ של אוסטין וויילי. דנבר ג’ונס צלף שלשה שקבעה יתרון של שבע נקודות להרצליה. צ’ינאנו אונואקו קלע מתחת לסל. מנגד, קאדין קרינגטון חדר באגרסיביות לסל והוסיף שתי נקודות. קרינגטון המשיך וצלף מחוץ לקשת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */