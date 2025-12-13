רבע 1, 01:11: בני הרצליה - הפועל י-ם 22:23

לצד הפועל תל אביב, יש שתי קבוצות שהן הכי לוהטות בליגה והן נפגשות כעת. המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל מספק לנו משחק מסקרן במיוחד באולם היובל שבהרצליה, שם הקבוצה המקומית מארחת את הפועל ירושלים כשכל אחת עם ארבעה ניצחונות ברצף במפעל המקומי.

בכללי, האדומים מהבירה עם ריצה מטורפת של 11 ניצחונות ברציפות (!), אם מחשיבים גם את הליגה, גם את גביע ווינר וכמובן גם את היורוקאפ. הניצחון האחרון היה במשחק החזרה לישראל במסגרת אירופית, כשיונתן אלון והשחקנים שלו חגגו על המבורג בחולון.

מנגד, יהוא אורלנד כבר הרגיש שההנהלה הייתה על סף זעזוע, אך הוא מצא את הדרך לצאת מפתיחת העונה הרעה והפך את הקערה לגמרי. הקבוצה שלו עם ארבעה ניצחונות ברצף בליגה, ואפילו באמצע השבוע היא השיגה ניצחון ראשון באירופה, אך היא לא תעלה שלב הבא בליגת האלופות של פיב”א בכל מקרה.

רבע ראשון

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, דנבר ג’ונס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, אנתוני לאמב, יובל זוסמן.

המארחת פתחה טוב את ההתמודדות עם ריצת 0:6. מהצד השני, ג’ארד הארפר הגיב עם שתי נקודות ואסיסט נהדר לאליהופ של אוסטין וויילי. דנבר ג’ונס צלף שלשה שקבעה יתרון של שבע נקודות להרצליה. צ’ינאנו אונואקו קלע מתחת לסל. מנגד, קאדין קרינגטון חדר באגרסיביות לסל והוסיף שתי נקודות. קרינגטון המשיך וצלף מחוץ לקשת.