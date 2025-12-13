יום שבת, 13.12.2025 שעה 19:41
יום שבת, 13/12/2025, 19:30אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 16
אוססונה
דקה 8
0 0
שופט: אדריאן קורדרו וגה
ברצלונה
מערכת ONE | 13/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
ראפיניה בפעולה (IMAGO)
ראפיניה בפעולה (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-16 נמשך לו בשעה זו עם מפגש מסקרן מאוד בקאמפ נואו, שם ברצלונה מארחת את אוססונה במטרה להמשיך בכושר המרשים כדי לנצל את המשבר של ריאל מדריד ולהמשיך לברוח.

לפני שישה מחזורים, בארסה נכנעה בקלאסיקו לריאל מדריד ומאז הכל השתנה. הקטלונים יצאו לריצה מדהימה של שישה ניצחונות ברציפות בליגה והפכו מינוס חמש לפלוס ארבע בצמרת הטבלה, כשהרצף הזה עדיין חי והם מקווים לעלות אותו לשבעה ניצחונות בבית נגד אוססונה.

מנגד, החבורה מפמפלונה תנסה לחולל מה שיהיה סנסציה אדירה, כשהיא עם 15 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כך שניצחון ייתן לה הרבה אוויר לנשימה וירחיק אותה מהמקומות שמובילים לירידת ליגה, אך גם במועדון יודעים שבקאמפ נואו זה כמעט לא אפשרי.

אמנם בעונה שעברה אוססונה כן גברה על ברצלונה עם 2:4 אדיר, אבל זה היה בבית. כדי למצוא ניצחון אחרון של האורחת בחוץ נגד הקטלונים צריך לחזור ל-16 ביולי 2020, אז אוססונה הדהימה במסגרת הליגה עם 1:2 בחוץ, כשחוסה ארנייז כבש ראשון, ליאו מסי השווה ורוברטו טורס נתן ניצחון למרות חיסרון מספרי בדקה ה-94.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת בקאמפ נואו לדרך! ברצלונה תגדיל את הפער בפסגה?
לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)
מרקוס רשפורד בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
