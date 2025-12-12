משטרת גרמניה פתחה בחקירה נגד אוהדי מכבי

על פי הודעת משטרת גרמניה, נפתחה היום (שישי) חקירה נגד קבוצת אוהדי מכבי תל אביב בעקבות מחוות פרובוקטיביות וסיסמאות פוגעניות במהלך משחק הליגה האירופית מול שטוטגרט. הרשויות בשטוטגרט בודקות אירועים שכללו, בין היתר, הצדעה נאצית לכאורה כלפי שוטרים וקריאות שנאה נגד פלסטינים.

בהודעת משטרת שטוטגרט נמסר כי שישה מאוהדי מכבי תל אביב עוכבו זמנית עוד לפני המשחק שנערך ביום חמישי בערב, לאחר שהפעילו זיקוקים שוב ושוב. בעקבות האירועים הוטלו עליהם הרחקות מהאצטדיון.

בנוסף, צוין כי אוהד צעיר נמצא תחת חקירה לאחר שביצע הצדעה נאצית פרובוקטיבית לעבר שוטרים בדרכו לאצטדיון. במשטרה הדגישו כי מדובר באירוע חמור שנבחן במסגרת חקירה רשמית.

עוד נמסר כי המשטרה חוקרת גם קריאות שנאה ופוגעניות שנשמעו מפי אוהדי מכבי תל אביב, זאת בתיאום הדוק עם משרד התובע הציבורי. החקירה מתמקדת בתוכן הקריאות ובאחריות המעורבים בהן.

תיעודים שעלו לרשתות החברתיות הציגו חלק מהאוהדים שרים שירים עם מילים כמו "אין בתי ספר בעזה כי לא נשארו ילדים", לצד קריאות נוספות שכללו שפה אלימה ושונאת כלפי פלסטינים. במשטרה הבהירו כי כלל החומרים נבדקים כחלק מהחקירה המתנהלת.