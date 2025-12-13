יום שבת, 13.12.2025 שעה 17:56
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

מחצית: ליברפול - ברייטון 0:1

ליגה אנגלית, מחזור 16: אקיטיקה העלה את המארחת ליתרון כשהכניע את ורברוחן תוך פחות מדקה. סלאח עלה מהספסל בדקה ה-26. במקביל: צ'לסי - אברטון 0:2

|
פלוריאן וירץ משתלט (IMAGO)
פלוריאן וירץ משתלט (IMAGO)

כל הליגות באירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה האנגלית, כאשר בשעה זו מתחיל לו המחזור ה-16 בממלכה עם שני מפגשים מסקרנים מאוד. בסטמפורד ברידג’ צ’לסי מארחת את אברטון ובאנפילד ליברפול מארחת את ברייטון.

ליברפול – ברייטון 0:1

קשה למצוא עוד מילים כדי להרחיב על איזו עונה נוראית עוברת על אלופת אנגליה. ההפסדים הכואבים, הספיגות המאוחרות, התבוסות הקשות וכמובן גם סאגת מוחמד סלאח לא הקלה על המצב. האדומים עם שתי תוצאות תיקו ברצף בליגה, אבל כן הצליחה לנצח באלופות דווקא את סגנית אלופת אירופה אינטר בסן סירו, בתקווה ששלוש הנקודות הללו יוציאו אותם לדרך חדשה. מנגד, השחפים, בדיוק כמו הרדס, עם 23 נקודות ורוצים לשוב לנצח אחרי הפסד ותיקו בשני המחזורים האחרונים.

מוחמד סלאח. חזר לסגל ליברפול (IMAGO)מוחמד סלאח. חזר לסגל ליברפול (IMAGO)

דקה 1, שער! ליברפול עלתה ליתרון מוקדם: וואו! איזו פתיחה משוגעת למארחת שמצאה את הרשת בהזדמנות הראשונה שלה לשער, אחרי שהרחקה הגיעה אל ראשו של ג’ו גומז, שנגח לרחבה, לשם הגיע הוגו אקיטיקה ששלח פצצה לרשת בארט ורברוחן. 0:1 למייטי רדס.

הוגו אקיטיקה מאושר (IMAGO)הוגו אקיטיקה מאושר (IMAGO)
שחקני ליברפול רצים לחגוג עם הקהל (IMAGO)שחקני ליברפול רצים לחגוג עם הקהל (IMAGO)
שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

דקה 26: ג’ו גומז נפצע, ומי שנקרא לעלות לכר הדשא הוא מוחמד סלאח. אחרי שסערת “ביירון” עברה בשלום בישראל, נראה שגם הסערה סביב הכוכב המצרי של ליברפול מתחילה להירגע.

צ’לסי – אברטון 0:2

הבלוז ממש לא ויתרו על האפשרות לשחק בעונה הבאה בליגת האלופות ובמקום החמישי, כשהם יודעים שניצחון כאן יעלה אותם לפחות באופן זמני למקום הרביעי מעל קריסטל פאלאס, וגם ישים סוף לרצף של שלושה משחקים רצופים בפרמייר ליג ללא ניצחון. מהצד השני, האורחת בעונה נפלאה ועם שני ניצחונות ברציפות, כשניצחון שלה גם כן, תאמינו או לא, יעלה אותה גם מעל צ’לסי, וגם לפחות זמנית מעל פאלאס בדרך למקום הרביעי.

דקה 21, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: הקור חזר לסטמפורד ברידג’. כדור עומק אדיר של מאלו גוסטו בין שני קווי הגנה מצא את קול פאלמר, שבנונשלנטיות בעט כדור שטוח וחד לפינה הרחוקה כדי להעלות את קבוצתו ליתרון.

הקור חזר ללונדון. קול פאלמר חוגג (IMAGO)הקור חזר ללונדון. קול פאלמר חוגג (IMAGO)
שחקני צשחקני צ'לסי. התגעגעו לחגוג עם קול פאלמר (IMAGO)
שחקני צשחקני צ'לסי חוגגים את היתרון (IMAGO)

דקה 45+1, שער! צ’לסי הכפילה את ההובלה: המופע של גוסטו! אחרי הבישול הגדול, המגן התכבד גם בשער משלו, אחרי שמסר לפדרו נטו. האחרון ביצע דריבל יפה באגף הימני והחזיר לצרפתי, שבנגיעה שלח את הכדור לרשת. 0:2 לבלוז.

