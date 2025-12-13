מחצית: ליברפול - ברייטון 0:1

כל הליגות באירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה האנגלית, כאשר בשעה זו מתחיל לו המחזור ה-16 בממלכה עם שני מפגשים מסקרנים מאוד. בסטמפורד ברידג’ צ’לסי מארחת את אברטון ובאנפילד ליברפול מארחת את ברייטון.

ליברפול – ברייטון 0:1

קשה למצוא עוד מילים כדי להרחיב על איזו עונה נוראית עוברת על אלופת אנגליה. ההפסדים הכואבים, הספיגות המאוחרות, התבוסות הקשות וכמובן גם סאגת מוחמד סלאח לא הקלה על המצב. האדומים עם שתי תוצאות תיקו ברצף בליגה, אבל כן הצליחה לנצח באלופות דווקא את סגנית אלופת אירופה אינטר בסן סירו, בתקווה ששלוש הנקודות הללו יוציאו אותם לדרך חדשה. מנגד, השחפים, בדיוק כמו הרדס, עם 23 נקודות ורוצים לשוב לנצח אחרי הפסד ותיקו בשני המחזורים האחרונים.

מוחמד סלאח. חזר לסגל ליברפול (IMAGO)

דקה 1, שער! ליברפול עלתה ליתרון מוקדם: וואו! איזו פתיחה משוגעת למארחת שמצאה את הרשת בהזדמנות הראשונה שלה לשער, אחרי שהרחקה הגיעה אל ראשו של ג’ו גומז, שנגח לרחבה, לשם הגיע הוגו אקיטיקה ששלח פצצה לרשת בארט ורברוחן. 0:1 למייטי רדס.

הוגו אקיטיקה מאושר (IMAGO)

שחקני ליברפול רצים לחגוג עם הקהל (IMAGO)

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

דקה 26: ג’ו גומז נפצע, ומי שנקרא לעלות לכר הדשא הוא מוחמד סלאח. אחרי שסערת “ביירון” עברה בשלום בישראל, נראה שגם הסערה סביב הכוכב המצרי של ליברפול מתחילה להירגע.

צ’לסי – אברטון 0:2

הבלוז ממש לא ויתרו על האפשרות לשחק בעונה הבאה בליגת האלופות ובמקום החמישי, כשהם יודעים שניצחון כאן יעלה אותם לפחות באופן זמני למקום הרביעי מעל קריסטל פאלאס, וגם ישים סוף לרצף של שלושה משחקים רצופים בפרמייר ליג ללא ניצחון. מהצד השני, האורחת בעונה נפלאה ועם שני ניצחונות ברציפות, כשניצחון שלה גם כן, תאמינו או לא, יעלה אותה גם מעל צ’לסי, וגם לפחות זמנית מעל פאלאס בדרך למקום הרביעי.

דקה 21, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: הקור חזר לסטמפורד ברידג’. כדור עומק אדיר של מאלו גוסטו בין שני קווי הגנה מצא את קול פאלמר, שבנונשלנטיות בעט כדור שטוח וחד לפינה הרחוקה כדי להעלות את קבוצתו ליתרון.

הקור חזר ללונדון. קול פאלמר חוגג (IMAGO)

שחקני צ'לסי. התגעגעו לחגוג עם קול פאלמר (IMAGO)

שחקני צ'לסי חוגגים את היתרון (IMAGO)

דקה 45+1, שער! צ’לסי הכפילה את ההובלה: המופע של גוסטו! אחרי הבישול הגדול, המגן התכבד גם בשער משלו, אחרי שמסר לפדרו נטו. האחרון ביצע דריבל יפה באגף הימני והחזיר לצרפתי, שבנגיעה שלח את הכדור לרשת. 0:2 לבלוז.