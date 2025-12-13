יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:26
יום שבת, 13/12/2025, 19:30אצטדיון טרנרליגת העל Winner - מחזור 14
מכבי נתניה
מחצית
1 0
שופט: אוראל גרינפלד
שער דן ביטון (1)
בישול בישול: איגור זלאטנוביץ'
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 13/12/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
עזיז אוואטרה מנסה לעצור את דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
עזיז אוואטרה מנסה לעצור את דן ביטון (מרטין גוטדאמק)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם קרב ענק באצטדיון טרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את מכבי נתניה.

ייתכן שזה משחק בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בצורה הכי מתוקה שיש, עם ניצחון במשחק העונה על מכבי ת”א ופתיחת פער במקום הראשון של חמש נקודות, גם מאלופת המדינה וגם מבית”ר ירושלים.

מנגד, יוסי אבוקסיס והיהלומים סיפקו סיבוב מדהים, שנגמר עם המקום הרביעי, מעל הפועל ת”א ומכבי חיפה. במחזור האחרון של הסיבוב הראשון הקבוצה מהשרון הדהימה עם 3:4 עוצר נשימה נגד הפועל חיפה, אחרי שספגה בתוספת והספיקה לנצח בכל זאת גם בתוספת.

במחזור הראשון של העונה הפועל באר שבע גברה 2:4 על מכבי נתניה, אך זו ממש לא אותה נתניה כמו אז. בכל מקרה, עוז בילו נתן 0:2 ליהלומים כבר אחרי 20 דקות, אבל זאהי אחמד עם צמד, דן ביטון עם הראשון וממש לא האחרון שלו העונה וכארם ג’אבר קבעו מהפך, שהושלם עוד בחצי הראשון.

מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • עמית כהן עם החמצה גדולה. המגן הצטרף להתקפה ונותר לא מכוסה בתוך הרחבה, כשבנגיעה הוא ניסה לכבוש אבל שלח את הכדור החוצה
  • '38
  • פציעה
  • דניס קוליקוב ניסה לעצור התקפה, אבל נחת לא טוב על הרגל ונפגע
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • אור בלוריאן נכנס אל פנקס המוצהבים אחרי עבירה שביצע
  • '36
  • החמצה
  • הפעם ביטון פספס את המסגרת אחרי שהתקדם לבדו אל עבר השער ללא הפרעה, אבל שלח את הבעיטה החוצה
  • '29
  • החמצה
  • ביטון הצליח להגביה עוד קרן מדויקת, כשהפעם פגש את ראשו של אור בלוריאן, שנגח החוצה
  • '26
  • החמצה
  • האורחת החלה להתחמם, כשכדור רוחב הגיע אל בילו שבנגיעה הוריד בעקב אל ג'וניור דיומנדה, שבעט חזק מעל השער
קינגס קאנגווה וכארם ג'אבר במרדף אחר הכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '23
  • החמצה
  • עוז בילו ניצל מסירה של אור בלוריאן לעברו ושחקנה של מכבי נתניה חתך לשמאל, ובעט כדור חד שפספס במעט את המסגרת של ניב אליאסי. הזדמנות ראשונה ליהלומים
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס ונטורה ביצע עבירה וספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות
  • '12
  • החמצה
  • ביטון ניגש גם אל הקרן והגביה משם את הכדור בצורה מדויקת כשמצא את ראשו של ג'יבריל דיופ. גם הבלם נותר ללא שמירה ברחבה, אבל נגח לרשת הצידית של האורחת
אמיר גנאח מנחם את הלדר לופס אחרי ההחמצה (מרטין גוטדאמק)
  • '11
  • החמצה
  • הכדור החוזר הגיע אל ביטון, שרצה להשלים צמד מוקדם, אבל נבלם והבעיטה שלו יצאה לקרן
  • '11
  • החמצה
  • ההגנה של נתניה בהלם! אמיר גנאח מצא את הלדר לופס ללא שמירה בתוך הרחבה, והמגן הוותיק בעט כדור חזק שנהדף על ידי ניראון למשקוף
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם השחקן הלוהט בליגה, דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון מודה לאיגור זלאטנוביץ' על הבישול (מרטין גוטדאמק)דן ביטון מודה לאיגור זלאטנוביץ' על הבישול (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון. שמישהו יעצור אותו (מרטין גוטדאמק)דן ביטון. שמישהו יעצור אותו (מרטין גוטדאמק)
  • '1
  • שער
  • שער! אחרי פחות מדקה, הפועל באר שבע עלתה ליתרון: עומר ניראון נכנע ללחץ הגבוה של המארחת, כשחברו לקבוצה לשעבר, איגור זלאטנוביץ', נצמד לשוער שבעט עליו את הכדור. החלוץ מסר לשחקן הלוהט בליגה, דן ביטון, ששבר את השקט באצטדיון עם גול מהיר כגלגל לרשת החשופה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע פוגשת את מכבי נתניה לעוד פרק ביריבות, מי תזכה בשלוש הנקודות?
קהל אוהדי מכבי נתניה הדרים עד לטרנר (מרטין גוטדאמק)
קהל אוהדי הפועל באר שבע עם מסר למשטרה (מרטין גוטדאמק)
בטרנר לא שוכחים את החטוף האחרון, רן גואילי. להחזיר אותו הביתה עכשיו (מרטין גוטדאמק)
