איציק כלפי
|
13/12/2025 19:30
עזיז אוואטרה מנסה לעצור את דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם קרב ענק באצטדיון טרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את מכבי נתניה.
ייתכן שזה משחק בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בצורה הכי מתוקה שיש, עם ניצחון במשחק העונה על מכבי ת”א ופתיחת פער במקום הראשון של חמש נקודות, גם מאלופת המדינה וגם מבית”ר ירושלים.
מנגד, יוסי אבוקסיס והיהלומים סיפקו סיבוב מדהים, שנגמר עם המקום הרביעי, מעל הפועל ת”א ומכבי חיפה. במחזור האחרון של הסיבוב הראשון הקבוצה מהשרון הדהימה עם 3:4 עוצר נשימה נגד הפועל חיפה, אחרי שספגה בתוספת והספיקה לנצח בכל זאת גם בתוספת.
במחזור הראשון של העונה הפועל באר שבע גברה 2:4 על מכבי נתניה, אך זו ממש לא אותה נתניה כמו אז. בכל מקרה, עוז בילו נתן 0:2 ליהלומים כבר אחרי 20 דקות, אבל זאהי אחמד עם צמד, דן ביטון עם הראשון וממש לא האחרון שלו העונה וכארם ג’אבר קבעו מהפך, שהושלם עוד בחצי הראשון.
מחצית ראשונה
-
'44
- עמית כהן עם החמצה גדולה. המגן הצטרף להתקפה ונותר לא מכוסה בתוך הרחבה, כשבנגיעה הוא ניסה לכבוש אבל שלח את הכדור החוצה
-
'38
- דניס קוליקוב ניסה לעצור התקפה, אבל נחת לא טוב על הרגל ונפגע
-
'37
- אור בלוריאן נכנס אל פנקס המוצהבים אחרי עבירה שביצע
-
'36
- הפעם ביטון פספס את המסגרת אחרי שהתקדם לבדו אל עבר השער ללא הפרעה, אבל שלח את הבעיטה החוצה
-
'29
- ביטון הצליח להגביה עוד קרן מדויקת, כשהפעם פגש את ראשו של אור בלוריאן, שנגח החוצה
-
'26
- האורחת החלה להתחמם, כשכדור רוחב הגיע אל בילו שבנגיעה הוריד בעקב אל ג'וניור דיומנדה, שבעט חזק מעל השער
-
'23
- עוז בילו ניצל מסירה של אור בלוריאן לעברו ושחקנה של מכבי נתניה חתך לשמאל, ובעט כדור חד שפספס במעט את המסגרת של ניב אליאסי. הזדמנות ראשונה ליהלומים
-
'14
- לוקאס ונטורה ביצע עבירה וספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות
-
'12
- ביטון ניגש גם אל הקרן והגביה משם את הכדור בצורה מדויקת כשמצא את ראשו של ג'יבריל דיופ. גם הבלם נותר ללא שמירה ברחבה, אבל נגח לרשת הצידית של האורחת
-
'11
- הכדור החוזר הגיע אל ביטון, שרצה להשלים צמד מוקדם, אבל נבלם והבעיטה שלו יצאה לקרן
-
'11
- ההגנה של נתניה בהלם! אמיר גנאח מצא את הלדר לופס ללא שמירה בתוך הרחבה, והמגן הוותיק בעט כדור חזק שנהדף על ידי ניראון למשקוף
-
'1
- שער! אחרי פחות מדקה, הפועל באר שבע עלתה ליתרון: עומר ניראון נכנע ללחץ הגבוה של המארחת, כשחברו לקבוצה לשעבר, איגור זלאטנוביץ', נצמד לשוער שבעט עליו את הכדור. החלוץ מסר לשחקן הלוהט בליגה, דן ביטון, ששבר את השקט באצטדיון עם גול מהיר כגלגל לרשת החשופה
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע פוגשת את מכבי נתניה לעוד פרק ביריבות, מי תזכה בשלוש הנקודות?