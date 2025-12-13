הרכבים וציונים



עזיז אוואטרה מנסה לעצור את דן ביטון (מרטין גוטדאמק) עזיז אוואטרה מנסה לעצור את דן ביטון (מרטין גוטדאמק)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם קרב ענק באצטדיון טרנר, שם הפועל באר שבע מארחת את מכבי נתניה.

ייתכן שזה משחק בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בצורה הכי מתוקה שיש, עם ניצחון במשחק העונה על מכבי ת”א ופתיחת פער במקום הראשון של חמש נקודות, גם מאלופת המדינה וגם מבית”ר ירושלים.

מנגד, יוסי אבוקסיס והיהלומים סיפקו סיבוב מדהים, שנגמר עם המקום הרביעי, מעל הפועל ת”א ומכבי חיפה. במחזור האחרון של הסיבוב הראשון הקבוצה מהשרון הדהימה עם 3:4 עוצר נשימה נגד הפועל חיפה, אחרי שספגה בתוספת והספיקה לנצח בכל זאת גם בתוספת.

במחזור הראשון של העונה הפועל באר שבע גברה 2:4 על מכבי נתניה, אך זו ממש לא אותה נתניה כמו אז. בכל מקרה, עוז בילו נתן 0:2 ליהלומים כבר אחרי 20 דקות, אבל זאהי אחמד עם צמד, דן ביטון עם הראשון וממש לא האחרון שלו העונה וכארם ג’אבר קבעו מהפך, שהושלם עוד בחצי הראשון.