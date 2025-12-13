עצרה את הסחף: 0:2 להפועל חיפה על טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין נאור סבג, ציון: 7

השחקן המאכזב אוסמן מוחמד, ציון: 4

אדום שפירק את הקבוצה

אדום שפירק את הקבוצה אוסמן מוחמד, ציון: 4אדום שפירק את הקבוצה

הרכבים וציונים

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. המחזור ה-14 נמשך הערב (שבת) כשהפועל חיפה וגל אראל חזרו לנצח לאחר שישה משחקים, כשגברו 0:2 על עירוני טבריה.

המחצית הראשונה הייתה חלשה ומאכזבת מאוד כששתי הקבוצות לא הגיעו למצב ממשי לכיבוש שער והן שיחקו בקצב איטי. התפנית הגיעה בדקה ה-60 כשכדור רוחב של הפועל חיפה ברחבת טבריה, פגע ברגלו של אונדריי באצ’ו ובלם האורחת כבש שער עצמי אומלל.

שש דקות חלפו והצרות של אלירן חודדה המשיכו כשמוחמד אוסמן ביצע עבירה, ראה כרטיס צהוב שני והותיר את טבריה בעשרה שחקנים. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה על ידי נאור סבג שכבש בדקה ה-79 והעניק ניצחון למארחת.

במחזור הבא, הפועל חיפה שחזרה לנצח ועקפה את אלירן חודדה וחניכיו בטבלה תתארח אצל הפועל ירושלים ועירוני טבריה תקווה להפתיע כשתארח את מוליכת הליגה הפועל באר שבע.