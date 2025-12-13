עצרה את הסחף: 0:2 להפועל חיפה על טבריה

השחקן המצטיין
נאור סבג, ציון: 7
עבודת הגנה נהדרת ושער לקינוח
השחקן המאכזב
אוסמן מוחמד, ציון: 4
אדום שפירק את הקבוצה
סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. המחזור ה-14 נמשך הערב (שבת) כשהפועל חיפה וגל אראל חזרו לנצח לאחר שישה משחקים, כשגברו 0:2 על עירוני טבריה.
המחצית הראשונה הייתה חלשה ומאכזבת מאוד כששתי הקבוצות לא הגיעו למצב ממשי לכיבוש שער והן שיחקו בקצב איטי. התפנית הגיעה בדקה ה-60 כשכדור רוחב של הפועל חיפה ברחבת טבריה, פגע ברגלו של אונדריי באצ’ו ובלם האורחת כבש שער עצמי אומלל.
שש דקות חלפו והצרות של אלירן חודדה המשיכו כשמוחמד אוסמן ביצע עבירה, ראה כרטיס צהוב שני והותיר את טבריה בעשרה שחקנים. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה על ידי נאור סבג שכבש בדקה ה-79 והעניק ניצחון למארחת.
במחזור הבא, הפועל חיפה שחזרה לנצח ועקפה את אלירן חודדה וחניכיו בטבלה תתארח אצל הפועל ירושלים ועירוני טבריה תקווה להפתיע כשתארח את מוליכת הליגה הפועל באר שבע.
מחצית שניה
-
'79
- דקה 79, שער! הפועל חיפה עלתה ל0:2: לאחר תיקול ברחבת טבריה, נאור סבג לקח יתרון ובעט את הכדור אל הרשת
-
'72
- איתמר שבירו נכנס אל הפנקס של אביב קליין ששלף לעברו את הכרטיס הצהוב
-
'71
- החילוף הנוסף כלל את כניסתו למגרש של יונתן טפר על חשבונו של אלי בלילתי
-
'71
- לאחר הרחקתו של מוחמד אוסמן, אלירן חודדה ביצע חלוף כפול, בתור התחלה פיראס אבו עקל פינה את מקומו לדניאל גולאני
-
'66
- ארבע דקות חלפו מהצהוב הראשון של מוחמד אוסמן ואביב קליין שלף לעברו כרטיס צהוב שני והרחיק אותו בכרטיס אדום מעורר מחלוקת
-
'62
- הצהוב הראשון בהתמודדות יצא לעברו של מוחמד אוסמן
-
'60
- דקה 60, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:1: בניגוד למהלך המשחק, גל אראל וחניכיו מצאו את הרשת לאחר שכדור רוחב עבר בתוך הרחבה ושליחת רגל של אונדריי באצ'ו הובילה לשער עצמי של הבלם
-
'58
- לאחר קרן, הכדור הגיע לדור מלול שבעט מתוך הרחבה גבוה מעל השער
-
'54
- גל אראל ביצע חילוף ראשון כשברונו רמירז שנפצע פינה את מקומו לדור מלול
-
'46
- אלירן חודדה ביצע חילוף ראשון בתמודדות כשפיטר מייקל נכנס על חשבונו של ירין סוויסה
מחצית ראשונה
-
'45
- גיא חדידה ניסה לאיים על השער פעם נוספת, הפעם הוא מצא את עצמו חופשי ובעט מרחוק, אך בנג'מין מצ'יני עצר
-
'39
- גיא חדידה בעט כדור חופשי על סף הרחבה, אך הכדור פגע בחומה ויצא לקרן
-
'23
- הפתיחה בסמי עופר הייתה מהוססת. קצב המשחק היה איטי ושתי הקבוצות לא הגיעו למצבים טובים לעבר השער של היריבה
-
'1
- השופט אביב קליין שרק לפתיחת ההתמודדות