יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:25

שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

עצרה את הסחף: 0:2 להפועל חיפה על טבריה

לאחר שלא ניצחה בששת משחקיה האחרונים, החבורה של אראל חזרה לשמוח כשגברה על חודדה וחניכיו מגול עצמי של באצ'ו (60') ושער של סבג. אוסמן הורחק

דורון בן דור | 13/12/2025 18:00
יום שבת, 13/12/2025, 18:00אצטדיון סמי עופר - 2,010 צופיםליגת העל Winner - מחזור 14
עירוני טבריה
כרטיס אדום אוסמן מוחמד (66)
הסתיים
2 0
שופט: אביב קליין (ציון: 6)
שער עצמי אונדריי באצ'ו שער עצמי (60)
שער נאור סבג (79)
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
נאור סבג, ציון: 7
עבודת הגנה נהדרת ושער לקינוח
השחקן המאכזב
אוסמן מוחמד, ציון: 4
אדום שפירק את הקבוצה
הרכבים וציונים
 
 

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. המחזור ה-14 נמשך הערב (שבת) כשהפועל חיפה וגל אראל חזרו לנצח לאחר שישה משחקים, כשגברו 0:2 על עירוני טבריה.

המחצית הראשונה הייתה חלשה ומאכזבת מאוד כששתי הקבוצות לא הגיעו למצב ממשי לכיבוש שער והן שיחקו בקצב איטי. התפנית הגיעה בדקה ה-60 כשכדור רוחב של הפועל חיפה ברחבת טבריה, פגע ברגלו של אונדריי באצ’ו ובלם האורחת כבש שער עצמי אומלל.

שש דקות חלפו והצרות של אלירן חודדה המשיכו כשמוחמד אוסמן ביצע עבירה, ראה כרטיס צהוב שני והותיר את טבריה בעשרה שחקנים. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה על ידי נאור סבג שכבש בדקה ה-79 והעניק ניצחון למארחת.    

במחזור הבא, הפועל חיפה שחזרה לנצח ועקפה את אלירן חודדה וחניכיו בטבלה תתארח אצל הפועל ירושלים ועירוני טבריה תקווה להפתיע כשתארח את מוליכת הליגה הפועל באר שבע.

מחצית שניה
  • '79
  • שער
  • דקה 79, שער! הפועל חיפה עלתה ל0:2: לאחר תיקול ברחבת טבריה, נאור סבג לקח יתרון ובעט את הכדור אל הרשת
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • איתמר שבירו נכנס אל הפנקס של אביב קליין ששלף לעברו את הכרטיס הצהוב
  • '71
  • חילוף
  • החילוף הנוסף כלל את כניסתו למגרש של יונתן טפר על חשבונו של אלי בלילתי
  • '71
  • חילוף
  • לאחר הרחקתו של מוחמד אוסמן, אלירן חודדה ביצע חלוף כפול, בתור התחלה פיראס אבו עקל פינה את מקומו לדניאל גולאני
  • '66
  • כרטיס צהוב שני
  • ארבע דקות חלפו מהצהוב הראשון של מוחמד אוסמן ואביב קליין שלף לעברו כרטיס צהוב שני והרחיק אותו בכרטיס אדום מעורר מחלוקת
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון בהתמודדות יצא לעברו של מוחמד אוסמן
  • '60
  • שער עצמי
  • דקה 60, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:1: בניגוד למהלך המשחק, גל אראל וחניכיו מצאו את הרשת לאחר שכדור רוחב עבר בתוך הרחבה ושליחת רגל של אונדריי באצ'ו הובילה לשער עצמי של הבלם
  • '58
  • החמצה
  • לאחר קרן, הכדור הגיע לדור מלול שבעט מתוך הרחבה גבוה מעל השער
  • '54
  • חילוף
  • גל אראל ביצע חילוף ראשון כשברונו רמירז שנפצע פינה את מקומו לדור מלול
רועי זיקרי נאבק על הכדור (עמרי שטיין)רועי זיקרי נאבק על הכדור (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • אלירן חודדה ביצע חילוף ראשון בתמודדות כשפיטר מייקל נכנס על חשבונו של ירין סוויסה
מחצית ראשונה
גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)
  • '45
  • החמצה
  • גיא חדידה ניסה לאיים על השער פעם נוספת, הפעם הוא מצא את עצמו חופשי ובעט מרחוק, אך בנג'מין מצ'יני עצר
ברונו רמירז עם הכדור (עמרי שטיין)ברונו רמירז עם הכדור (עמרי שטיין)
איתמר שבירו עם הכדור (עמרי שטיין)איתמר שבירו עם הכדור (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה בהתייעצות לפני המצב הנייח (עמרי שטיין)שחקני עירוני טבריה בהתייעצות לפני המצב הנייח (עמרי שטיין)
  • '39
  • החמצה
  • גיא חדידה בעט כדור חופשי על סף הרחבה, אך הכדור פגע בחומה ויצא לקרן
נאור סבג עם הכדור (עמרי שטיין)נאור סבג עם הכדור (עמרי שטיין)
  • '23
  • אחר
  • הפתיחה בסמי עופר הייתה מהוססת. קצב המשחק היה איטי ושתי הקבוצות לא הגיעו למצבים טובים לעבר השער של היריבה
תמיר ארבל עם הכדור (עמרי שטיין)תמיר ארבל עם הכדור (עמרי שטיין)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין שרק לפתיחת ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל