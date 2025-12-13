תומר חבז
|
13/12/2025 17:00
סתיו טוריאל מול הראל גולדנברג (רועי כפיר)
סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם מפגש מסקרן מאוד באצטדיון מרים שבנתניה, שם עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל תל אביב.
הצפוניים סגרו סיבוב די מאכזב, בטח בהתחשב בכדורגל שאותו הם הציגו כמעט מידי שבוע, כדורגל שבסופו של דבר הביא להם רק 12 נקודות והקו האדום לא רחוק בכלל. שי ברדה יודע שלצד הכדורגל צריך גם נקודות, ואין כמו הצהרת כוונות נגד אחת הקבוצות הטובות בליגה.
האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בעונת העלייה שלהם בחזרה לבמה המרכזית עם 21 נקודות וכמה רגעים נהדרים, מה שנתן להם את המקום החמישי, פלוס מינוס מה שציפו לו. במחזור האחרון אליניב ברדה והחבורה שלו חגגו עם 0:4 גדול על הפועל פ”ת, ועדיין סאגת הקהל והמשטרה מרחפת.
במחזור הראשון שתי הקבוצות נפגשו בבלומפילד, שם הפועל תל אביב חגגה עם 1:2 מאוחר כשמי שכבש את שער הניצחון הוא, איך לא, סתיו טוריאל, בדקה ה-73. לפני כן מוחמד אבו רומי נתן יתרון לקריית שמונה ודניאל דאפה, בשערו היחיד בסיבוב, השווה עם פנדל מוצלח.
מחצית ראשונה
-
'44
- התקפה מהירה של הפועל ת”א הגיעה בצד שמאל ליזן נסאר, המגן נכנס לרחבה ויכול היה להעביר רוחב, אך הוא בחר לבעוט חזק ואף למסגרת, דניאל טננבאום עמד בסיכון והדף הצידה
-
'42
- אחרי שהיה נראה תחת כאבים רבים בברך ולאחר טיפול לא קצר, סתיו טוריאל חזר אל כר הדשא
-
'40
- רגעים מלחיצים מאוד באצטדיון, כשסתיו טוריאל נפל לדשא ומיד הזעיק את הצוות הרפואי על מנת לקבל טיפול
-
'37
- קרוב מאוד. כדור קרן של יאיר מרדכי מצא את הראש של אוגריסה, הנגיחה של החלוץ נעצרה ממש על הקו השער על ידי אסף צור, שהצליח אפילו לתפוס ולהשתלט
-
'22
- המצב הראשון של המארחת. דאבל פס נפלא בין אוגריסה ללימבומבה נגמר עם רוחב של האחרון, הכדור הגיע לאבו רומי מתוך הרחבה וזה בנגיעה בעט מעל המשקוף מצ’אנס קורץ מאוד
-
'18
- החמצה מטורפת של דניאל דאפה, שלא הצליח לשבור את הבצורת. לויזו דהר בצד שמאל, העביר לאמצע והחלוץ המוכשר היה לבד לגמרי ברחבה באחד על אחד מול טננבאום, השוער יצא עם ידו על העליונה והדף
-
'13
- ואכן, בדיוק כשהשעון הראה 13 דקות ו-12 שניות, אוהדי הפועל ת"א קמו על הרגליים וכמו שהם יודעים החלו להרעיד את האצטדיון עם עידוד אדיר
-
'7
- שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: בתוך הדממה באצטדיון, האדומים עלו ליתרון מעוד מעורבות של סתיו טוריאל. לוקאס פלקאו חטף כדור, מסר ימינה לכוכב וזה העביר רוחב, כשכל מה שנותר לרועי אלקוקין לעשות זה לבעוט בנגיעה לרשת של דניאל טננבאום
-
'1
- יש לציין שיש דממה מוחלטת בפתיחת המשחק באצטדיון, כאשר אוהדי הפועל ת”א שהגיעו באלפים במחאה נגד המשטרה ולא מעודדים במשך 13 דקות ו-12 שניות
-
'1
- גל לוי שרק לפתיחה! המשחק בין ק"ש להפועל ת"א יצא לדרך בנתניה