יום שבת, 13.12.2025 שעה 17:56
יום שבת, 13/12/2025, 17:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 14
הפועל ת"א
שער רועי אלקוקין (6)
בישול בישול: סתיו טוריאל
מחצית
0 1
שופט: גל לוי
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 13/12/2025 17:00
הרכבים וציונים
 
 
סתיו טוריאל מול הראל גולדנברג (רועי כפיר)
סתיו טוריאל מול הראל גולדנברג (רועי כפיר)

סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני והמחזור ה-14 נמשך לו עם מפגש מסקרן מאוד באצטדיון מרים שבנתניה, שם עירוני קריית שמונה מארחת את הפועל תל אביב.

הצפוניים סגרו סיבוב די מאכזב, בטח בהתחשב בכדורגל שאותו הם הציגו כמעט מידי שבוע, כדורגל שבסופו של דבר הביא להם רק 12 נקודות והקו האדום לא רחוק בכלל. שי ברדה יודע שלצד הכדורגל צריך גם נקודות, ואין כמו הצהרת כוונות נגד אחת הקבוצות הטובות בליגה.

האדומים נעלו את הסיבוב הראשון בעונת העלייה שלהם בחזרה לבמה המרכזית עם 21 נקודות וכמה רגעים נהדרים, מה שנתן להם את המקום החמישי, פלוס מינוס מה שציפו לו. במחזור האחרון אליניב ברדה והחבורה שלו חגגו עם 0:4 גדול על הפועל פ”ת, ועדיין סאגת הקהל והמשטרה מרחפת.

במחזור הראשון שתי הקבוצות נפגשו בבלומפילד, שם הפועל תל אביב חגגה עם 1:2 מאוחר כשמי שכבש את שער הניצחון הוא, איך לא, סתיו טוריאל, בדקה ה-73. לפני כן מוחמד אבו רומי נתן יתרון לקריית שמונה ודניאל דאפה, בשערו היחיד בסיבוב, השווה עם פנדל מוצלח.

מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • התקפה מהירה של הפועל ת”א הגיעה בצד שמאל ליזן נסאר, המגן נכנס לרחבה ויכול היה להעביר רוחב, אך הוא בחר לבעוט חזק ואף למסגרת, דניאל טננבאום עמד בסיכון והדף הצידה
  • '42
  • אחר
  • אחרי שהיה נראה תחת כאבים רבים בברך ולאחר טיפול לא קצר, סתיו טוריאל חזר אל כר הדשא
  • '40
  • פציעה
  • רגעים מלחיצים מאוד באצטדיון, כשסתיו טוריאל נפל לדשא ומיד הזעיק את הצוות הרפואי על מנת לקבל טיפול
הראל גולדנברג בפעולה (רועי כפיר)הראל גולדנברג בפעולה (רועי כפיר)
דניאל דאפה בועט (רועי כפיר)דניאל דאפה בועט (רועי כפיר)
יאיר מרדכי (רועי כפיר)יאיר מרדכי (רועי כפיר)
  • '37
  • החמצה
  • קרוב מאוד. כדור קרן של יאיר מרדכי מצא את הראש של אוגריסה, הנגיחה של החלוץ נעצרה ממש על הקו השער על ידי אסף צור, שהצליח אפילו לתפוס ולהשתלט
  • '22
  • החמצה
  • המצב הראשון של המארחת. דאבל פס נפלא בין אוגריסה ללימבומבה נגמר עם רוחב של האחרון, הכדור הגיע לאבו רומי מתוך הרחבה וזה בנגיעה בעט מעל המשקוף מצ’אנס קורץ מאוד
דניאל טננבאום קולט (רועי כפיר)דניאל טננבאום קולט (רועי כפיר)
סתיו טוריאל מול הראל גולדנברג (רועי כפיר)סתיו טוריאל מול הראל גולדנברג (רועי כפיר)
  • '18
  • החמצה
  • החמצה מטורפת של דניאל דאפה, שלא הצליח לשבור את הבצורת. לויזו דהר בצד שמאל, העביר לאמצע והחלוץ המוכשר היה לבד לגמרי ברחבה באחד על אחד מול טננבאום, השוער יצא עם ידו על העליונה והדף
  • '13
  • אחר
  • ואכן, בדיוק כשהשעון הראה 13 דקות ו-12 שניות, אוהדי הפועל ת"א קמו על הרגליים וכמו שהם יודעים החלו להרעיד את האצטדיון עם עידוד אדיר
סתיו טוריאל ורועי אלקוקין, מבשל וכובש (רועי כפיר)סתיו טוריאל ורועי אלקוקין, מבשל וכובש (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב מרוצים (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב מרוצים (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב רצים לחגוג (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב רצים לחגוג (רועי כפיר)
שחקני קריית שמונה מאוכזבים (רועי כפיר)שחקני קריית שמונה מאוכזבים (רועי כפיר)
סתיו טוריאל מרוצה (רועי כפיר)סתיו טוריאל מרוצה (רועי כפיר)
רועי אלקוקין כובש (רועי כפיר)רועי אלקוקין כובש (רועי כפיר)
סתיו טוריאל מעביר רוחב (רועי כפיר)סתיו טוריאל מעביר רוחב (רועי כפיר)
  • '7
  • שער
  • שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: בתוך הדממה באצטדיון, האדומים עלו ליתרון מעוד מעורבות של סתיו טוריאל. לוקאס פלקאו חטף כדור, מסר ימינה לכוכב וזה העביר רוחב, כשכל מה שנותר לרועי אלקוקין לעשות זה לבעוט בנגיעה לרשת של דניאל טננבאום
  • '1
  • אחר
  • יש לציין שיש דממה מוחלטת בפתיחת המשחק באצטדיון, כאשר אוהדי הפועל ת”א שהגיעו באלפים במחאה נגד המשטרה ולא מעודדים במשך 13 דקות ו-12 שניות
  • '1
  • החלטת שופט
  • גל לוי שרק לפתיחה! המשחק בין ק"ש להפועל ת"א יצא לדרך בנתניה
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב שרים &qout;לא ישברו אותנו&qout; (רועי כפיר)אוהדי הפועל תל אביב שרים "לא ישברו אותנו" (רועי כפיר)
פרננד מאיימבו בהכנות אחרונות (רועי כפיר)פרננד מאיימבו בהכנות אחרונות (רועי כפיר)
אסף צור מתחמם (רועי כפיר)אסף צור מתחמם (רועי כפיר)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל