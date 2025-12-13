הרכבים וציונים



סיבוב אחד נגמר לו בליגת העל בכדורגל ונותר סיבוב שני ופלייאוף, בין אם עליון ותחתון, כדי לקבוע מי האלופה, הקבוצות באירופה והיורדות. בשעה זו הסיבוב השני החל רשמית, עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון הי”א שם אשדוד מארחת את הפועל ירושלים.

המארחת סיפקה סיבוב ראשון מרשים במיוחד, אם כי סיימה אותו עם ארבע תוצאות תיקו רצופות והיא תקווה לרשום ניצחון שיקפיץ אותה, גם אם לפחות זמנית רק, בחזרה אל מקום שמוביל לפלייאוף העליון. במחזור הקודם הדרומיים נפרדו ב-1:1 עם עירוני טבריה.

גם הקבוצה מהבירה סיימה ב-1:1 במחזור האחרון, אך מבחינתה זה היה בדרבי חוץ בטדי מלא בצהובים-שחורים נגד בית”ר ירושלים. עם זאת, היא עדיין מתחת לקו האדום וזיו אריה יודע שהוא זקוק לנקודות כדי לקבל קצת אוויר לנשימה, ולברוח אל עבר חוף המבטחים.

במחזור הראשון של העונה הזו שתי הקבוצות הללו נפרדו באצטדיון טדי, שם זה נגמר עם 1:2 די מאוחר לאשדוד על הפועל ירושלים. אנדרו אידוקו כבש ראשון דווקא לאדומים, אך יוג’ין אנסה, שרשם סיבוב ראשון מדהים, ואיליי טמם בדקה ה-74, הפכו ודאגו לשלוש נקודות עבור חיים סילבס.