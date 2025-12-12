תאי בריבו במשא ומתן מתקדם עם די.סי יונייטד

די.סי יונייטד נמצאת במגעים מתקדמים עם פילדלפיה יוניון להחתמת חלוץ נבחרת ישראל תאי בריבו. די.סי הגישה הצעת טרייד כספית בסכום של כ-4 מיליון דולר, כשהעסקה צפויה להיסגר בסביבות כ-5 מיליון דולר. אם העסקה תושלם, בריבו יהיה שחקן ייעודי (Designated Player) בדי.סי, וישמש כמחליפו של כריסטיאן בנטקה, שהפך לשחקן חופשי לאחר שאופציית החוזה שלו לא מומשה.

בשלב זה אין עדיין סיכום על העסקה, ובדי.סי יונייטד מדגישים כי היא אינה הקבוצה היחידה שפועלת להחתמת בריבו, כאשר יש קבוצה נוספת מלוס אנג’לס שמביעה בו עניין. בריבו, בן 27, כבש 19 שערים במעט יותר מ-2,300 דקות בכל המסגרות במדי פילדלפיה יוניון בעונה שעברה.

בעקבות שיפור ביכולתו, הוא ביקש מהמועדון חוזה חדש. בעונת 2024 רשם 16 שערים בכ-2,000 דקות משחק. הוא הצטרף ליוניון לראשונה ב-2023, אך לא זכה לדקות קבועות עד 2024. בריבו צפוי להשתכר כ-3 מיליון דולר ברוטו לעונה בדי.סי יונייטד.

עם בריבו כמלך השערים שלה, פילדלפיה יוניון זכתה במגן האוהדים של עונת 2025 תחת המאמן הראשי בראדלי קרנל, בעונתו הראשונה במועדון. לאחר ההדחה מהפלייאוף בחצי גמר המזרח, יוניון החתימה את החלוץ בן ה-20 יחזקאל אלדוה בעסקת שיא למועדון, בשווי של כ-4.5 מיליון דולר.

לפילדלפיה יש כבר בסגל את ברונו דמיאני, שהיה בעבר הרכש היקר בתולדות המועדון, וכן את מילאן אילוסקי כאופציות בחוד. בנוסף, המועדון עדיין נמצא בשיחות עם החלוץ מיקאל אוהרה, שסיים חוזה, בנוגע לחזרה אפשרית. מנגד, די.סי יונייטד סיימה את העונה שעברה במקום האחרון ב-MLS עם 26 נקודות, ונמצאת בעיצומו של תהליך בנייה מחדש.