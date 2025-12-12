לאחר משחק נערים: הרחקה, סגירת מגרש וחקירה

ביום רביעי האחרון דווח על צו סגירה שניתן ע"י משטרת ישראל למגרש הכדורגל הסינתטי בבאקה אל גרביה, המשמש כבית של קבוצות הבוגרים ומחלקות הנוער של שני המועדונים בעיר, הפועל באקה אל גרביה ואיחוד בני באקה, זאת לאחר שאירוע אלימות התרחש במוצאי השבת האחרון במקום. בסיום המשחק בו קבוצת נערים א' של הפועל לב השרון, מוליכת מחוז שרון, ניצחה 0:2 את איחוד בני באקה, שחקן של האורחת, שהיה מהמצטיינים במשחק הותקף. השחקן הגיש תלונה במשטרה, שהביאה לפתיחה בחקירה.

מדוברות המשטרה נמסר: “צו סגירה למגרש כדורגל בבאקה אל גרביה הוצא בעקבות אירוע פלילי, שאירע במקום ולא דווח בזמן אמת. בעקבות אירוע פלילי שאירע במהלך משחק כדורגל בבאקה אל גרביה, נפתחה חקירה. לאחר שהתברר כי האירוע לא דווח למשטרה בזמן ובשל החשש כי המשך הפעלת המגרש עלולה לפגוע פגיעה ממשית ומוחשית בשלום הציבור וביטחונו, הוחלט על סגירת העסק בצו מנהלי על ידי מפקד תחנת באקה אל גרביה, סנ"צ שי בלנק, למשך 21 ימים”.

שופט המשחק: "שחקן באקה בעט בעוצמה רבה בשחקן האורחת"

השופט, מוסטפא אגבאריה, פרסם דו"ח משחק מפורט. בתחילתו, ציין כי מאמנה של לב השרון, עובד נונה, הורחק משדה המשחק בשלב מוקדם של המחצית השנייה: "בדקה ה-52, לאחר שריקת עבירת נבדל לטובת הקבוצה הביתית, מאמן הקבוצה האורחת יצא מגבולות האזור הטכני וצעק “על מה נבדל”. בעקבות זאת, הוזהר בכרטיס צהוב. למרות האזהרה, המאמן המשיך במחאה בוטה והתנהגות בלתי מכבדת כלפיי. בעקבות זאת נשלף לעברו כרטיס צהוב שני ולאחריו כרטיס אדום והוא יצא מתחומי המגרש”.

בנוגע לסדרת האירועים האלימים, שהתרחשו בשלהי המשחק, ציין השופט: “בדקה ה-92 שחקן מהקבוצה הביתית ביצע עבירת אלימות חמורה ביותר. השחקן בעט בעוצמה רבה באזור הבטן של שחקן מהקבוצה האורחת, פעולה שבוצעה ללא כל ניסיון לשחק בכדור ומהווה התנהגות אלימה מובהקת וחמורה. בעקבות האירוע, הורחק השחקן בכרטיס אדום ישיר.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

“עם שריקת הסיום, נמשכה ההתנהגות הבלתי ספורטיבית: השחקן שהורחק החל לרוץ במהירות לעבר השחקן בו פגע, במטרה ברורה להגיע אליו ולפתוח בעימות פיזי. בנוסף לכך, מספר שחקנים נוספים מבאקה החלו גם הם לנוע לעבר השחקן ולרדוף אחריו בתוך תחומי המגרש, באופן שיצר איום ממשי להסלמה ולפגיעה פיזית. רק בזכות התערבות מהירה ונחרצת, יחד עם מנהל המועדון ומאמן הקבוצה, נמנעה פגיעה פיזית ישירה ונבלם האירוע”.

גם מעורבות אוהדים נכללה בדו"ח השופט: “לפני יצירת מגע לאחר סיום המשחק, מספר אוהדים משתי הקבוצות ירדו לכר הדשא. במקום התפתחו חילופי קללות, צעקות ועימותים מילוליים, וניתן היה לחוש באווירה מתוחה ובלתי נשלטת. בזמן זה, מועדון בני באקה התקשה לשלוט באופן מלא והאירוע כולו העיד על מתיחות גבוהה, התנהגות אלימה ועל כישלון רגעי בשמירה על סדר ומשמעת מצד מספר גורמים”.

הדיין גינה את באקה אל גרביה והשחקן הפוגע

ביום רביעי האחרון נערך דיון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל דיון בעקבות אירועי המשחק, אותו ניהל הדיין, עו”ד נעם ליובין, שהחליט לזכות את הפועל לב השרון מאשמה בנוגע לפריצת אוהדים למגרש.

לעומת דו"ח השופט, שהטיל אשמה על איחוד בני באקה, עמאר מואסי, מנהל הקבוצה, טען לטריגר אחר להתפתחות הקטטה וביקש את התחשבות בית הדין של ההתאחדות: “הייתי במשחק. אני מנעתי את כל מה שהיה. שחקן שלהם הלך לבלם, קילל אותו, הבלם שלנו בעט בו. הוא טעה, הוא רצה בסוף להוציא את העצבים ורץ אחריו, אנחנו ירדנו לתפוס אותו. אחר כך האבא של השחקן של לב השרון דחף את השחקן שלנו, והתחילה מהומה. היו קללות. אבקש לא להעניש כקבוצה. מבקש להתחשב בנו. מודה שהשחקן עשה עבירה חמורה”.

צו סגירה למגרש כדורגל בבאקה אל גרביה

עו”ד נעם ליובין הרשיע את איחוד בני באקה בשלושה סעיפים: התפרצות לשדה המשחק, התפרעות אוהדים והתנהגות בלתי הולמת. ליובין לא השתכנע מגרסת נציג איחוד בני באקה ואמר בדיון: "שמעתי את דבריו של נציג איחוד באקה, ולמעשה הוא הודה כי אכן פרצה מהומה בין אוהדיו למה שהוא כינה: ‘אוהדי הקבוצה השנייה’, מה שהתברר בעדותו של נציג לב השרון כאב של אחד משחקני הקבוצה האורחת, שהותקף באלימות ביציע, אולם נראה כי מדובר בתקיפת אוהדי הנאשמת 2 את אבי שחקן קבוצת לב השרון, וזאת לאחר ששחקן לב השרון הותקף באלימות על ידי שחקני הנאשמת. לכן החלטתי כי הנני מרשיע את הנאשמת בסעיפי האישום בגינם עמדה לדין. עם זאת, אציין לטובה את הנהלת הנאשמת וכן שחקניי הקבוצה הבוגרת אשר הגיעו למגרש ומנעו פגיעה חמורה יותר בשחקני ואוהדי קבוצת לב השרון”.

באשר להתנהגותו של שחקן איחוד בני באקה, לו יוחסו עבירות אלימות, הסביר ליובין: “מעשיו של הנאשם ראויים לכל גינוי. הנאשם בעצמו הוא שחולל את המהומה, במסגרתה פגע באופן מכוון בשחקן הקבוצה היריבה לאחר שרדף אחריו ואף המשיך במעשיו לאחר המשחק. אשר על כן ועקב ההתנהגות האלימה הנ”ל, החלטתי כי על הנאשם ייגזר עונש של הרחקה עד תום העונה הנוכחית בתקווה כי לאחר מכן לא יחזור על מעשיו”.