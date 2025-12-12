יום שישי, 12.12.2025 שעה 18:07
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"ברצלונה הספרדית עם הכי הרבה מזל בהגרלה"

בתקשורת הקטלונית הקטינו את מכבי חיפה וטענו שאלופת המפעל הנוכחית זכתה להגרלה הנוחה ביותר ב-32 האחרונות מבין שש הספרדיות שמשתתפות העונה במפעל

|
שחקני קבוצת הנוער של ברצלונה (IMAGO)
שחקני קבוצת הנוער של ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה, מחזיקת ליגת האלופות לנוער והקבוצה שסיימה במקום ה-8 בשלב הליגה, תתארח אצל מכבי חיפה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער ב-3 או ב-4 בפברואר, זאת לאחר ההגרלה שנערכה היום (שישי) בניון, שווייץ.

ב’מונדו דפורטיבו’ הגיבו להגרלה: “ברצלונה היא המועדון הספרדי הכי בר מזל בהגרלת ליגת האלופות לנוער. הקבוצה הישראלית, שאינה יכולה לארח בארצה בשל העימות עם פלסטין, שיחקה לאחרונה בגלות בעיר גיור שבהונגריה. מכבי חיפה גברה על אוסטריה וינה ועל נאנט במפגשי נוקאאוט כפולים במסלול אלופות הליגות”.

באשר לשאר הקבוצות הספרדיות, ריאל מדריד תארח את מארסיי, ויאריאל תעשה זאת מול באייר לברקוזן, אתלטיק בילבאו תארח גם היא את פרנקפורט, אתלטיקו מדריד תתארח אצל דינמו קייב בפולין, ובטיס, קבוצה נוספת שהגיעה ממסלול אלופות הליגות, תיאבק על מקום בשמינית הגמר בסביליה מול טוטנהאם.

הכותרת בהכותרת ב'מונדו דפורטיבו' (צילום מסך)

הגרלה אקראית נוספת תיערך ב-5 בפברואר ותקבע את המסלול משלב שמינית הגמר ועד הגמר. כל המשחקים ייערכו בשיטת משחק אחד, בעוד חצאי הגמר והגמר יתקיימו ב-17 וב-20 באפריל בניון.

