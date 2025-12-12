חודדה לקראת הפועל חיפה: צריך להראות בגרות

עירוני טבריה תתארח מחר (שבת) אצל הפועל חיפה, בפתיחת הסיבוב השני בליגת העל. בסיבוב הקודם, בגרין, הקבוצה מעיר הכינרת ניצחה במחזור הראשון 0:1, משער של פיטר מייקל.

בטבריה מגיעים לאחר התיקו 1:1, באשדוד ביום שני שהושג בסגל סופר חסר, ללא שישה שחקנים: שלושה חולים ושלושה פצועים. לאחר מכן, השפעת עוד החמירה, פגעה גם בצוות המקצועי וגרמה לביטול האימון ביום רביעי.

אונדרז' באצ'ו, פיטר מייקל, אוסמן מוחמד, רון אונגר, עידן ברנס וניב גוטליב החלימו וחזרו לסגל, אך שלושת הפצועים: סטניסלב בילנקי (שבר ברגל), ווהיב חביבאללה (קרע במפשעה) והארון שפסו (מתיחה בשריר הירך האחורי) עדיין לא כשירים ולא ישחקו מחר וכך גם דוד קלטינס החולה, שלא נטל חלק באימון. עידו שרון, שפתח לראשונה בין הקורות במשחק באשדוד, ימשיך לקבל קרדיט בשער, על חשבונו של רוג'ריו דוס סנטוס.

שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

חודדה יעשה שינוי בחולייה האחורית, מפאת היעדרותו של קלטינס, כשאונגר יפתח בכנף ימין ועומר יצחקי כבלם שלישי, לצד סמביניה ובאצ'ו. אלי בלילתי ימשיך על כנף שמאל.

אלירן חודדה דיבר לקראת המשחק והתייחס לשבוע המאוד לא שגרתי שעבר על קבוצתו: “שבוע לא רגיל ולא אידאלי מבחינתנו, לא היה אימון אחד ללא שחקנים חולים מאז המשחק נגד אשדוד. הפועל חיפה קבוצה טובה ומנוסה עם חלק קדמי איכותי, נצטרך להראות בגרות ואחריות אחרי השבוע הזה בשביל לנצח את המשחק”.

עידו שרון התייחס למשחק הקודם, שהיה הראשון שלו בליגת העל: “מאוד מרגש היה לערוך את המשחק הראשון העונה בשבוע שעבר. התאמנתי קשה כדי לקבל את ההזמנות הזאת ולהגיע אליה הכי מוכן”.

אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

השוער הוסיף לקראת הפועל חיפה: “אנחנו מתכוננים אליהם כמו לכל משחק. בסוף, המטרה שלנו זה לנצח ולא לספוג שערים, אני כשוער מתכונן אליהם כמו לכל משחק צופה בשחקני מפתח שלהם ורואה את היתרונות והחסרונות שלהם”.

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, עומר יצחקי, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.