מחכה למכבי חיפה: שיין קלייברט מככב בברצלונה

בצל ההגרלה שזימנה למכבי חיפה מפגש מסקרן מול ברצלונה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער, זה זמן מצוין להכיר לעומק את אחד השמות הבולטים בקבוצת הנוער של הקטלונים, שיין קלייברט. מעבר לאוריין גורן הישראלי, שכבר מוכר לרוב הקהל המקומי, קלייברט הצעיר הוא דמות שעשויה להשפיע מאוד על הדרך של ברצלונה הצעירה במפעל.

קבוצת הנוער של ברצלונה חווה העונה מכת פציעות אכזרית במיוחד. האחרון להצטרף לרשימה הוא סאמה נומוקו, אחד השחקנים עם הפוטנציאל הגבוה במועדון, שנפצע קשה בברך במשחק ליגת האלופות לנוער מול פרנקפורט וייעדר לפחות 10 חודשים. נומוקו צפוי לעבור ניתוח בימים הקרובים, והוא מצטרף לשורה ארוכה של שחקני התקפה שכבר עברו את שולחן הניתוחים, בהם אוסקר אורניה, אוסקר גיסטאו וויקטור ברברה. גם שחקנים כמו לנדרי פארה, איברהים דיארה ואלכסיס אולמדו נעדרים, מה שמותיר את המאמן ג’וליאנו בלטי עם סגל צעיר במיוחד ובלי הרבה ברירות.

בתוך המציאות הזו, ברצלונה נאלצת להישען יותר ויותר על שחקני קבוצות הנערים, וכאן נכנס לתמונה שיין קלייברט. הבן הרביעי של פטריק קלייברט, חלוץ העבר האגדי שהותיר חותם גדול בברצלונה לפני 20-25 שנים, מתחיל לתפוס מקום משמעותי. בניגוד למה שאולי מצפים, שיין ואחיו לא דומים פיזית לאביהם, לפחות לא במבנה הגוף, אם כי הדמיון בפנים קיים. כך גם אחיו ג’סטין, שמשחק כיום בבורנמות’. לפטריק יש עוד שני בנים בכדורגל, קווינסי בן ה-28 שמשחק בזבבורחיה מהליגה האזורית בהולנד, ורובן בן ה-24, בלם ליון.

שיין קלייברט עם אביו פטריק (IMAGO)

שיין עצמו נמצא בתקופה של התקדמות ברורה. מדובר בשחקן שמתגלה יותר ויותר ככובש שערים, וגם כשנכנס מהספסל הוא יודע להשפיע. במשחק האחרון מול פרנקפורט הוא נכנס כמחליף של נומוקו לאחר הפציעה, והיה גורם מרכזי בקאמבק עם שערי ה-2:3 וה-3:3, אחד כחלוץ מרכזי ואחד בבעיטה מצוינת מחוץ לרחבה. למרות שהוא משחק בדרך כלל כקיצוני, קלייברט הוא אופציה טובה גם במרכז, בזכות תחושת שער, יצירתיות וסיומת איכותית.

בברצלונה מאמינים שכעת, לאור מכת הפציעות בחלק הקדמי של הקבוצה, שיין צריך להיות ההימור המרכזי. הוא כבר פתח בהרכב מול אלקויאנו, והכוונה היא שיישאר עם קבוצת הנוער ויקבל דקות משמעותיות. במקביל, הוא ממשיך לבלוט בליגת האלופות לנוער, שם מעבר לצמד מול הגרמנים, הוא גם כבש שער מרהיב מול פאריס סן ז’רמן.

שיין קלייברט (IMAGO)

זהו רגע מפתח בקריירה של שיין קלייברט, שמסיים העונה את תקופת הנוער ונמצא בפני צומת דרכים. חוזה חדש והמשך במערכת של ברצלונה הם אפשרות אחת, בעוד יציאה מאזור הנוחות של לה מאסיה וניסיון אתגר חדש הם אפשרות אחרת. כך או כך, לקראת המפגש המסקרן מול מכבי חיפה בליגת האלופות לנוער, מדובר בשם שכדאי מאוד לזכור, כי שיין קלייברט כבר כאן, והוא מתחיל להראות שיש לו סיפור משלו.