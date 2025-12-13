יום שבת, 13.12.2025 שעה 13:36
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1624-2016ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1530-1516ג'ירונה17
1422-1515מיורקה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

10 כדורגלני העבר הכי מצליחים בעולם העסקים

יש חיים אחרי הפרישה מספורט, ו-10 שחקני העבר האלה מרוויחים כיום יותר כסף מאשר בתקופה שבה היו שחקנים פעילים: גם זלאטן, אינייסטה ואואן ברשימה

|
הכדורגלנים שהפכו לאנשי עסקים (בינה מלאכותית)
הכדורגלנים שהפכו לאנשי עסקים (בינה מלאכותית)

כניסה לעולם העסקים אינה מתאימה לכל אחד. ספורטאים רבים, שמונעים מההון העצום שצברו במהלך הקריירה, מנסים את מזלם בתחום, אך מעטים בלבד מצליחים באמת להתבלט ולהגיע להצלחה גדולה. הנה הטופ 10 לפי ‘אס’ הספרדי.

דייויד בקהאם

בעלי אינטר מיאמי הוא אחד מאנשי העסקים המצליחים בעולם. יש לו הילה של מי שכל דבר שהוא נוגע בו הופך לזהב. בעולם האופנה יש לו הסכמי חסות רווחיים במיוחד עם אדידס, בוס וטיודור. הונו מוערך בכ-650 מיליון אירו.

בקהאם, מסי והאחים מאס (אינטר מיאמי)בקהאם, מסי והאחים מאס (אינטר מיאמי)

ג'רארד פיקה

שחקן העבר של ברצלונה מחזיק במספר עסקים, כשהבולטים שבהם הם הקינגס ליג ובעלות על אנדורה מהליגה השנייה בספרד. לתקופה מסוימת הוא היה גם אחד הגורמים הבכירים בגביע דייויס, ואסור לשכוח שהוא זה שהתערב והביא את הסופר קאפ הספרדי לערב הסעודית.

גג'רארד פיקה (רויטרס)

אנדראה פירלו

פירלו עובד כי הוא רוצה. המאמן הנוכחי של דובאי יונייטד מהליגה השנייה באיחוד האמירויות הוא אחד מיצרני היין המוכרים באיטליה, עם מכירות של כ-20,000 בקבוקים בשנה. Pratum Coller הוא אחד ממותגי הרוזה המוערכים ביותר באיטליה, והקשר המוכשר מרוויח מכך סכומים נאים.

אנדראה פירלו (רויטרס)אנדראה פירלו (רויטרס)

אנדרס אינייסטה

האיש שכבש את השער החשוב ביותר בתולדות הכדורגל הספרדי מחזיק בסוכנות בשם Never Say Never (NSN), שעלתה לאחרונה לכותרות בעקבות רכישת קבוצת האופניים השנויה במחלוקת Israel-Academy, שמעתה תתחרה תחת דגל שווייץ. בנוסף, לקשר יש יינות בדומה לפירלו, והוא גם הבעלים של סוכנות לייצוג שחקני כדורגל.

אנדרס אינייסטה (IMAGO)אנדרס אינייסטה (IMAGO)

רונאלדו

חלוץ העבר היה עד לאחרונה הבעלים של ויאדוליד ושל קרוזיירו. עם מכירת ויאדוליד רשם רווח של 15 מיליון אירו על ההשקעה הראשונית, אך את הכסף הגדול הוא צפוי לעשות עם המועדון הברזילאי. הוא רכש את קרוזיירו כשהייתה על סף פשיטת רגל ובליגה השנייה, וכעבור 3 שנים בלבד הקבוצה כבר בליברטדורס. בנוסף, הוא שגריר Betfair בברזיל.

רונאלדו הברזילאי (אינסטגרם)רונאלדו הברזילאי (אינסטגרם)

זינדין זידאן

שגריר לכל החיים של אדידס ושל מותגים רבים נוספים בצרפת, המאמן הקים חברה בשם Z5 שבונה מתחמי ספורט הכוללים מגרשי כדורגל ופאדל, וכבר פועלת באיטליה, צרפת וספרד. בנוסף, מאמן ריאל מדריד לשעבר ידוע בהשקעות הנדל"ן החכמות שלו, בעיקר במדריד, שם הוא מחזיק במספר נכסים.

זינדין זידאן (IMAGO)זינדין זידאן (IMAGO)

מתייה פלאמיני

הקשר הצרפתי לשעבר, ששיחק בין היתר בארסנל, מילאן, מארסיי וחטאפה, הוא חלוץ בעולם הכדורגל בהשקעת כספו בביוכימיה. באמצעות חברת GFBiochemicals הוא מוביל השקעות בייצור חומצה לבולינית, המשמשת לפיתוח פלסטיק מתכלה, ממסים וחומרי ניקוי ביולוגיים ודלקים נקיים. ברשותו כבר 200 פטנטים רשומים ומיליונים בבנק.

מתייה פלאמיני (La Liga)מתייה פלאמיני (La Liga)

לוקאס פודולסקי

שחקן העבר של באיירן מינכן, ארסנל ואינטר הפך לאיש עסקים מצליח עם רשת האוכל הגורמה Mangal Döner. מדובר ברשת קבבים עם יותר מ-30 מסעדות בגרמניה, פולין וטורקיה, שמגישה "קבב אותנטי". תוכנית ההתרחבות השאפתנית כוללת את כל האיחוד האירופי בתוך כמה שנים.

פודולסקי חוגג (רויטרס)פודולסקי חוגג (רויטרס)

מייקל אואן

זוכה כדור הזהב של 2001 הוא הבעלים של אחד מאורוות המרוצים המפורסמות ביותר בבריטניה, Manor House Stables שבצ'שייר. אואן היה גם מהכדורגלנים הראשונים שזיהו הזדמנויות עסקיות בסין, פיתח שם מותג בירה משלו והפעיל בתי ספר לכדורגל באמצעות חברת Red Sports.

מייקל אואן (רויטרס)מייקל אואן (רויטרס)

זלאטן איברהימוביץ'

חלוץ העבר האגדי השקיע במגרשי הפאדל Pad el Zenter, והפך לבעלים של מחצית משבדיה באימפריה הזו, בנוסף לחברות ייעוץ פיננסי כמו Cirooo.

