עילוט בהלם: עירוני נשר גברה 0:1 על אחי נצרת

ברקע סופת "ביירון" שפקדה את הארץ, שהביאה עמה לא מעט גשם בצפון הארץ (ושלג בחרמון), המחזור ה-11 בליגה א' צפון הגיע אלינו ובגדול. במשחק המרכזי, אופיר מזרחי, איך לא, קבע 0:1 לעירוני נשר מול המוליכה, מכבי אחי נצרת. מזרחי, בכל משחקיו העונה, כשכובש – עירוני נשר לא מפסידה.

בתוך כך, בשני משחקים נוספים ששוחקו היום (שישי), מכבי נוג'ידאת, שעדיין מתחת לקו האדום, רשמה את ניצחון הליגה הראשון שלה לעונה, לאחר 0:1 על הפועל בית שאן, משער של שאדי נוג'ידאת. יחד עם זאת, צעירי אום אל פאחם, רשמה 1:2 על מ.כ. צעירי טמרה, שנותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-37, נוכח צהוב שני ואדום לעברו של עזאלדין גביס.

מכבי אחי נצרת – עירוני נשר 1:0

לתוצאה הזו אף אחד לא ציפה בעילוט. עירוני נשר, הקבוצה העיקשת של משה ויצמן, חזרה הביתה עם מלוא הנקודות, כשמנחילה היא הפסד ליגה שני העונה למכבי אחי נצרת. למרות ההפסד, הקבוצה של עלאא סאיג נשארת לה במקום הראשון בטבלה, יחד עם 25 נקודות. מדובר בהפסד ביתי ראשון לאחי נצרת העונה.

את השער הבודד במשחק הבקיע אופיר מזרחי, מי שלקח עם הפועל קריית שמונה בעונת המשחקים 2013/14 את גביע המדינה בכדורגל, מי ששיחק בעברו גם במכבי חיפה, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה בליגת העל, עד שירד לליגה א' בכדי לעזור לעירוני טבריה להעפיל ללאומית, ומשם חזר לקדמת הבמה. העונה? נשר בעבורו בית, עם ארבעה שערים בכל המסגרות.

שלט לזכרו של אבו שלמה (חג'אג' רחאל)

עירוני נשר בתמונה קבוצתית (חג'אג' רחאל)

הכנות אחרונות במכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

משה ויצמן (חג'אג' רחאל)

אמג'אד סלימאן מול עזת חלאילה (חג'אג' רחאל)

עלא סאיג (חג'אג' רחאל)

אופיר מזרחי חוגג (חג'אג' רחאל)

מכבי נוג'ידאת – הפועל בית שאן 0:1

שחקניו של עיסא נוג'ידאת רשמו היום את ניצחון הליגה הראשון שלהם, לאחר 11 מחזורים. שאדי נוג'ידאת, שחקן נוער של המועדון, הבקיע את שערו הראשון העונה וקבע 0:1 למכבי נוג'ידאת על הפועל בית שאן. למרות החגיגה והניצחון יקר הערך להמשך הדרך, מכבי נוג'ידאת נשארת מתחת לקו האדום, כשלרשותה שש נקודות. בית שאן עם הפסד ליגה חמישי העונה.

שחקני מכבי נוג'ידאת חוגגים ניצחון ליגה ראשון (באדיבות המועדון)

צעירי אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה 1:2

לאחר ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, צעירי אום אל פאחם חוזרת לחייך ובגדול. זה לא היה פשוט, הרי טמרה עיקשת ובכל זאת מול 10 שחקנים, המקומיים השיגו את מלוא הנקודות, בזכות שערים של מוחמד אדם מחאמיד וראבאל דהאמשה. מוחמד סעדי, המחליף, מן העבר השני, צימק התוצאה בדקה ה-96. עזאלדין גביס, מטמרה, ראה צהוב שני ואדום בדקה ה-37.

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני כרמיאל (13/12, אגרטק חיפה, 19:30)

הפועל עירוני עראבה – הפועל טירת הכרמל (13/12, אצטדיון דוחא סכנין, 19:30)

מ.ס. טירה – מכבי אתא ביאליק (13/12, טירה, 20:30)

הפועל מגדל העמק – הפועל אום אל פאחם (14/12, מגדל העמק, 18:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל ע. באקה אל גרבייה (15/12, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 18:00)