יום שישי, 12.12.2025 שעה 16:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

עילוט בהלם: עירוני נשר גברה 0:1 על אחי נצרת

המחזור ה-11 בליגה א' צפון: אופיר מזרחי הכריע ונתן לקבוצתו אות לחגוג מול מוליכת הטבלה, ניצחון ראשון העונה למכבי נוג'ידאת אחרי 0:1 על בית שאן

|
שחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)

ברקע סופת "ביירון" שפקדה את הארץ, שהביאה עמה לא מעט גשם בצפון הארץ (ושלג בחרמון), המחזור ה-11 בליגה א' צפון הגיע אלינו ובגדול. במשחק המרכזי, אופיר מזרחי, איך לא, קבע 0:1 לעירוני נשר מול המוליכה, מכבי אחי נצרת. מזרחי, בכל משחקיו העונה, כשכובש – עירוני נשר לא מפסידה. 

בתוך כך,  בשני משחקים נוספים ששוחקו היום (שישי), מכבי נוג'ידאת, שעדיין מתחת לקו האדום, רשמה את ניצחון הליגה הראשון שלה לעונה, לאחר 0:1 על הפועל בית שאן, משער של שאדי נוג'ידאת. יחד עם זאת, צעירי אום אל פאחם, רשמה 1:2 על מ.כ. צעירי טמרה, שנותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-37, נוכח צהוב שני ואדום לעברו של עזאלדין גביס.

מכבי אחי נצרת – עירוני נשר 1:0

לתוצאה הזו אף אחד לא ציפה בעילוט. עירוני נשר, הקבוצה העיקשת של משה ויצמן, חזרה הביתה עם מלוא הנקודות, כשמנחילה היא הפסד ליגה שני העונה למכבי אחי נצרת. למרות ההפסד, הקבוצה של עלאא סאיג נשארת לה במקום הראשון בטבלה, יחד עם 25 נקודות. מדובר בהפסד ביתי ראשון לאחי נצרת העונה.

את השער הבודד במשחק הבקיע אופיר מזרחי, מי שלקח עם הפועל קריית שמונה בעונת המשחקים 2013/14 את גביע המדינה בכדורגל, מי ששיחק בעברו גם במכבי חיפה, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה בליגת העל, עד שירד לליגה א' בכדי לעזור לעירוני טבריה להעפיל ללאומית, ומשם חזר לקדמת הבמה. העונה? נשר בעבורו בית, עם ארבעה שערים בכל המסגרות.

שלט לזכרו של אבו שלמה (חגשלט לזכרו של אבו שלמה (חג'אג' רחאל)
עירוני נשר בתמונה קבוצתית (חגעירוני נשר בתמונה קבוצתית (חג'אג' רחאל)
הכנות אחרונות במכבי אחי נצרת (חגהכנות אחרונות במכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
משה ויצמן (חגמשה ויצמן (חג'אג' רחאל)
אמגאמג'אד סלימאן מול עזת חלאילה (חג'אג' רחאל)
עלא סאיג (חגעלא סאיג (חג'אג' רחאל)
אופיר מזרחי חוגג (חגאופיר מזרחי חוגג (חג'אג' רחאל)

מכבי נוג'ידאת – הפועל בית שאן 0:1

שחקניו של עיסא נוג'ידאת רשמו היום את ניצחון הליגה הראשון שלהם, לאחר 11 מחזורים. שאדי נוג'ידאת, שחקן נוער של המועדון, הבקיע את שערו הראשון העונה וקבע 0:1 למכבי נוג'ידאת על הפועל בית שאן. למרות החגיגה והניצחון יקר הערך להמשך הדרך, מכבי נוג'ידאת נשארת מתחת לקו האדום, כשלרשותה שש נקודות. בית שאן עם הפסד ליגה חמישי העונה. 

שחקני מכבי נוגשחקני מכבי נוג'ידאת חוגגים ניצחון ליגה ראשון (באדיבות המועדון)

צעירי אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה 1:2

לאחר ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, צעירי אום אל פאחם חוזרת לחייך ובגדול. זה לא היה פשוט, הרי טמרה עיקשת ובכל זאת מול 10 שחקנים, המקומיים השיגו את מלוא הנקודות, בזכות שערים של מוחמד אדם מחאמיד וראבאל דהאמשה. מוחמד סעדי, המחליף, מן העבר השני, צימק התוצאה בדקה ה-96. עזאלדין גביס, מטמרה, ראה צהוב שני ואדום בדקה ה-37. 

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני כרמיאל (13/12, אגרטק חיפה, 19:30)

הפועל עירוני עראבה – הפועל טירת הכרמל (13/12, אצטדיון דוחא סכנין, 19:30)

מ.ס. טירה – מכבי אתא ביאליק (13/12, טירה, 20:30)

הפועל מגדל העמק – הפועל אום אל פאחם (14/12, מגדל העמק, 18:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל ע. באקה אל גרבייה (15/12, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 18:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */