יום שישי, 20.03.2026 שעה 03:55
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

עילוט בהלם: עירוני נשר גברה 0:1 על אחי נצרת

המחזור ה-11 בליגה א' צפון: אופיר מזרחי הכריע ונתן לקבוצתו אות לחגוג מול מוליכת הטבלה, ניצחון ראשון העונה למכבי נוג'ידאת אחרי 0:1 על בית שאן

שחקני עירוני נשר חוגגים (חג'אג' רחאל)
ברקע סופת "ביירון" שפקדה את הארץ, שהביאה עמה לא מעט גשם בצפון הארץ (ושלג בחרמון), המחזור ה-11 בליגה א' צפון הגיע אלינו ובגדול. במשחק המרכזי, אופיר מזרחי, איך לא, קבע 0:1 לעירוני נשר מול המוליכה, מכבי אחי נצרת. מזרחי, בכל משחקיו העונה, כשכובש – עירוני נשר לא מפסידה. 

בתוך כך,  בשני משחקים נוספים ששוחקו היום (שישי), מכבי נוג'ידאת, שעדיין מתחת לקו האדום, רשמה את ניצחון הליגה הראשון שלה לעונה, לאחר 0:1 על הפועל בית שאן, משער של שאדי נוג'ידאת. יחד עם זאת, צעירי אום אל פאחם, רשמה 1:2 על מ.כ. צעירי טמרה, שנותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-37, נוכח צהוב שני ואדום לעברו של עזאלדין גביס.

מכבי אחי נצרת – עירוני נשר 1:0

לתוצאה הזו אף אחד לא ציפה בעילוט. עירוני נשר, הקבוצה העיקשת של משה ויצמן, חזרה הביתה עם מלוא הנקודות, כשמנחילה היא הפסד ליגה שני העונה למכבי אחי נצרת. למרות ההפסד, הקבוצה של עלאא סאיג נשארת לה במקום הראשון בטבלה, יחד עם 25 נקודות. מדובר בהפסד ביתי ראשון לאחי נצרת העונה.

את השער הבודד במשחק הבקיע אופיר מזרחי, מי שלקח עם הפועל קריית שמונה בעונת המשחקים 2013/14 את גביע המדינה בכדורגל, מי ששיחק בעברו גם במכבי חיפה, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה בליגת העל, עד שירד לליגה א' בכדי לעזור לעירוני טבריה להעפיל ללאומית, ומשם חזר לקדמת הבמה. העונה? נשר בעבורו בית, עם ארבעה שערים בכל המסגרות.

שלט לזכרו של אבו שלמה (חג'אג' רחאל)
עירוני נשר בתמונה קבוצתית (חג'אג' רחאל)
הכנות אחרונות במכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
משה ויצמן (חג'אג' רחאל)
אמגאמג'אד סלימאן מול עזת חלאילה (חג'אג' רחאל)
עלא סאיג (חג'אג' רחאל)
אופיר מזרחי חוגג (חג'אג' רחאל)

מכבי נוג'ידאת – הפועל בית שאן 0:1

שחקניו של עיסא נוג'ידאת רשמו היום את ניצחון הליגה הראשון שלהם, לאחר 11 מחזורים. שאדי נוג'ידאת, שחקן נוער של המועדון, הבקיע את שערו הראשון העונה וקבע 0:1 למכבי נוג'ידאת על הפועל בית שאן. למרות החגיגה והניצחון יקר הערך להמשך הדרך, מכבי נוג'ידאת נשארת מתחת לקו האדום, כשלרשותה שש נקודות. בית שאן עם הפסד ליגה חמישי העונה. 

שחקני מכבי נוגשחקני מכבי נוג'ידאת חוגגים ניצחון ליגה ראשון (באדיבות המועדון)

צעירי אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה 1:2

לאחר ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, צעירי אום אל פאחם חוזרת לחייך ובגדול. זה לא היה פשוט, הרי טמרה עיקשת ובכל זאת מול 10 שחקנים, המקומיים השיגו את מלוא הנקודות, בזכות שערים של מוחמד אדם מחאמיד וראבאל דהאמשה. מוחמד סעדי, המחליף, מן העבר השני, צימק התוצאה בדקה ה-96. עזאלדין גביס, מטמרה, ראה צהוב שני ואדום בדקה ה-37. 

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי נווה שאנן – הפועל עירוני כרמיאל (13/12, אגרטק חיפה, 19:30)

הפועל עירוני עראבה – הפועל טירת הכרמל (13/12, אצטדיון דוחא סכנין, 19:30)

מ.ס. טירה – מכבי אתא ביאליק (13/12, טירה, 20:30)

הפועל מגדל העמק – הפועל אום אל פאחם (14/12, מגדל העמק, 18:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל ע. באקה אל גרבייה (15/12, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 18:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
