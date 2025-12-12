קריית גת ניצחה, עידן פרץ הקדיש שער לאביו שנפטר

לאחר שסופת "ביירון" חלפה על פנינו, המחזור ה-11 בליגה א' דרום הגיע אלינו בגדול. כבר אתמול (חמישי) נפתח לו המחזור, כאשר שמשון תל אביב הפכה פיגור של 2:0 לניצחון ענק וחשוב בדמות 2:3. מעבר לכך, היום המוליכה מכבי קריית גת רשמה ניצחון ענק בדמות 2:4 על בית"ר יבנה, ושמרה על המקום הראשון בפער של שמונה נקודות מהמקום השני.

בתוך כך, מ.כ. ירושלים השיגה 0:4 ענק על מ.כ. כפר סבא באצטדיון לויטה לעיניי הקהל הירוק שיצא מאוכזב עד מאוד. גם בית"ר נורדיה ירושלים, יחד עם ראובן טרקו, הביסה היריבה שלה, כשניצחה 0:3 את הפועל הרצליה, שנראית רע מאוד בשבועות האחרונים. רק 1:1 לכבי יבנה מול אזור, כשדובב גבאי נפצע והוחלף בדקה השמינית. טירה עם 0:2 על רמת השרון מהתחתית.

מכבי קריית גת – בית"ר יבנה 2:4

הפנינג שערים בכרמי גת, לעיניי הקהל המקומי, לצד הקהל הבית"רי (של יבנה) שהתערבב עם המקומיים ונדמה כי התחממו להם יחדיו ברקע היום הסגרירי והטפטוף שליווה המשחק כמעט לכל אורכו. מכבי קריית גת יוצאת מהמשחק הזה עם ניצחון ליגה שמיני העונה כשהיא סופגת את כל שעריה העונה (שמונה במספר) – בבית.

מכבי קריית גת ביטלה את בית"ר יבנה לחלוטין, כשעיקר המאסה התנקזה לשמירתו של דניאל דניאור, זאת בידי ארז שיפמן. לכל מקום הלך אחריו, בלי לעזוב אותו לרגע. יבנה הייתה מאוד מהוססת ומבולגנת במחצית הראשונה. עידן פרץ הבקיע את השער הראשון בהתמודדות (פנדל), והקדיש את השער לרונן ז"ל, אביו שהלך בטרם עת בסוף נובמבר.

עידן פרץ וחבריו במכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

את יתר השערים במשחק, לזכותה של מכבי קריית גת, הבקיע, איך לא, אליאור משלי, שהתכבד בלא פחות משלושער, כשמעלה הוא את מאזנו לתשעה שערים בכל המסגרות. השלושער האחרון שלו, בעונה שעברה, ב-0:4 מול הפועל אזור, ב-01/11/2024. מן העבר השני, פיליפ חאיכ התכבד בשער עצמי אומלל ודניאל שניאור צימק ל-4:2 מבעיטת עונשין מדויקת מול ראם גולן.

אליאור משאלי עם השלושער (יונתן גינזבורג)

ראם גולן (יונתן גינזבורג)

מ.כ. כפר סבא – מ.כ. ירושלים 4:0

התפרקות. הקבוצה של עידן דוד פשוט לא הופיעה בלויטה לעיניי הקהל שלה. הירושלמים, יחד עם דייוויד ברמן על הקווים, פשוט התעללו בהם ללא הרף. בן מיזר, רועי פדידה, מתן שורץ (שחזר לכבוש ולזכותו כבר תשעה שערי ליגה) ואביהו עזר, סגרו עניין מול הירוקים שלא היו להם תשובות היום. בשקט בשקט, הרחק מאור הזרקורים של התקשורת, מ.כ. ירושלים מתחילה להבעיר מנועים.

שמשון תל אביב – הפועל מרמורק 2:3

ניצחון שלישי ברציפות מבחינתו של אסי אלימלך על הקווים בשמשון תל אביב. עד לדקה ה-69 זה נדמה היה אבוד מבחינת הירוקים המקומיים, הרי שהפועל מרמורק הוליכה 0:2 מצמד שערים של ינאי דוד. מישל חורי, איליי שפיקי ואלון קופרברג הפכו התוצאה והשיגו ניצחון הירואי. מרמורק עם הפסד תשיעי העונה, כשנשארת היא במקום האחרון.

יתר תוצאות ומשחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל הרצליה 0:3 (הבקיעו לנורדיה ירושלים: עידו מוטרו, אלעד קפלן ולירן אלמליח)

הפועל ניר רמת השרון – מ.כ. צעירי טירה 2:0 (הבקיעו לטירה: איברהים גואברה ואליה חסן)

מ.ס. דימונה – מכבי קריית מלאכי 0:1 (הבקיע לדימונה: עמית ביטון)

מכבי יבנה – הפועל אזור 1:1 (הבקיע ליבנה: עבד חמודה, הבקיע לאזור: דין סופר)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ. ירמיהו חולון (13/12, הסינתטיקו באשדוד, 20:15)