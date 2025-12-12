יום שישי, 12.12.2025 שעה 16:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

קריית גת ניצחה, עידן פרץ הקדיש שער לאביו שנפטר

המחזור ה-11 בליגה א' דרום: אליאור משלי הוסיף שלושער ב-2:4 על בית"ר יבנה. נורדיה ומ.כ ירושלים הביסו, מהפך ו-2:3 גדול לשמשון ת"א על מרמורק

|
עידן פרץ חוגג עם חולצה לזכור של אביו (יונתן גינזבורג)
עידן פרץ חוגג עם חולצה לזכור של אביו (יונתן גינזבורג)

לאחר שסופת "ביירון" חלפה על פנינו, המחזור ה-11 בליגה א' דרום הגיע אלינו בגדול. כבר אתמול (חמישי) נפתח לו המחזור, כאשר שמשון תל אביב הפכה פיגור של 2:0 לניצחון ענק וחשוב בדמות 2:3. מעבר לכך, היום המוליכה מכבי קריית גת רשמה ניצחון ענק בדמות 2:4 על בית"ר יבנה, ושמרה על המקום הראשון בפער של שמונה נקודות מהמקום השני.

בתוך כך, מ.כ. ירושלים השיגה 0:4 ענק על מ.כ. כפר סבא באצטדיון לויטה לעיניי הקהל הירוק שיצא מאוכזב עד מאוד. גם בית"ר נורדיה ירושלים, יחד עם ראובן טרקו, הביסה היריבה שלה, כשניצחה 0:3 את הפועל הרצליה, שנראית רע מאוד בשבועות האחרונים. רק 1:1 לכבי יבנה מול אזור, כשדובב גבאי נפצע והוחלף בדקה השמינית. טירה עם 0:2 על רמת השרון מהתחתית.

מכבי קריית גת – בית"ר יבנה 2:4

הפנינג שערים בכרמי גת, לעיניי הקהל המקומי, לצד הקהל הבית"רי (של יבנה) שהתערבב עם המקומיים ונדמה כי התחממו להם יחדיו ברקע היום הסגרירי והטפטוף שליווה המשחק כמעט לכל אורכו. מכבי קריית גת יוצאת מהמשחק הזה עם ניצחון ליגה שמיני העונה כשהיא סופגת את כל שעריה העונה (שמונה במספר) – בבית.

מכבי קריית גת ביטלה את בית"ר יבנה לחלוטין, כשעיקר המאסה התנקזה לשמירתו של דניאל דניאור, זאת בידי ארז שיפמן. לכל מקום הלך אחריו, בלי לעזוב אותו לרגע. יבנה הייתה מאוד מהוססת ומבולגנת במחצית הראשונה. עידן פרץ הבקיע את השער הראשון בהתמודדות (פנדל), והקדיש את השער לרונן ז"ל, אביו שהלך בטרם עת בסוף נובמבר.

עידן פרץ וחבריו במכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)עידן פרץ וחבריו במכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

את יתר השערים במשחק, לזכותה של מכבי קריית גת, הבקיע, איך לא, אליאור משלי, שהתכבד בלא פחות משלושער, כשמעלה הוא את מאזנו לתשעה שערים בכל המסגרות. השלושער האחרון שלו, בעונה שעברה, ב-0:4 מול הפועל אזור, ב-01/11/2024. מן העבר השני, פיליפ חאיכ התכבד בשער עצמי אומלל ודניאל שניאור צימק ל-4:2 מבעיטת עונשין מדויקת מול ראם גולן.

אליאור משאלי עם השלושער (יונתן גינזבורג)אליאור משאלי עם השלושער (יונתן גינזבורג)
ראם גולן (יונתן גינזבורג)ראם גולן (יונתן גינזבורג)

מ.כ. כפר סבא – מ.כ. ירושלים 4:0

התפרקות. הקבוצה של עידן דוד פשוט לא הופיעה בלויטה לעיניי הקהל שלה. הירושלמים, יחד עם דייוויד ברמן על הקווים, פשוט התעללו בהם ללא הרף. בן מיזר, רועי פדידה, מתן שורץ (שחזר לכבוש ולזכותו כבר תשעה שערי ליגה) ואביהו עזר, סגרו עניין מול הירוקים שלא היו להם תשובות היום. בשקט בשקט, הרחק מאור הזרקורים של התקשורת, מ.כ. ירושלים מתחילה להבעיר מנועים.

שמשון תל אביב – הפועל מרמורק 2:3

ניצחון שלישי ברציפות מבחינתו של אסי אלימלך על הקווים בשמשון תל אביב. עד לדקה ה-69 זה נדמה היה אבוד מבחינת הירוקים המקומיים, הרי שהפועל מרמורק הוליכה 0:2 מצמד שערים של ינאי דוד. מישל חורי, איליי שפיקי ואלון קופרברג הפכו התוצאה והשיגו ניצחון הירואי. מרמורק עם הפסד תשיעי העונה, כשנשארת היא במקום האחרון.  

יתר תוצאות ומשחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל הרצליה 0:3 (הבקיעו לנורדיה ירושלים: עידו מוטרו, אלעד קפלן ולירן אלמליח)

הפועל ניר רמת השרון – מ.כ. צעירי טירה 2:0 (הבקיעו לטירה: איברהים גואברה ואליה חסן)

מ.ס. דימונה – מכבי קריית מלאכי 0:1 (הבקיע לדימונה: עמית ביטון)

מכבי יבנה – הפועל אזור 1:1 (הבקיע ליבנה: עבד חמודה, הבקיע לאזור: דין סופר)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ. ירמיהו חולון (13/12, הסינתטיקו באשדוד, 20:15)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */